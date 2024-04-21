Kurumlar Vergisi Beyanında özellikli konular (1)

Bildiğimiz üzere ,vergi takvimine göre süre uzatılmadığı takdirde en geç 30 Nisan 2024 tarihinde kurumlar vergisi beyannamesinin verilip tahakkuk eden verginin de aynı sürede ödenmesi gerekiyor.

Nisan ayı içinde olmamız nedeniyle bu hafta ve gelecek hafta sizlere kurumlar vergisi beyannamesi verirken özellikle dikkat etmemiz gereken konuları kısa hatırlatmalarla aktarmak istiyorum. Özellikle iş yeri sahiplerinin, bir checklist gibi önemli gördüğüm hususları beyanname vermeden önce son bir kez daha şirket mali işler departmanı ve mali müşavirleri ile kontrol etmeleri ,aşağıda tek tek değindiğim bu konuları sorgulamaları kendi yararlarına olacaktır.

1-Geçmiş yıl zararları: Beyannamede her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek şartıyla geçmiş yıl zararları bu yıl beyannamede indirim konusu yapılabilir. Geçmiş yıl zararları beş yıldan fazla nakledilmemeli (2023 beyannamesinde 2018-2022 yılları arasında oluşan zararlar mahsup edilecektir)beyannamede her yılın zarar tutarı ayrı ayrı gösterilmeli,önceki yıllarda kazanç söz konusu olduğu halde önceki yıl zararları düşürmemiş ise bu yıl o zararı indirim konusu yapmamamız gerektiğini de bilmemiz gerekiyor.

2-Binek otomobillere yönelik giderler: Öncelikle bilmemiz gereken husus, binek otomobillere ilişkin giderlerin bir sınırı olduğu(binek oto kiralama ve çeşitli şekillerde işletenler hariç),binek araçları ile ilgili toplam giderin ancak %70’ini gider yazıp kalan %30’unun ise kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate almamız gerektiğidir. Eğer binek oto kiralık ise , 2023 için aylık ödediğimiz tutar kaç lira olursa olsun maksimum 17.000 TL’sını gider yazıp daha fazla ödeme varsa üstünü kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate almamız gerekiyor.

Diğer bir konu da , yeni aldığımız bir araca ödediğimiz özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının ancak 440.000 TL’sını gider yazabileceğiz kalan tutar yine kanunen kabul edilmeyen gider olacak.

Amortisman ayrılmasında aracın toplam maliyeti üzerinden değil de eğer vergiler maliyete eklenmemişse 500.000 TL , eklenmişse 950.000 TL üzerinden amortisman ayrılması gerekeceğini unutmayalım.

3-İştirak kazançları istisnası: Eğer şirketiniz tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine ve karına katılması nedeniyle bir kazanç elde etmişse girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kar payları varsa ,değerlemeden kaynaklı değer artışları söz konusu ise bu kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır. Yurtdışındaki şirketlerden elde edilen bu tür iştirak kazançları da belli koşullar taşıması halinde kurumlar vergisinden müstesnadır.

4-Taşınmaz ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakları satış kazançları: İştirak hissesi satışından elde edilen kazancın %75’i,taşınmaz satışından elde edilen kazancın %50’si( 15.07.2023’den itibaren satılanlarda %25) kurumlar vergisinden müstesnadır.15.07.2023 tarihinde yapılan kanun değişikliği ile bu tarihten itibaren iktisap edilen taşınmazların satışından elde edilen kazançlarda istisna uygulamasına son verilmiştir. İstisna uygulamasında dikkat edilecek hususlar ise; istisna uygulamasına konu olacak kıymetlerin en az iki tam yıl (730 gün)kurumun aktifinde yer alması, hisse veya il muhaberin iktisap tarihine dikkat edilmesi ,özellikle devir bölünmede iktisap tarihine gene dikkat edilmesi, satıştan elde edilen kazancın istisnadan yararlanan kısmının bilançoda pasifte özel bir hesapta gösterilmesi(beyanname verme süresinin sonuna kadar), bu fona aktarılan tutarın beş yıl boyunca işletmeden çekilmemesi ,eğer satıştan zarar oluşmuş ise istisnaya isabet eden kısmının indirim konusu yapılamayacağı ,gayrimenkul satış ve kiralanması ile uğraşan mükelleflerin sadece şirket ana merkezi olarak kullandıkları bina hariç diğer gayrimenkul satışlarında bu istisnadan yararlanamayacağının bilinmesi gerekir.

5-Teknoparklarda elde edilen kazançlar :Teknoparklarda faaliyet gösteren kurumların münhasıran bu bölgelerdeki yazılım, tasarım ve Ar-ge faaliyetlerinden 2023 yılında elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır. Bölge dışında elde ettikleri kazançlar, bölgede üretilen ürünlerin seri üretime tabi tutularak pazarlanması halinde lisans ,patent gibi gayri maddi haklara isabet eden dışındaki kazançlar, faaliyetin zararla sonuçlanması halinde kurumun diğer faaliyet gelirleri varsa bu zararın indirimi bu istisna kapsamında değildir.

6-Sınai mülkiyet haklarında istisna: Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma ,geliştirme ve yenilik faaliyetleri İle yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlardan elde edilen kazanç ve iratlar kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur. Ayrıca bu buluşların kiralanması, devri ve satışı, Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanması gibi faaliyetlerden sağlanan kazancın %50’si kurumlar vergisinden müstesnadır.

7-Kur farkı istisnası: Kurumların en son 30.06.2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, 30.06.2024 tarihine kadar Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri halinde, bu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır.

8-Ar-Ge ve tasarım indirimi: Teknoloji merkezi işletmelerinde ,Ar-Ge merkezlerinde ,kamu ile uluslararası kurum ve fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde, tekno girişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının %100’ü olarak hesaplanacak Ar-Ge indirimi, beyanname de hesaplanan kurum kazancından indirilebilmektedir. Eğer belirlenen göstergelerden (tescil edilen patent sayısı, uluslararası destekli proje sayısı gibi)herhangi birinde bir önceki yıla göre en az %20 artış sağlamışsa Ar-Ge veya tasarım merkezi, o yıl yapılan Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının %50’si kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılacaktır. Ayrıca Ar-Ge ve tasarım merkezleri tarafından sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine ilişkin yapılan harcamaların %50’sinin bu merkezler tarafından,%50’sinin ise siparişi veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından indirim konusu yapılması öngörülmüştür. Ar-Ge indirimi ve teknokent istisnasından yararlanılırsa istisna ve indirim tutarı 2 milyon TL’yi geçmesi halinde üzerinden %3 fon ayrılmasının unutulmaması gerekir.

9-Bağış ve yardımlar: Bazı bağış ve yardımlar ,sporla ilgili sponsorluk harcamaları belli sınırlamalar ve şartlar ile kurum kazancından indirilebilmektedir.Bağış ve yardımların indirimine ilişkin hükümler sadece Kurumlar Vergisi Kanunu’nda belirtilmemiş diğer başka kanunlarda da düzenlemeler yapılmıştır. Hangi bağış yardım hangi şartlarda indirilebilir hususunu profesyonellere danışarak belirlemekte fayda vardır. Burada bilinmesi gereken önemli bir konu da ,kurum kazancının %5’i ile sınırlı olan bağışlarda hesaplamaya esas olacak kurum kazancının [ticari bilanço karı -( iştirak kazançları +geçmiş yıl zararları)]formülü ile hesaplanmasıdır.

10-Bankalara ,finansal kiralama ya da finansman şirketlerine borçları nedeni ile kanuni takibe alınmış veya TMSF’ye borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerine ve ipotek verenlere tanınan istisna: Bankalara ,finansal kiralama ya da finansman şirketlerine borçları nedeniyle kanuni takibe alınmış veya TMSF’ye borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazlar ,iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının ,bu borçlara karşılık bankalara ,finansal kiralama ya da finansman şirketlerine veya bu fona devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların tamamı kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

11-Yurtdışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançlar :Yurtdışında bulunan işyerleri veya daimi temsilcileri aracılığıyla yapılan ve yurtdışında vergilendirilen inşaat, onarım ,montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançlar herhangi bir koşula bağlanmaksızın kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Söz konusu kazancın Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi gereklidir.

12-Sat-kirala-geri al işlemlerinden doğan kazançlar: Her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361 sayılı kanun kapsamında, geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla kalkınma ve yatırım bankalarına satışından doğan kazançlar ile bu kurumlarca söz konusu varlıkların devralındığı kuruma kira süresi sonunda devrinden doğan kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Diğer taraftan kaynak kuruluşlarca varlık ve hakların kira sertifikası düzenlenmesi amacıyla varlık kiralama şirketlerine devri ile süre bitiminde varlık kiralama şirketleri tarafından kaynak kuruluşlara devri de kurumlar vergisinden istisnadır.

Haftaya diğer özellikli konular ile buluşmak dileği ile …