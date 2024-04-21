Bahçelerimize dikebileceğimiz çok senelik ÇİÇEK BİTKİLERİ

Saygıdeğer okuyucularım bu yazımda sizlerle bahçelerimize dikebileceğimiz çok senelik çiçek bitkileri ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

MOR MENEKŞE:

Çiçekleri mor renkte olur. Nisan- Mayıs aylarında çiçeklenir. Boyu 20 santim kadar yükselir. Güneşli ve yarı Güneşli yerlere dikilir. Çiçekleri geçtikten sonra biçilirse yeniden çiçeklenir.

VİNCA- CEZAYİR MENEKŞESİ:

Çiçekleri mor ve beyaz renklerde olur. Boyu 15 santime kadar yükselir. Gölgelik yerlerde ve ağaç diplerinde yaşar. Toprak üstüne çayır gibi yeşillendirme de ve teras duvarı kenarlarını süslenmesinde kullanılır. Çiçeklerinin rengi ve irili bakımdan değişik çeşitleri vardır.

SEDUM - DAM KORUĞU:

Çiçekleri beyaz, sarı pembe renklerde olur. Temmuz -Ağustos aylarında çiçeklenir. Boyu 15 santime kadar yükselir. Kuru bahçe duvarlarının boşluklarının örtülmesinde kullanıldığı gibi bol güneşli ve kumsal topraklı yerlerin yeşillendirilmesinde de kullanılır.

ALLYSUM -ALTIN SEPET:

Çiçekleri altın sarısı renginde olup Nisan- Mayıs aylarında çiçeklenir. Boyu 20 santime kadar yükselir. Güneşli yerleri sever.

FUNKİA-AĞUSTOS ZAMBAĞI:

Çiçekleri beyaz renkte olup Temmuz- Ağustos aylarında çiçeklenir. 50 santime kadar boylanır. Yarı gölge yerleri sever. Yaprakları pek gösterişlidir.

AJUKA -AYUKA:

Çiçekleri koyu mavi renkte olup Mayıs ayında açar. 10,santim kadar boylanır. Yapraklarının güzelliği sebebiyle Toprak örtü bitkisi olarak kullanılır.

Bir başka konu yazımla buluşmak üzere saygılar sunarım.