“Aradığın, seni arayandır.

Mevlana”

Yine bir araya gelmiş, sohbete başlamışlardı.

‘Nasılsın’, diye sordu Lal.

‘Çok acaip bir şey var, Lal. Hiç ölüm kafelerinden bahsedildiğini duymuş muydun?’.

‘Nerden duydun, güvercin, Son yıllarda gelişmiş ülkelerde, böyle bir moda oluştu. Dünya nüfusu, yaşlanıyor. Çoğu ülkede, gençler azalırken, yaşlılar artıyor. Sağlık teknolojilerindeki gelişimle birlikte, insan ömrü uzadı. Dünya üzerinde ortalama ölüm yaşı, seksenleri geçti. Ölüm kafelerinden nasıl haberin oldu?’.

‘Ne kadar hızlı uçarsam uçayım, konuşulanları duyuyorum, lal. Bazen istemesem bile…

İnsanlar yaşlanınca, ölüm korkusuna mı kapılıyorlar?’.

‘Yalanmaya başlayınca, az zamanları kaldığını düşünerek, paniğe kapılıyor, telaşa düşüyorlar. Ölümden gittikçe daha fazla korkarak, yaşama bağlanıyor, sımsıkı yapışıyorlar’.

‘Belki de, ölüp yok olmak fikri, onları korkutuyordur. Ölümden sonrası hakkında, öte dünya hakkında hiç bir fikirleri olmadığı için, korkuyorlardır, Lal’.

‘İnsan yaşlandıkça, geçmişine döner, güvercin’.

‘İnsanların yaşlandıkça geçmişlerine özlem duyup, sürekli geçmişi andıklarını gördüm Lal. Zamanda ve mekanda geriye dönmek istediklerini de, sıklıkla işitiyorum. Bu kadar çok geçmişe dönmek ve yeniden yaşamak istemeleri, sadece geçmişe özlem yüzünden mi? Yoksa geçmişlerini arama nedeni, geçmişten pişman olmaları ya da yanlış seçimler yapmaları mı?’.

‘İnsan, nedense, hep geçmişte yaşayamadıklarının peşine düşer, güvercin’.

‘Ertelenmiş olan şey, vazgeçilmiş sayılmaz mı? Belki de, mış gibi yaparak, eksik yaşayanlar, geçmişte yaşayamadıklarının peşine düşüp, içlerindeki boşluk duygusunu tamamlamaya çalışırlardır’.

‘Çoğunlukla duygularını akıllarıyla yaşayanlar, zamanın geçişinden korkarlar, güvercin. Yaşamlarını akıllarına teslim ettiklerinden, mukayese ederek seçim yaptıklarından, yaptıkları seçimlerden bir türlü emin olamıyorlar. O zamanda öyle bir yaşama hırsına kapılıyorlar ki, tüm diğer değerler, ikinci planda kalıyor. Duygularını akıllarına teslim etmiş olanlar, akıl çölünde, apansız bunalıma düşüyor, herşeyi de yok ediyorlar’.

‘Ya da tam tersi, Lal. Önüne geçen herkesi kırıp, geçirmekten korkmayan yaşam arsızlarına dönüşüyorlar.

Altmış yaşını geçmiş bir anne, kızından daha genç bir kız olmaya hevesleniyor, yine oğluyla gençlik iddiasını sürdürmek için yarışan bir baba, oğluyla, sebepsiz trajik kavgalar yaratıyor…

Ne kadar komik değil mi?’.

Güvercin bir an durdu.

‘Belki de haksızlık ediyorumdur…

Belki de, çocuklarıyla yarışmaya çalışmıyorlardır.

Sadece kendi gençlik duygularını arıyor, olamazlar mı?’.

‘Neden olmasın, güvercin?’.

‘Ölüm kafelerinde ne yapıldığını sormuştum’.

‘Çok sevdiğin birisini kaybetmek, büyük bir acı ve ızdırap yaratıyor. İnsanlar ölüm travmasıyla baş edemiyorlar. Ölümü, özellikle yakınlarının, sevdiklerinin ölümünü, bir türlü kabullenemiyorlar’.

‘Yakınlarını kaybettikten sonra, sürekli olarak mezarlıklara taşınan, neredeyse oralarda yaşamaya başlayan insanları çok gördüm, lal.

Ölenin ardından, onu bir daha göremeyeceğim diye, elbette ben de çok üzülürüm. Yaşam, her ne olursa olsun devam edip, gider. Belki de, güvercinlerin yaşamları, tam anlamıyla vahşi doğa koşulları olduğundan, yapmam gerekenden başkasına odaklanma şansım yok. En önemli yaşam amacımız, yaşar kalmaya çalışmaktır. Başkaca bir şeye, ayıracak zamanımız olmaz, bizim’.

‘Kendine haksızlık etme güvercin. Benimle sohbete, her zaman, özellikle zaman ayırıyorsun…’.

‘Sen başkasın, Lal. Senden, senin sevginden besleniyorum. Hem ben güvercinlerin, belalı, kara koyunu değil miyim?

Sevgiye açım ve bilgiye de…

Hiç bilgiye aç, başka bir güvercin gördün mü?’

Güldü Lal.

‘Ölüm kafelerinden bahsediyorduk güvercin. Psikologlar, yakınlarını kaybedilenlere, bu kaybı, kabullenmeyi tavsiye ediyorlar. Ölümü, kabullenmeden önce, inkar ve red safhaları gelir. Sevdiklerinin kaybından doğan acıdan kaçanlar, onların ölümünü kabullenemeyenler, ne yaparlarsa yapsınlar, akıllarıyla ölüm düşüncesinde hapis kalırlar.

Ölüm kafeleri, ölüm fikrine takılı kalanların, bu konularda konuşmaları, sevdiklerinin yasını tutmaları, sevdiklerinden ve ölümden konuşma ihtiyaçları yüzünden doğmuştur. Ölüm kafeleri, birbirini hiç tanımayan, ancak aynı derin acıyı hissedenlerin, bir araya gelip, paylaşımlar yaptıkları mekanlara dönüştü’.

‘Aklıma, adsız alkolikler toplantıları geldi, Lal’.

‘Benzer mantık, güvercin. Orada tutku ve bağımlılıktan kurtulmak için çalışılırken, ölüm kafelerinde, ölüm fikrine alışmak, ölümü kabullenmek için, bir araya geliniyor.

Ölümü paylaşmak için, birbirlerini tanımayan insanların, bir araya gelmeleri çok acayip değil mi?’.

‘Bence en acayip şey, insanların, kendi acılarını tedavi etmek için, böyle yollar yaratabilmesi, Lal’.

‘Birbirlerini tanımayan insanların, acıya karşı birleşmeleri, varoluş sebebimiz değil mi zaten? Birlikte veya birbirimize dayanarak, birbirimizi destekleyerek, yaşamaya, yaşar kalmaya çalışmıyor muyuz?’.

‘Birbirini tanıyanların, ölüm acısını paylaşmak için bir araya gelmeleri çok doğal, Lal. Ölüm kafelerinde ise, birbirini tanımayan insanlar, ölüm acısını paylaşmak için, bir araya geliyorlar’.

‘Belki de insanların, cenazeye gitme sebepleri, ölene ve ailesine saygı gösterme gelenekleridir ya da belki, sadece alışkanlık…’.

‘Belki de, sadece enerjidir, Lal. Onları bir araya getiren, benzer enerjileridir’.

‘Ne demek istiyorsun güvercin?’.

‘Ölüm evleri ve cenazelerde, ağır derin ve koyu bir keder enerjisi vardır. Bu enerji, bazılarında bağımlılık yaratır. İnsanların, cenazelere, o ağır enerjiyi, kederi ve acı duygusunu yaşamak için, katıldıklarını gördüm’.

‘Gaddarlık yapma güvercin. Cenazelere, sevilenlere destek ve saygı için gidilir’.

‘Bana sanki, gittikleri her cenaze de, ölüm evinde, kendi acılarını tazeleyip, kendileri için üzülüyorlar gibi, geliyor’.

‘Nasıl bu kadar duygusuz düşünebilirsin, güvercin?’.

‘Duygusuz değilim, Lal. Sadece gerçekçiyim.

Gerçekten duygusuz bir yorum yapayım mı?’.

‘Merakla bekliyorum, güvercin. Bence ölüm kafeleri, kapitalist dünyanın yeni pazarlama alanları.

Kederi, ölümü paraya çevirebilecekleri, insanların acı duygularını sömürebilecekleri, yeni mekanlar…’.

Lal, güvercine bakakalmıştı. Güvercin böyle konuşmaya başladığında, söyledikleri, çok korkutucu olabilirdi. Zor anlaşılan, uzun sürecek yeni bir tartışma istemiyorsa, söylediklerine fazla tepki vermemeliydi.

‘İnsanların cenaze evleri de, bir çeşit ölüm kafeleri değil mi, Lal?’.

‘Haklı olabilirsin, güvercin’.

‘İnsanların neden ölüm kafelerine gittiklerini, anlamış değilim’.

‘Hissettikleri, ölüm korkusunu, acısını ve kederini, başkalarıyla paylaşarak, hafifletmeye çalışıyorlar’.

‘Beni mi yoksa kendini mi kandırıyorsun, Lal?’.

‘Başka ne söylememi istiyorsun?

Bana gerçekte ne soruyorsun güvercin?’.

‘İnsanlar ölüm fikriyle konuşarak, ne bulacaklarını sanıyorlar?

Ne arıyorlar, Lal’.

‘Pes ediyorum, güvercin.

insanlar, sevgi ve sıcaklık arıyorlar.

Sevgiyle birlikte olmayı başaramadıklarında ise, sevginin zıddında, ölüm korkusunda buluşuyorlar’.

Keyifle güldü, güvercin.

‘Nihayet, Lal’, diye mırıldandı.

‘Ölüm korkusu, sevginin tersidir.

Sevgiyle var olamayanlar, korkuya teslim olurlar…’.