Köy Enstitüler ile ilgili yazıyı yazdıktan sonra size Köy Enstitülü bir öğretmenin bir anısını yazacağımı belirtmiştim.

O öğretmen kim? Babam.

Demokrat Parti dönemi başta olmak üzere diğer siyasi iktidarlar döneminde köy Enstitüsü mezunu öğretmenlere pek de iyi gözle bakılmadı. Çünkü bu okuldan mezun olan öğretmenler, ülke sorunlarına kayıtsız kalmayan, ilerici, üretken, vatansever öğretmenlerdi. Her dönemde sürülen, görevden alınan, işkence gören hep bu öğretmenlerdi.

Köy Enstitülü öğretmenlerin anıları o kadar çok ki, yüzlerce cilt kitap yapılır. Siz okuyucularıma birini anlatacağım.

İşte Köy Enstitülü bir öğretmenin anısı.

“Yağmurlu bir gündü. Derslikte öğrencilerin ödevlerini kontrol ederken öğrencilerden biri “Öğretmenim yukarıdan yağmur suyu akıyor..” Kafamı kaldırdığımda öğrencinin dediği gibi yağmur şıpır, şıpır akıyordu. O anda yapacağım bir şey yoktu. Çocuğum sonra gereğini yaparız dedim ve başka bir grubun yanına gittim. Zira bir derslikte 5 sınıf birden eğitim yapıyorduk. Ders bitiminde yağmur durmuştu ama çatıya çıkacak cesaretim yoktu. Güneşli bir günde çatıyı onarırım düşüncesiyle lojman diye yaptıkları bir odalı evime girdim.

İki gün sonra güneş açtı. Hemen önüme okuldan kalma mavi önlüğümü astım. Öğrencilerime ödevler verdim. Bir cebine çivileri, bir gözüne de keseri alarak çatıya çıktım. Daha keseri alıp bir iki çivi çakmıştım ki, aşağıdan bir ses “Muallim Bey” diye bağırıyordu. Aşağı baktım. Muhtar. “Muallim Bey biri sizi soruyor. Sizi sınıfta beklediğini söyledi.”

Sınıfa girdiğimde, odun sobasının kenarına büzüşmüş biri oturuyordu. Müfettiş olduğunu anladım. Buyurun beni çağırtmışsınız. İşte geldim. Kendisini tanıttı ve teftişe geldiğini söyledi. Önümdeki yırtık, yamalı önlüğü görünce “Bu hal öğretmenim. Siz öğretmen misiniz, yoksa çatı ustası mısınız? Çatı ile uğraşacağınıza, öğrencilerle uğraşın. Geldiğimde çocuklar birbirlerini yiyordu. Müfettiş Bey çatı akıyordu. Onu onarmaya çıkmıştım. Yağmur öğrencilerin üstüne akıyordu. Okulda okurken öğretmenlerimiz bize aynen şöyle demişlerdi. “Gittiğiniz köylerde gerektiğinde, bahçıvan, gerektiğinde inşaat ustası, gerektiğinde marangoz olacaksınız.2 demişlerdi. Biz böyle bir anlayışla yetiştirildik ve köylere gönderildik. “Çatıyı devlet yapar öğretmenim. Sizler o okullarda eğitimden başka her şeyi öğrendiniz. Komüniste modeli bir eğitimden bize bir yarar gelmez. Biz kendimize dönmeliyiz.” Vallahi ben Komünizmin ne olduğunu bilmiyorum ama aldığımız eğitim ile gurur duyuyorum. Devletin çatıyı yapmasını beklersek biz daha çok bekleriz dedim ve önümdeki önlüğün iplerini çözmeye başladım. Sinirlenmiştim. Kendisine müfettiş bey fazla söze gerek yok, teftişinizi yapın. Bu konuyu fazla uzatmayalım.

Müfettiş öğrencilere bir iki soru sordu. Öğrencilerin yanıtları karşısında şaşırdı. “Ben sizden bu kadar başarı beklemiyordum.”

Bir derslikte beş sınıf ders yaparsa ancak bu kadar olur müfettiş Bey. Sizler Köy Enstitülü öğretmenlere şartlanarak geliyorsunuz ama işte gördüğünüz gibi bizler elimizden geleni yapıyoruz.

Kendisine açlık konusunda ne durumda olduğunu sordum. Benim tek odalı mekanı görünce herhalde burada kalınmaz, bir şey de yenmez diye düşünmüş olmalı ki “Sen beni karanlık çökmeden biri ile ilçeye gönder.”

Köyde bir delikanlıyı çağırarak müfettişi ilçeye gönderdim.”

İşte Köy Enstitülerinin neden kapatıldıklarını bu müfettişin tavrı belirliyor. Adam öyle şartlandırılmış ki sanki bu öğretmenler vatan, millet düşmanı.

Bazen şöyle bir soru ile karşılaşıyorum. Bugün Köy Enstitüleri bir model eğitim sisteminde uygulanabilir mi? Bana göre hayır. Ancak, yıkılan virane halde bulunan Köy Okullarını onarıp, tekrar açarsak belli bir yol alırız.

Ayrıca öğretmen yetiştiren okulların tekrar açılması eğitimimizin sorunlarının çözümünde bir nebze katkısı olur diye düşünüyorum.