ULUSAL EGEMENLİK  VE TÜRKİYE’NİN YARINLARI…

İnsanlık tarihi, toplumsal yaşamdaki “egemenlik ilişkileri” ile özetlenebilir.

İnsanlık, önce “İlkel Toplum” düzenini yaşadı. Ne “Devlet” vardı, ne de “yasalar.” Gücü olan yaşayabiliyor, güçsüz insan yok oluyordu.

Sonra, birileri “toprağı işlemeyi ve ürün almayı” öğrendi. Toprağın yaşamsal önemini anlayan “güçlü ve uyanık” kesim, toprağa el koydu, “aklı ve bilinci eksik” insancıkları da “köle” olarak kullandı.

“Köleci toplum” dediler bu düzene.

Toprak egemenleri gelişerek “feodal düzeni” kurdular. İnsanlığın “köle düzeni” gelişerek sürüyordu.

Birileri de, “bilim ve teknolojinin” üreticisi oldular; “emek yoğun üretim” yerini “fabrikasyon üretime” bıraktı. Artık “ yeni efendiler” “kent soylu ve üretim araçlarının sahipleriydi. Köleler, fabrikalarda karın tokluğuna çalışan “emekçiler” oldu!

Devlet düzeni, yeni egemenlerin elindeydi. Yasalar vardı ve bu yasaları o egemenler kendi çıkarlarına göre yapıyordu!

Zamanla, “sınıf bilinci” oluştu. Emekçiler olmadan fabrikaların çalışması olanaksızdı!

Ülkeler arası savaşlar, her ülkenin egemen güçlerinin daha büyük çıkarları için çıkarılıyordu! Ama geniş insan kitlelerinin bu acı gerçeğin farkında değillerdi!

Bir gün geldi ki, insanlık tarihi feodal egemenlere ve krallık-şahlık-padişahlık düzenlerine son verdi!

Aynı topraklar üzerinde kuşaklar boyu yaşamış insanların sahiplenecekleri “Ulus Devletler” böyle kuruldu.

Neydi Ulus Devlet?

“Sınırları belli bir kara parçası üzerinde, “din-mezhep, dil ve ırk farkı gözetmeksizin, bir arada yaşama iradesi gösteren, ortak bir dil, kültür, tarih ve ekonomi” bağları ile birbirine bağlı, yaşadıkları kara parçasını VATAN kabul edenlerin oluşturdukları bir toplum.”

Ya “egemenlik?” Bir devletin, ülkesi ve uyrukları üzerindeki yetkilerinin tümü. Egemen olmayan bir devlet olamaz. Kaynağını yasalardan almayan bir egemenlik de olamaz.

Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne “egemenlik”

Osmanlı Devleti’nde “tek kişinin egemenliği” vardı. Padişah, tek egemendi. Yaşayanlar ise, “padişahın kullarıydı.”

Dünyanın pek çok ülkesi “Ulus Devlet” kimliğine dönüşürken, Osmanlı Devleti, “ekonomik, bilimsel, teknolojik ve toplumsal kültür” değerlerinden uzaktı.

Bu nedenlerle artık “toprak kazanan” değil, “toprak kaybeden” ve 1854’den itibaren “sürekli olarak başka ülkelere borçlanan” bir ülke haline geldi. Sonunda, Almanya’nın emperyalist oyunlarıyla ilk paylaşım savaşına katıldı ve yenik düştü.

Mustafa Kemal’in “Anadolu Halkı” ile başlattığı “Kurtuluş Savaşı” sonunda, “Ulus Devlet” kimliği ile “Türkiye Cumhuriyeti” kuruldu.

622 yıl bir “Padişahın kulları” olarak yaşamış, çağa uygun bir eğitimden yoksun kalmış bir toplumun “Ulus devleti” ve “demokrasiyi” kısa sürede içselleştirilmesi elbette kolay değildi.

Mustafa Kemal, “eğitim ve üretim” hamleleriyle, bu koşullarda inanılması kolay olmayan bir başarılı dönem yaşattı bu ülkeye.

O’nun bedensel ölümünden sonra, “uluslararası egemenler ve onların hizmetkarı olmayı içine sindiren ulus devlet karşıtları” hiç boş durmadılar!

Onlar; bilimsel, kültürel, ekonomik ve siyasal açıdan gelişmenin sürekli olarak karşısında oldular!

İnsan beyinlerini “küçük yaştan” itibaren “Ulus Devlet” kimliğine karşı kirlettiler!

Küresel düzenin egemenleri de hiç eksik olmadılar!

Bu ülke yurttaşlarını “Ulusal kimliğimizden” uzaklaştırmaya çalıştılar!

Kamusal kurumlardan “Türkiye Cumhuriyeti” kimliğini silmeye, her ulus devlette var olan “ULUSAL ANDIMIZI” yok etmeye çalıştılar! Hemen her koşulda “Atatürk” adını silmeye, yalanlarla toplumu bölmeye, farklı inanç ve etnik grupları birbirine karşı kışkırtmaya, “ulusal birliğimizi” yok etmeye çalıştılar.

Siyaseti “bireysel egemenlik” aracı haline getirmeye, ulusun eşit parçaları olan vatandaşlarımızı ekonomik, siyasal ve kültürel kimlikleriyle çatıştırmaya çalıştılar!

Bunca ihanete karşın, “Türkiye Cumhuriyeti” bir ULUS DEVLET olarak ilelebet yaşayacaktır.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun…