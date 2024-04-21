Kocaelispor başkan adayları SEZON SONUNU beklemeli!

Kocaelispor, bu kentin lokomotifidir.

Kocaelispor, bu kentin değeridir.

Kocaelispor, Süper Lig’de olduğunda kentte bir heyecan vardır.

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Kocaelispor, son yıllarda inişli çıkışlı bir grafik çizdi.

İstikrarı yakalayamadı.

Kocaelispor, Engin Koyun başkanlığında sezona Süper Lig hedefiyle başladı.

Takımın başına Ertuğrul Sağlam getirildi.

Birçok transfer yapıldı.

Kimisi transferlerin pahalı olduğunu söyledi, kimisi de kadro mühendisliğinin iyi yapılmadığını ifade etti.

Lige kötü başlansa da sonrasında toparlanma sürecine girildi. Sonra yine istikrarsız skorlardan sonra teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı, yerine Mustafa Gürsel getirildi.

KONGRE, LİG SONUNDA…

Sonrasında kulüp başkanı Engin Koyun, Gençlerbirliği deplasman mağlubiyetiyle baskılara dayanamadı ve kulüp başkanlığını bıraktı.

Engin Koyun’un görevdin ayrılması sonrasında Kocaelispor yönetim kurulu, kendi arasında toplandı ve Recep Durul’u vekaleten başkan olmasına karar verdi. Kongrenin de Haziran ayında yapılması kararlaştırıldı. Yani kongre lig bitiminde yapılacak.

ÜÇ MAÇTA 7 PUAN ALINDI

Yönetim içinde vekaleten başkanlığa getirilen Recep Durul, başarılı bir iş adamı. İki yıl önce gazetemiz tarafından “yılın iş insanı” seçilmişti. Futbolu da seviyor, iyi bir yönetici.

Recep Durul yönetiminde Kocaelispor, üç maça çıktı.

Kocaelispor, Göztepe’yi 3-2 yendi,

deplasmanda play-off mücadelesi veren Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı, sahasında Giresunspor’u 2-0 yendi.

RECEP DURUL BAŞARILI

Yani Recep Durul başkanlığındaki Kocaelispor, 3 maçta 7 puan aldı, başarılı bir performans sergiledi. Durul, geçiş dönemini başarıyla yönetiyor.

Kocaelispor’un şimdiki hedefi üçüncülük.

Kocaelispor üçüncü olursa, 4-5-6 ve 7’inci olan takımlar kendi arasında maç yapacak, birinci olan takım, üçüncü olan takım ile Süper Lig’e çıkış finalini oynayacak. Bu açıdan üçüncü olmak ta çok önemli.

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Kocaelispor’un üçüncülük şansı devam ederken,

Kocaelispor’un Play-Off şansı devam ederken,

Kocaelispor’un Süper Lig şansı devam ederken, gün birlik ve beraberlik günüdür.

Gün dayanışma günüdür.

Gün, Recep Durul’a ve Kocaelispor’a tam destek verme zamanıdır.

ADAYLAR, ZARAR VERİYOR…

Kocaelispor, başarılı bir ivme yakalarken, son günlerde Kocaelispor Kulüp Başkanlığı için Yaşar Can, Veli Başkurt, Ulaş Yıldız ve Abdülkadir Yılmaz’ın ismi geçiyor.

Ben bu adaylıkların zamanlama hatası olduğunu düşünüyorum, bu adaylıkları etik olarak doğru bulmuyorum.

Kocaelispor’un Süper Lig şansı devam ederken,

Kocaelispor başkanlığına vekalet eden Recep Durul, başarılı bir performans sergilerken, elinden geleni yaparken, takımın başarısı için çırpınırken, ortaya başkan adayı olarak çıkılması Kocaelispor’a zarar veriyor.

BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN SEZON SONUNU BEKLEYİN

Zaten Kocaelispor’un kongre tarihi belli.

Sezon sonu beklenir, Kocaelispor Play-Off’tan Süper Lig’e çıkamazsa, o zaman çıkar başkan adaylıklarınızı ilan edersiniz.

Kocaelispor’un Süper Lig şansı devam ederken, çıkıp başkan adaylığıyla ilgili kulis yapmanız, gündeme gelmeniz, çok antipati yaratıyor.

İsminizin de yıpranmasına neden oluyor.

Kocaelispor taraftarları arasında düşmanlık kazanıyorsunuz.

TAM DESTEK VERSİNLER

Kocaelispor başkan adaylığı için kulis yapanlara tavsiyem;

Mevcut başkan Recep Durul’a tam destek versinler.

Mevcut teknik direktör Mustafa Gürsel’e tam destek versinler.

Futbolculara tam destek versinler.

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Kocaelispor, Süper Lig hedefiyle yürürken, başkan aday olarak çıkıp, mevcut yönetiminin kafasını karıştırmak, kamuoyunu kulüp başkanı başarısızmış gibi bir algı yaratmak, art niyetli bir davranış olarak görülüyor.

Kocaeli kentinin, Kocaelispor’un Süper Lig’e çıkmasına ihtiyacı var.

Gün birlik ve beraberlik günüdür.

Gün, Kocaelispor’u Süper Lig’e taşıma günüdür.

Daha hiçbir şey bitmemiştir.

Kocaelispor’un üçüncülük ve Play-Off şansı devam ediyor.

Kocaelispor’un Süper Lig şansı devam ediyor.

SON SÖZ;

Kocaelispor başkanı olmak isteyen adaylar, sezon sonunu beklesinler. Adaylık çalışması yaparak, kulübün huzurunu bozmasınlar. Kocaelispor başkanlığını yapan Recep Durul, kulübü en iyi şekilde idare ediyor. Recep Durul’a sezon sonuna kadar şans verilmeli. Kocaelispor, başarısız olursa çıkıp başkan adaylığını ilan etsinler. O zamana kadar da sabretsinler.

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Kocaelispor, bu akşam deplasmanda İstanbul Ümraniyespor ile karşılaşacak. Kocaelispor’a canı gönülden başarılar diliyoruz.

Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep DURUL