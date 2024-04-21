Sevgili okurlarım, bugün size ibretlik bir olay anlatacağım.

İzmitli Atilla Koyuncu’nun, halen yapımı devam eden Mersin Akkuyu Nükleer Santrali’nde yaşadığı olayı.

Atilla Koyuncu’dan size daha önce de söz etmiştim.

19 Kasım 2011’de kaybettiğimiz, bir süre gazetemizde köşe yazarlığı da yapan, MHP Kocaeli eski İl Başkanı, Aslan Koyuncu’nun kardeşi.

Atatürkçü, cumhuriyetçi, yurtsever bir kardeşimiz.

Bu çizgisini, birçok milletten 25 bin kişinin çalıştığı Akkuyu Nükleer Santral inşaatı şantiyesinde de sürdürüyor.

Her fırsatta yabancı çalışma arkadaşlarına Atatürk’ü ve kurduğu Cumhuriyet’i anlatıyor.

Anlatıyor, ama ilk defa tanıştığı yabancıların “Atatürk’e hayranlıkları” konusunda da şaşkın.

Şaşırdığı bu olaylardan birini daha önce yazmıştım.

20 Ocak, Atilla Koyuncu’nun doğum günü.

Rus arkadaşları, o gün öğle saatinde, ellerinde ambalajlanmış bir paketle Atilla Koyuncu’ya geliyorlar, doğum gününü kutluyorlar ve hediyesini uzatıyorlar.

Atila Bey, teşekkür ederek paketi alıyor, hediyeyi özenle ambalajından çıkarırken gözleri doluyor.

Bir Atatürk portresi ve altında Rusça yazılmış bir cümle:

“Atatürk gibi düşünürseniz, imkânsızı başarırsınız.”

Cümlenin altında da armağanı veren Rus arkadaşlarının adları ve imzaları var.

Çok duygulanıyor, sarılıp teşekkür ediyor.

Hintli “Mustafa Kemal Paşa”

Atilla Koyuncu’yu Ruslardan sonra geçenlerde Hintliler de çok şaşırttı.

Bir Hintli mühendis yanına yaklaştı, selam verdi, iyi günler diledi, cebinden nüfus kimlik kartını uzattı, “Ben Mustafa Kemal Paşa” dedi.

O an inanılmaz bir duygu kapladı ortalığı.

Atilla Koyuncu, eline aldığı kimliğe baktı, sarıldı öptü Hintliyi.

Sonra oturdular, hikâyesini dinledi Hintli “Mustafa Kemal Paşa”nın.

Hintli mühendisin Hindistan’da yaşayan babası, Atatürk’ün hayranıymış.

Atatürk üzerine yazılan tüm kitapları okumuş, Atatürk’ün emperyalizme karşı verdiği mücadeleleri araştırmış.

“Bir gün erkek evladım olursa adını ‘Mustafa Kemal’ koyacağım, soyadımı da ‘Paşa’ olarak değiştireceğim” demiş kendi kendine.

Oğlu olmuş, dediğini yapmış.

Adını “Mustafa Kemal” koymuş, aile soyadını da “Paşa” olarak değiştirmiş.

Mustafa Kemal Paşa, büyümüş, okumuş, mühendis olmuş.

Şimdi o da babası gibi Atatürk hayranı!

Hintli “Mustafa Kemal Paşa”nın hikâyesi böyle.

Akkuyu’da Atatürk sevgisi

Yazdığım olay, Akkuyu’da ikinci “Atatürk sevgisi” vakası.

Daha önce yazdığım Ruslardandı, bugün yazdığım bir Hintliden.

Atilla Koyuncu “Akkuyu’da Atatürk’ü tanımayan, Atatürk’e hayran olmayan yok” diyor.

“Atatürk gibi düşünürseniz, imkânsızı başarırsınız”, Rusların çoğunun bildiği ve yeri geldiğinde kullandığı bir özdeyişmiş.

Bir sorunu çözmekte zorlandıklarında, sıkıştıklarında, hemen kendi kendilerine “Atatürk gibi düşün!” komutunu verirlermiş.

Bu iki olay, çok şey anlatıyor

Sevgili okurlarım, yarın 23 Nisan.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104’üncü yıldönümü.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız.

Milli duygularımızın tavan yapması gereken günler.

Anlattığım şu iki güzel olaya bakar mısınız?

Birisi Ruslardan, diğeri Hintlilerden.

Ruslar, “Atatürk gibi düşünürseniz, imkânsızı başarırsınız” diyor.

Biz bu özdeyişi ülkemizde, özellikle okullarda neden yaygınlaştırmıyoruz?

Çocuklarımıza taa ilkokuldan itibaren “Atatürk gibi düşünmeyi” neden öğretmiyoruz?

Ben böyle diyorum, ama bugüne kadar öğretilmedi, bu iktidar döneminde öğretilmesi de çok zor.

Bırakın “Atatürk gibi düşünme”yi, bizde “düşünmek” yasak!

“Düşünmek” yasak olmasa, Türkiye bu hale gelir miydi?

İnsanlarımız düşünmüyor ve düşünmeyi bilmiyor ki, sormuyor ve de sorgulamıyor.

“Düşünmek” aydınlığın, “düşünmemek” ise cahilliğin en temel taşı!

Türkiye, düşünmeyen ve aklını kiraya veren talihsiz bir dönemden geçiyor.

31 Mart yerel seçim sonuçları, toplumda bir kıpırdama olduğunu gösteriyor, bakalım devamı gelecek mi?

Atatürk, 10 Kasım 1938’e kadar gerçekleştirdiği devrimlerle ülkemize çağ atlatmıştı.

Yaşama gözlerini yumunca, Türkiye “Atatürk gibi düşünme”yi bıraktı, ABD emperyalizminin kucağına düştü, sonunda “Karşı Devrimci”lerin yönetiminde tökezleye tökezleye bugünlere geldi.

“Atatürk gibi düşünmeye” devam etseydik, bugün, “yeniden kurtarılmayı bekleyen bir ülke” durumuna düşmezdik.

Çok geciktik, ama bence tek kurtuluşumuz, tekrar “Atatürk gibi düşünmeye” başlamak.

Ülke sorunları karşısında, “Atatürk olsaydı, ne yapardı?” sorusunu kendi kendimize soralım, aldığımız cevap bize doğru yolu gösterecektir.

İnşallah 31 Mart’ta yanan umut ışığı, fazla gecikmeden ülkemizi aydınlatır.

Akkuyu’da çalışan Atatürk hayranı Hintli mühendis “Mustafa Kemal Paşa”yı ve Rusları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı fırsat bilerek selamlıyorum.