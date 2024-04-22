Seka Kağıt Müzesi trajikomik bir akıl tutulmasıdır

Ülkemiz 24 Ocak kararları, arkasından yaşanan 12 Eylül darbesi ve 22 yıllık AKP iktidarı döneminden bu yana tam bir akıl tutulması ile karşı karşıya . Ağır ekonomik krizlerin ve yoksullaşmanın temel nedeni budur.

Cumartesi günü medyada “ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Dairesi Müzeler Müdürlüğünce 18 Nisan Kağıt Bayramı nedeniyle ilk yerli kağıda kavuşmamızın hatırasına, eski Seka kültürünün yaşatılması amacıyla Seka Kağıt Müzesine ziyarette bulundular. Geniş katılımlı programa Kocaeli Sekalılar Derneği yetkilileri, Kağıtçılar Birliği, Kimyagerler Birliği, Kağıtçılar Vakfı yetkileri, Selüloz ve Kağıt Sanayi Vakfı, iş insanları ve eski SEKA çalışanları katıldı. Program SEKA Kağıt Müzesi gezisiyle başladı. Etkinlik bugün saat 14.00’ta yapılacak İzmit Kültür Turu ve 18.00’da Dernekler Yerleşkesi’nde yapılacak etkinliğin ardından sona erecek.” şeklinde haberler vardı.

Düşünebiliyor musunuz? Aydınlanma, tam demokrasi ve medeniyete yakalamak iddiasıyla yola çıkan genç Cumhuriyetimiz medeniyet için gerekli en temel araç olan kağıdı İzmit Seka’da üretmeye başlıyor. Daha sonra gelen iktidarlar Seka’yı çekirdek parasına özelleştirme yalanı ile birilerine peşkeş çekiyor. Kağıt üretiminden çekiliyor. Şu an ÖZELLİKLE SELÜLOZ’da olmak üzere dışarıdan milyonlarca dolarlık ithalat yapılıyor.

Daha önce bu köşede yazdım. Almanya’da bir Mercedes müzesi var. Eski arabaları orada sergilerler. Ama bu arada en modern Mercedesleri de Almanlar orada üretmeye devam ediyor. Yani üretimden en küçük bir taviz vermiyorlar. Bizde ise bu kadar gerekli bir madde olan kağıdı üretimden çekerek, dışarıdan ithal etmemizin, yani yoksullaşmamızın müzesini yaparak bunu kutluyoruz. Tam bir akıl tutulması.

Bu sadece kağıt üretiminde mi böyle?

Maalesef konu daha derin. Örneğin; Şeker fabrikaları, petrol rafinerileri, hidroelektrik santraller, çimento fabrikaları, elektrik dağıtım merkezleri, içki ve sigara üreten tekel, bazı savunma sanayi tesisleri, doğal gaz ve sigorta şirketleri, eti alüminyum, metalürji ve bakır işletmeleri, bazı termik santraller ve linyit işletmeleri, gübre fabrikaları, Sümer Holding ayakkabı işletmeleri, bazı limanlar, buraya yazmakla sığdıramayacağım miktarda önemli üretim araçları ülkemizde özelleştirme yalanı ile çekirdek parasına gitti.

Özelleştirme; özel sektörün giremediği alanlara girerek yatırım yapan devletin, bu üretim araçlarını çok verimli hale getirerek onları gerçek değeri üzerinden satılması, buradan elde edilen para ile de özel sektörün girmediği bölgelere ve alanlara yine devletin yatırım yapmasıdır. Devlet böylece bölgeler arasındaki ekonomik eşitliği ve dengeyi sağlar, işsizliği ve göçü önler, ekonomik istikrarı sağlayarak yoksulluğa neden olmaz ve kalkınmayı sağlar. Yani böyle yapılacak bir özelleştirme aslında bir yoksullaşma değil kalkınma aracıdır. Bunu da devlet; geçen hafta yine Almanya örneğinde belirttiğim “SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ” anlayışı ile ancak yapar. Yani bu anlayış sosyal piyasa ekonomisinin gerekli ve önemli araçlarından birisidir.

Ülkemizde dış güçler ve iç işbirlikçilerle birlikte 1970’li yıllardan bu yana özelleştirme adlı yalan ile üretim araçlarının devletin elinden çekirdek fiyatına çıkartılmasına, kamunun zayıflatılmasına, devletin para dilenir hale getirilmesine çalışılıyor. Yıllardır yaşanan ekonomik krizlerin ve devletin belini doğrultamamasının temel nedeni de budur. Şu an Türkiye emperyalizm açısından tam bir Pazar ve sömürü alanı haline getirilmiş durumda. Satılacak bir şey kalmadı. Yakında Türk Hava Yollarını da satarlarsa hiç şaşırmam.

Kamunun üretim araçlarından çıkartılması ve bunun bir müze ile kutlanması kadar trajıkomik bir davranış olamaz. Bu akıl tutulması, diğer sanayi alanlarının da müzelere dönüştürülmesi karşısında ülkemizin üretim araçlarını terk etmesi ve tamamen sömürü düzeninin bir parçası haline getirilmesini sağlar. Allah göstermesin bu mantık bir beka sorununa , ülkemizi bir Türkiye müzesine doğru götürmeye aday bir mantıktır. Bu akıl tutulmasından kentimizin ve ülkemizin bir an önce sıyrılması gerekir.