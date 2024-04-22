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Türkiye, “sarayın egemenlği”nden kurtulup “milletin egemenliği”ne ne zaman dönecek?“
M.Tanzer Ünal

M.Tanzer Ünal

1920’den 2024’e…

Türkiye  Büyük Millet Meclisi, bir asrı devirdi, artık 104 yaşında.

İkinci yüzyılın dördüncü yılındayız.

Bugün, 23 Nisan.

Başka bir ifadeyle Anadolu’nun göbeğinde,  Ankara’da, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temellerinin atıldığı gün.

Dahası, egemenliğin “saray”dan alınıp “millet”e verildiği gün.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun!

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23 Nisan 1920’de Ankara’da tarihi bir olay yaşandı.

Atatürk’ün başkanlığında toplanan o zamanki adıyla Büyük Millet Meclisi, “üzerinde padişahın etki ve yetkisinin bulunmadığı” tarihteki ilk meclistir.

Daha önce “Osmanlı Mebuslar Meclisi” vardı.

Bu mecliste, egemenlik “kayıtlı- şartlı” milletindi.

Padişahların uygun gördüğü ölçüde…

Göstermelik…

BMM’de ise egemenlik “kayıtsız, şartsız” millete verildi.

BMM, bir “başkaldırı” meclisiydi.

İşgalci emperyalizme…

İşgalcilerin işbirlikçisi Osmanlı Saray Hükümeti’ne…

Osmanlı’nın ihanet fetvalarına…

İdam fermanlarına…

Padişahçı iç isyanlara…

İki yıl boyunca Büyük Millet Meclisi ile Osmanlı Saray Hükümeti arasında “egemenlik savaşı” yaşandı.

Saray Hükümeti, BMM’ni yok etmek için çok uğraştı, akıl almaz yöntemlere başvurdu.

Sonunda “saray” kaybetti, “Büyük Millet Meclisi” kazandı.

BMM, 20 Ocak 1921’de “1921 Anayasası” diye anılan “Teşkilatı Esası Kanunu”nu kabul etti, “Türkiye Halk Hükümeti” adlı yeni bir yönetim kuruldu.

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi, ilk anayasamızın ilk maddesiydi.

Böylece Anadolu’da adı henüz konmamış Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temelleri atılmış oldu.

Bakanlar Kurulu, 8 Şubat 1921’de bir kararname yayınlayarak Büyük Millet Meclisi’nin adını “Türkiye Büyük Millet Meclisi” olarak değiştirdi.

1 Kasım 1922’de saltanat kaldırıldı.

29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi.

3 Mart 1924’te halifeliğe son verildi.

Sonunda Türkiye’de “saray saltanatı”nın yerini, “millet egemenliği” aldı.

Böyle çıktık yola.

104 yıl sonra geldiğimiz nokta

Aradan 104 yıl geçti.

İnişli çıkışlı…

Dereli tepeli…

Hani o tekerlemedeki gibi, “Az gittik uz gittik, dere tepe düz gittik” geldik bu günlere.

Bugünü tartışmamız ve sorgulamamız gerekiyor.

Eğer bir ülkede, egemenlik kayıtsız şartsız milletinse…

Ve millet, sistem gereği egemenlik hakkını seçtiği vekillere kullandırıyorsa…

Bütün yetkilerin parlamentoda (TBMM) olması gerekir.

En başta “yasama” yetkisinin…

“Yürütme” yetkisinin…

Bu yetkiler bugün Meclis’te mi?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtiğimizden bu yana, TBMM’nin bir “işlevi” kaldı mı?

Devlet yönetiminde vazgeçilmez olan üç erk; yasama, yürütme ve yargı, üçü de bir tek kişinin kontrolünde.

Meclis, devre dışı!

Meclis devre dışı olunca, otomatikman “millet iradesi” de devre dışı.

O halde “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözü nerede kaldı?

Türkiye’de artık tek bir kişinin egemenliği var.

Otur otur, kalk kalk!

104 yıl sonra geldiğimiz nokta, ne yazık ki, burası.

Evrensel demokrasi kurallarıyla bağdaşmıyor.

TBMM’nin hükmü yok…

Muhalefet partilerinin hükmü yok…

Basının hükmü yok…

Sivil toplum kuruluşlarının hükmü yok…

Yerel yönetimlerin hükmü yok…

Böyle bir sistemle devleti sağlıklı bir şekilde yönetmek mümkün mü?

Bir kişi, her şeyi bilebilir mi?

Bir kişinin aklı, bütün akıllardan üstün olabilir mi?

Esas olan, “ortak akıl”dır.

Milletin ortak aklı…

Bu akıl vekiller aracılığıyla parlamentoda vücut bulur, ülke bu akılla yönetilir.

Parlamenter sistemin özü budur.

Özetlersem:

104 yıl önce…

Egemenlik, “saray”dan alınıp, “millet”e verilmişti…

Bugün…

Egemenlik, tekrar “saray”a dönmüş görünüyor.

“Milli egemenlik” gasp edildi.

“Kurumsal devlet” yok edildi…

Devlet, “tek kişinin” yönetiminde.

İnşallah bu hatadan kısa zamanda döneriz.

Egemenliğin tartışılmadığı…

Egemenliğin gerçekten tekrar milletin eline geçtiği…

Ve tabii her türlü “parti lideri vesayetinin sona erdiği” günlerin özlemiyle…

Okurlarımın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir kez daha kutluyorum.

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Yazar M.Tanzer Ünal - Mesaj Gönder

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