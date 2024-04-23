Yaşasın 23 Nisan

İlkokula başladığım yıldan, öğretmen olarak emekli olduğum yıla kadar hiçbir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlama törenlerine katılamadığım olmamıştır. Emekli olduğum ilk yılımda okullar açılınca emekli olduğumu unutarak sabah sabah okul yoluna düşmüş, sonra ağlayarak eve kesin dönüş yapmıştım.

Böyle bir durumu bir de 21 Nisan’da yaşadım. O sabah yine yollara düştüm. İlkokul öğrencilerinin şehirde yürüyüş yapacaklarını biliyordum. Önce İzmit Lisesi’nin önüne gittim, köşeden Hızır Reis İlkokulu öğrencilerinin yola çıkmalarını, yürüyüşe başlamalarını bekledim; çünkü onların arasında benim mezun edemediğim sınıfım vardı. Nihayet yürüyüş komutu verildi ve trampet sesleri duyuldu. Önce kalabalığa karışarak Fethiye Caddesi’ ne kadar uygun adım yürüdük. Öğrenciler yolun ortasından yürüyüşlerine devam etti. Benim Fethiye Caddesi’ne geçmek için karşı kaldırıma gitmem gerekiyordu. İşte o sırada öğrenciler beni fark etti. Önde iki sınıf yürüyüşlerine devam ediyordu. Üçüncü sıradaki sınıf benim canlarımdı. Caddenin ortasında durdular; sanki bir gurup kuş çığrışıyor “Öğretmenim, öğretmenim” diye bağırıyordu. Yeni Öğretmenleri “Çocuklar, durmayın devam edin.” Diyordu. Onlar, devam etmedi. Bir süre sonra öğretmen de beni gördü “Hocam, lütfen gelin, yoksa yürümeye niyetleri yok.” Dedi. Gözlerim, kırmızı çerçeveli gözlük takmış gibi bir hal almıştı; hemen aralarına karıştım, kucaklaştık, koklaştık. Sonra sıra olup yürüyüşlerine devam ettiler. Bana yine hüzün düştü; gözlerim bulutlu olarak eve döndüm ve mısralar döküldü sessiz sedasız.

23 NİSANLAR YAPMAYIN

23 Nisan

Öğretmenlik duygularımı

Şahlandırdı.

Bandonun coşkulu sesi,

“Öğretmenim, Öğretmenim”

Diye haykırdı.

Çocuklar yapmayın

Beni benden almayın.

Gözpınarlarım taşıyor,

Özlemim dağları aşıyor.

Çekiyor kokunuzu içime,

Her gün suluyorum elimle,

Verdim adınızı çiçeklerime.

Ayşe, Ali, Zeynep,

Barış, Mehmet, Ceren…

Ve selam olsun hepinize.

23 Nisanlar yapmayın

Beni benden almayın.

23 Nisan öyledir, insana sevinç verir; çünkü o bizim çocuklarımızın bayramıdır. Bize has bir değerdir. Bununla birlikte dünya çocuklarına kucak açma fırsatını elde ettik; bu da çok çok önemli değerin bize getirisidir. Hele savaş çocuklarının gönlünü hoş etmek tam bize yakışır bir hal ve değerdir.

Çocukları anasız, babasız, yurtsuz bırakmaya çalışan, hatta onları göz göre göre öldüren

(İnsan demeye dilim varmıyor.) yaratıklar insanların yüzüne nasıl bakıyorlar? Bu duruma göz yumanlar kendilerini, kendilerinin uydurduğu hangi yalanlarla kandırıyor? İnanılmaz bir zaman içindeyiz. Tarih bu olayları geleceğe nasıl izah ederek yazacak ve onların anlamasını sağlayacak? Nerdeyse her ahlaki durum alarm verdi, çözüm bekliyor; ancak zor görünüyor.

Her şeye rağmen önce insan olarak, sonra Müslüman ve Türk olarak değerlerimize dört elle sarılmalıyız. Bizi güçlendiren, birbirimize bağlayan, bizi biz yapan onlardır.

Bu gün ve her zaman güneşin altın tozları sizleri bulutsuz gökyüzü ile kucaklasın.