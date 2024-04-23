EN YAKIN DOSTUM, DELİ TARAFIM

Zamanla istediklerim değişmekte. Zaten istemediklerimle dolu olan dünyam iyice karışmakta. Çocukluğumdan beri mutluluk tanımım istediklerimin olması üzerine. İstemediklerimin olduğu bir hayata alışmadım desem de yalan olur. Çok isteyip elde edince bir şeyleri, onların ileride bozulduklarını fark ettim. Sanki bir lanet gibi. Sonra da oturup onları o istediğim halimi hatırlamaya çalıştım. Nafile zihnim silmiş hepsini. 'Neler oluyor böyle.' demekten kendimi alamıyorum.

Zamansa bana bunu yapan; unutturan, ilk günkü değerleri yok eden, sıcak olduklarımı soğutan... Zamana karşı bir yöntem bulmam gerekli. Bazı şeyler kalsın istiyorum yaşamımda çünkü.

Bir insan 'Niye sevdiğini unutur mu?' azizim. Ya da eskiden beri uzak kalmaya çalıştığı şeylerin nedenini. Bir yerde okumuştum; 'Böylesi daha iyiymiş. İnsan yıpranmıyormuş' falan. Ama sevdiğim bir şeye bakıp, gülümseyip neden bu kadar yakın hissettiğini hatırlayamamak 'Delilik başlangıcıymış.'

Her şeyi tanımlama, onlara isimler takma huyumuz var. Galiba zamanla beraber bu tanımlamalar da bizi bozuyor. Benim için delilik güzel. Başkası için korkunç bir şey. Bak yine yaptım. 'Güzel, korkunç' gibi tanımlar buldum. Aslında sadece diğerlerinden farklı demem lazım.

Sessizlik en güzeli. Şu diyalogları hatırlasana. Herkes bir şeylerden bahsediyor, hem de saatlerce, yorulmadan. Kalabalıktan ayrılanlar için ikinci bir tur daha konuşuluyor. Sonra çekirdek grup noktayı koyuyor. Yaşam içinde kaç kere yaşadım bunu. Yok şimdi yorgunum. Yalnız kalmak istiyorum.

Peki ararlarsa ne diyeceğim? Telefonumu mu kapatsam? Sonra da yalnızlıkta şikayet ediyorum. Neyse akışına bırakayım. Akşam ne yesem? Acıkmak mı iyi? Uyumak mı? Kalabalıklara gidip normal rolü mü yapsam?

Bence insanlar beni seviyor mu? Bir şey istemiyorlar çoğu zaman. Sadece sohbet, yaşananların paylaşımı, fikir alışverişi, bazen kahkahalar. Bu iyi bir şey belki de. Fazla insan yok ama. Bana yetiyorlar. Hepsi de evlendi. Bu da gözümden kaçmıyor, tabi ki.

İnsan bir kez boşanınca korkuyor sanırım. Ben yine de yalnız yaşamayı tek geçerim. Beraberken illa bir arıza çıkıyor. Birinin hayatında olması güzel. O da kendi evinde yaşarsa tadından yenmez. Şu halime bak! Bunu birine anlatsam 'Birlikte zaman geçirmek için de bir ev yapın.' diyecek. Yalnız bu fikir çok sıkıymış. Ben bunu ortamlarda savunurum. Haberim olsun...

Söyle bakalım yalnız dizi mi seyretsem, şöyle bir yürüsem mi? Ya birilerine rastlarsam. Hani akışta kalacaktım? Biraz yürüyeceğim. Yolda karar veririm sonrasına. Köfte ekmek? Saçmalama, kilolar aldı başını gitti. 3 kilo fazlan var. Tamam, porsiyon yerim. Hey Allah’ım. Köfte denilince kendimden geçiyorum.

Çıkmışken kredi kartını da ödeyeyim bari. Benim gibi deliye niye verirler ki böyle bir kart? Ama söz verdim. Ödüyorum, asla kullanmıyorum. Köfteyi ne ile ödeyeceksin, söyle bakalım? Ya içimin sesi; 'dost musun, düşman mısın? Nakit ödeyeceğim. O küçük bir rakam zaten.

Demin telefonuna gelen mesaj sesi değişikti, Neler oluyor. Sanki bilmiyorsun? Zerrin’i öyle kaydettik ya geçen. 'Ona da köfte ısmarlarsın şimdi. Sen kartı yanına al bence.' İç sesime doğdu. Hakikaten köfte yemek istiyor. Geçen çok methetmiştim. Bana onunla bu 3. ev işi olur gibi geliyor, ya sana? İkimiz de aynıyız farkında mısın? Kendini ara ara bir birey gibi görmene hayranım biliyor musun? Sana güleceğin bir şey söyleyeyim mi? Amaan beni de kendine benzettin. Bu oturduğu ev var ya Zerrin'in 3. eviymiş. Biliyorum, Ben de oradaydım. Hadi çıkalım. Bu deliliğin sonu hayra alamet değil...

Senden bir ricam olacak iç sesim. İçine bir his gelirse ya tam zamanında beni uyar, ya da sonsuza kadar konuşma... Olur...