Thornburg Raporu 

ABD’li Weston Thornburg, 1949 yılı başında, Türkiye için 356 sayfalık bir rapor hazırlıyor.

Thornburg, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “Uluslararası İlişkiler ve Petrol Sanayi” danışmanlarından biridir.

Aynı zamanda Rockefeller’in “Standart Oil” petrol şirketinin de yöneticisidir.

Thornburg, ABD’nin “20. Yüzyıl Vakfı” tarafından 1948’de Türkiye’ye gönderildi.

Graham Spry ve George Soule ile birlikte, Türkiye’de çalışmalara başladı. Hükümet üyelerinden başlayarak, çeşitli görüşmeler yaptı.

Hazırladığı rapor, “New York’ta 20. Yüzyıl Vakfı tarafından basıldı.

İşte Raporda yer alan öneriler:

Devletçilik sonlandırılmalı ve liberal uygulamalara geçilmelidir.

Hızlı ve Planlı Sanayileşme anlayışı terk edilmelidir.

Demiryolu yerine karayolu ulaşımına öncelik verilmelidir.

Ağır sanayi kurulması gerekli değildir. Karabük Demir Çelik Fabrikası tasfiye edilmelidir. Ağır sanayi kurmak yerine tarımsal üretimi artıracak tedbirler alınmalı ve özel sektörün, halkın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik “afif sanayileşmesi” teşvik edilmelidir.

Kimya, makine, kağıt ve selüloz gibi sektörlere girmeye şu aşamada gerek yoktur.

Traktör fabrikası kurmaya gerek yoktur.

Uçak ve motor üretimine gerek yoktur. Projeler iptal edilmelidir.

Enerji üretimine gerek yoktur.

İthal ikameci politikalara son verilmeli, ithalat serbest bırakılmalıdır.

Yabancı sermayenin ülkeye girişi serbest bırakılmalıdır.

Türkiye, bu önerileri yerine getirirse ABD yardımları sürecektir.

Bu öneriler, 1950’den sonra ABD ile yapılan “İkili Anlaşmalar” ile uygulamaya geçti!

SSCB’ne karşı caydırıcılık

Marshall Planı’nı uygulamakla sorumlu Averell Harriman”, 1949’da Türkiye’ye gelmiş ve Başbakan’la görüştükten sonra 6 Ocak 1949’da Wasington’a gönderdiği telgrafta;

“Avrupa’nın hiç bir ülkesi bu kadar kararlı bir şekilde direnme iradesine ve kaynaklarını işleme hırsına sahip değildir.. Yardımımızla ve yalnızca bizim yardımımızla Türkiye, Sovyet saldırganlığına karşı etkili bir caydırıcı olabilir ve Doğu Akdeniz ve Avrupa’daki ekonomik gelişmelere katkıda bulunabilir” diyordu.

ABD, Türkiye’yi SSCB’nin Avrupa’ya olası bir saldırısı karşısında Avrupa’ya zaman kazandırmak için “oyalayıcı faktör” olarak kullanmak istiyordu!

Bu amaçla, ekonomisinden siyasetine ve savunmasına

kadar biçimlendirmeliydi!

Fulbrigt sanede!

ABD Arcansas Senatörü William Fulbrigt ile İllinois senatörü Scot Lucas, Aynı yıl (1949) Ankara’ya geldiler. Ve, 27 Aralık’ta Türkiye ile ABD arasında “EĞİTİM ANLAŞMASI” imzaladılar.

1952’den sonra NATO’ya girişle birlikte “Tam biçimlendirme” süreci başladı!

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bağımsız Türkiye” idealine yönelik küresel egemenler ve içimizdeki “İşbirlikçilerinin” kirli düzeni böyle başladı.

Ekonomiden eğitime, kültürden dış politikaya kadar yaşadığımız tüm yanlışların kökeninde bu “küresel saldırı” yer alıyor.

Farkında mıyız?

Yoksa, Gülhane Parkı’nda mıyız?