CHP’de Kılıçdaroğlu destekçilerini TASFİYE HAREKATI mı başladı?

31 Mart’ta yapılan seçimde CHP, 47 yıl aradan sonra birinci parti olmayı başardı.

Gerçekten de tarihi bir başarı.

Türkiye’de birçok kenti alan CHP, Kocaeli’de de İzmit’ten sonra Derince ve Karamürsel’i de almayı başardı…

CHP’nin bu başarısı, AKP’nin moralini bozdu.

AKP, 23 yıllık siyasi hayatında ilk kez ikinci parti durumuna düştü.

Doğal olarak AKP’de büyük bir panik başladı.

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AKP’de panik devam ederken, CHP de tartışılacak bir hamle yaptı. CHP, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci ve Gökan Zeybek imzasıyla, il, ilçe örgütleri ve başkan adaylarına bir genelge gönderdi. Genelgede yerel seçimde parti aleyhine çalışan üyelere inceleme başlatılacağı bildirildi.

“CHP'DE TASFİYE BAŞLADI!”

CHP’nin bu hamlesi, iktidara yakın gazetelerde “CHP'de tasfiye başladı! Kemalcilere toplu ihraç” olarak tanımlandı. İktidara yakın olan Takvim gazetesindeki haberi birlikte okuyalım;

Yerel seçimlerin ardından CHP'de tasfiye harekatı başladı. Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerini tamamen parti dışına itmek için resmi adım atıldı. CHP, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci ve Gökan Zeybek imzasıyla, il, ilçe örgütleri ve başkan adaylarına bir genelge gönderdi. Genelgede yerel seçimlerinde parti aleyhine açık veya gizli çalışma yürüten üyelerle ilgili ihraç istemiyle disiplin sürecinin başlatılacağı bildirildi.

GENELGE GÖNDERİLDİ

CHP, il, ilçe örgütleri ve başkan adaylarına gönderdiği yazı ile 31 Mart yerel seçimlerinde parti aleyhine açık veya gizli çalışma yürüten üyelerle ilgili ihraç istemiyle disiplin sürecinin başlatılacağını bildirdi. Yerel seçimin ardından değerlendirme toplantılarına devam eden CHP, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci ve Gökan Zeybek imzasıyla, il, ilçe örgütleri ve başkan adaylarına bir genelge gönderdi.

PARTİ ALEYHİNE ÇALIŞANLAR…

Söz konusu genelgede, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP'nin elde ettiği başarının parti örgütlerinin özverili çalışmaları sayesinde geldiği belirtilerek, "Her bir partilimiz, yürekten çalışmasını

sürdürürken maalesef bazı üyelerimizin partimiz aleyhine, başka parti veya adayların lehine çalıştığı bilgileri edinilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Genelgede, CHP Tüzüğünün 68/1-e maddesi olan "Parti adaylarına karşı ya da başka parti adaylarından yana açık ya da gizli çalışmak" fiilinde kesin ihraç cezasıyla cezalandırılması gerektiğinin düzenlendiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu hükme göre partimiz aleyhine açık veya gizli çalışma yürüten üyelerimizle ilgili disiplin süreci doğrudan Merkez Yönetim Kurulumuzca başlatılacaktır. Yerel seçimlerde partimiz aleyhine, başka parti veya aday lehine çalışan üyelerin disiplin kurullarına sevkinin yapılması için bu kişilerin isim ve partideki görevleri ile aleyhe yaptıkları çalışmalara ilişkin delillerin 29 Nisan 2024 tarihine kadar Genel Merkez Yazı İşlerine bildirilmesi gerekmektedir. Delillendirilmemiş başvuruların işleme konmayacağını hatırlatır, gereğini rica eder, iyi çalışmalar dileriz."

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Yukarıda Takvim gazetesindeki haberi ve CHP’nin il ve ilçelere gönderdiği genelgeyi okudunuz.

47 yıl sonra birinci parti olan CHP’de, böyle bir hamle gerekli miydi? Tartışmaya açık. Bana sorarsanız gereksiz bir hamle. 47 yıl sonra ilk kez birinci parti olan CHP, küçük hesaplar peşinde koşmamalı.

AKP İKTİDARINA SARI KART…

CHP, 47 yıl sonra ilk kez halkın umudu oldu. CHP, 22 yıllık AKP iktidarında ilk kez halkın oylarıyla AKP iktidarına sarı kart gösterdi.

Bu sarı kartın, 2028 seçimlerinde kırmızı kart olması için, CHP’nin çok çalışması ve halkın umudu olmaya devam etmesi lazım.

KOCAELİ’DEKİ DURUM…

CHP’nin genelgesi sonrasında Kocaeli’de de parti aleyhine çalışanlar için çalışma başlatıldı.

Bakalım, CHP Kocaeli İl ve ilçe örgütleri, kimlerin isimlerini genel merkeze verecek?

Bekleyip göreceğiz.