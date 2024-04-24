Veteriner Hekimlik ve  “İNSAN HARCAYAN DÜZEN” 

Bir insanın, bir ailenin, bir kentin ve bir ülkenin gelişmesi ve zenginleşmesinin temel koşulu; “İnsan gücü planlaması” dır.

“İnsan gücü” bireyin, ailenin ve toplumun “maddi-manevi” gelişimi ile doğrudan ilgilidir.

Bir iş yeri kuruyorsunuz; “nitelikli insan gücünüz” yoksa, gelişip büyüyemezsiniz.

Bir başka temel sorun; “ihtiyaca uygun insan gücü” sağlanamamaktır.

“Demokrasi ve hukukun üstünlüğü” egemen olan toplumlar, “nitelikli insan gücü” yetiştirir ve “doğru işe doğru insan” getirir.

Bugün, “Dünya Veteriner Hekimler Günü olarak belirlenmiş.

Bu ve benzeri günler, haftalar, konunun öznesi olan mesleklerin sorunları üzerine düşünme, tartışma ve çözüm arama nedenleridir.

Hangi mesleğin üyesi olursanız olun, “maddi ve manevi güven” içinde olmak istersiniz.

Bu, her insan için en doğal ihtiyaç ve hak olmalıdır.

Peki, “Veterinerlik” hizmetini seçen insanlarımızın, mesleğinden onur duyması ve maddi-manevi huzur içinde olması gerekmez mi?

Yaptığım araştırmaya göre;

Ülkemizde 32 veteriner fakültesi var.

Yaklaşık 30 bin Veteriner Hekimimiz var.

Her yıl, 3 bine yakın Veteriner Hekim mezun oluyor.

Peki, hepsi iş bulabiliyor mu?

Ne yazık ki HAYIR!

Veteriner Hekimlerimiz, öncelikle kamuda görev almak istiyor.

Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda görev alan Veteriner Hekim sayısı 9 bin 531 kişi.

Ülkemizin, verimli tarım alanlarını hızla yok ediliyor!

Köyler, “insan gücü” nü kaybediyor!

Özellikle “hayvancılık” alanında büyük sorunlar var ve üretici hızla azalıyor. Üretim maliyetleri artıyor.

Sütünden para kazanamayan üretici bir süre dayanıyor, sonra pes edip hayvanını kesiyor!

Tüketici, daha pahalı süt ve süt ürünü tüketme engelini yaşıyor.

Siyasi iktidar ne yapıyor?

Üreticiyi, desteklemek yerine başka ülkelerden hayvan ithalatına yöneliyor. Bu işi yapan ve hemen hepsi “siyasi iktidar yandaşı” ithalatçılar çok güzel para kazanıyor!

Ama, bedelini “VATANDAŞ” ödüyor!

Oysa, her il ve ilçe ölçeğinde, hayvancılıkla yaşamını sürdürmeye çalışan üreticimize hizmet vermek, onları bilinçlendirmek, maddi-manevi desteklemek için “Veteriner Hekim Planlaması” çok mu zor?

Sorun şurada;

İhtiyacın üstünde Veteriner Hekim yetiştiriliyor.

Kamuda iş olanağı sağlanamıyor.

Siyasi iktidar, ülke çıkarlarına değil, yandaş ithalatçılara hizmet ediyor!

Siyasi iktidar, “ne İnsan gücü planlaması” ne de “ülke çıkarlarını” umursamıyor!

Ne oluyor?

Aklını ve maddi olanaklarını kullananlar, özellikle büyük kentlerde “Özel Veterinerlik” işletmeleri kuruyor, çok güzel paralar kazanıyorlar!

Ya diğerleri?

Toplumsal üretime katılamıyor, hak ettikleri iş ve kazanç olanaklarını bulamıyor, başka mesleklerde yaşam şansı bulmaya çalışıyorlar!

Belediyelerimize öneri;

“Bütünşehir Yasası” ile “KÖY” iken “Mahalle” yapılan, belediyelere bağlanan köyler, öncelikle MERALARINI kaybettiler.

“Rant hırsı” ile meralar yapılanmaya açıldı!

Üretici, hayvanını otlatacak alan bulamadı.

Üstelik, hayvancılık üretimindeki yeni, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden yoksun bırakıldı!

Bu yanlışın tek çözüm yolu, “veteriner hekimlerimizin köylerde üretimcilerle buluşmasıdır!”

Nitelikli insan gücünü doğru yerde ve doğru zamanda kullanamayan ülkelerde gelişme bekleyemezsiniz!

Ulusal çıkarlara hizmet aşkıyla yaşayan Veteriner Hekimlerimize saygıyla…