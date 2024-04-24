Erdoğan’ın Irak ziyareti ve ötesi

Neden biz böyleyiz?

Neden abartmayı çok seviyoruz?

Neden yaşananların gerçek yüzünü topluma anlatmıyoruz?

Neden, neden?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta başında Irak’a yaptığı günübirlik ziyaret konusu…

Televizyon haberlerine kulak kabartıyorsunuz, gazetede yazılanlara bakıyorsunuz, toplayın hepsini bir fındık kabuğunu doldurmayacak kadar değersiz.

Efendim, tarihi ziyaretmiş.

Efendim, 13 yıl sonra bir ilk gerçekleşmiş.

Efendim, “güvenlik işbirliği”nde uzlaşma sağlanmış.

Efendim, PKK Irak’ta “yasaklı örgüt” ilan edilmiş.

Efendim, Irak, “topraklarından başka bir ülkeye saldırı düzenlenmesine” izin vermeyecekmiş.

Efendim, Erdoğan, Irak yönetimine “Terör örgütünün Irak’taki varlığının sonlandırılmasını bekliyoruz” demiş.

Efendim, Erdoğan, Bağdat’tan sonra Erbil’e geçmiş, burada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüşmüş.

Haberlerde ziyaretin bütün ayrıntıları var.

Allandıra ballandıra…

Hele iktidarın “kadrolu seyahat gazetecileri”, bu ziyareti yerlere göklere sığdıramıyorlar.

Yandaş gazetelerin çığırtkanlığı

Hepsini inceledim, yandaş gazetelerin manşetleri, inanılmaz!

Okuyan, “PKK sorunu bu ziyaretle ortadan kalktı” sanır.

*HÜRRİYET: “İmza atıldı, PKK yolcu”

*SABAH: “PKK, Irak’tan silinecek”

*AKİT: “Oyun kurucu sahada”

*DİRİLİŞ POSTASI: “Müşterek tokat”

*MİLLİYET: “PKK, Irak’tan silinecek”

* YENİ BİRLİK: “PKK’ya karşı ortak hareket”

*AKŞAM: “PKK’ya karşı ortak hareket”

Vay canına!

Demek, PKK’dan kurtulmak bu kadar kolay.

Bu kadar kolaydı da, bugüne kadar neden beklendi?

Gerçeklerden bu kadar mı uzağız?

Erdoğan, günübirlik hangi ülkeyi ziyaret etti?

Başkenti Bağdat olan Irak Merkezi Yönetimi’ni ve başkenti Erbil olan Irak Kürt Bölgesi Yönetimi’ni…

Şimdi soralım!

Irak Merkezi Yönetimi ve Irak Kürt Bölgesi Yönetimi, “ülkelerinin egemenliğini elinde bulunduran” yönetimler mi?

Yani…

Bağımsız karar verebiliyorlar mı?

Yaptırım güçleri var mı?

Dünya âlem biliyor ki, Irak bugün merkezi ve Kürt bölgesi yönetimiyle emperyalist ABD’nin uydusu!

ABD’nin bilgisi ve izni olmadan her ikisi de adım atamaz.

Yine…

PKK, ABD tarafından kurulan, beslenen ve desteklenen bir terör örgütü.

Irak’taki PKK ve Suriye’deki PYD, her ikisi de, bölgede ABD’nin silahlı birimleri.

ABD, bunları “bölgeyi dizayn etmek” için kullanıyor.

Öyle gizli filan da değil, açık açık!

Durum bu kadar net olduğu halde, biz ABD uydusu Irak Merkezi Yönetimi’ni ve Irak Kürt Bölgesi Yönetimi’ni ziyaret ediyoruz, her iki yönetimden de yine ABD’nin desteklediği PKK’nın bölgeden çıkarılmasını istiyoruz.

Ne kadar garip, ne kadar gerçekçilikten uzak değil mi?

Şunu unutuyoruz…

Bugün bizim Güneydoğu komşularımız artık Irak ve Suriye değil, ABD.

Bu, bu kadar net!

Barzani ile bir olup PKK’yı bitirmek mi?

Yandaş gazetelerin manşetlerine bakarsak, PKK’nın işi tamam.

Irak Merkezi Yönetimi ve kuzeyde Barzani ile işbirliği yaparak, PKK’nın işini bitiriyoruz.

Bu kadar saflık, benim içimi acıtıyor.

Üç yıl öncesini hatırlayın.

Katoliklerin lideri Papa Francesco, Irak Kürt Bölgesi Yönetimi’ni ziyaret etmişti.

Diyeceksiniz ki, Papa pek çok ülkeyi ziyaret ediyor, burayı ziyaret etmesi de normal.

Normal değil, anlamlı.

Farklı bir anlamı var…

Çünkü ziyaret ettiği yer, Irak sınırları içinde özel bir “yönetim bölgesi”.

Emperyalist ABD’nin bölgede kurmak istediği “ Büyük Kürdistan”ın çekirdeği.

Yıllardır besleyip büyütüyor…

Tabii hedeflerinde “Büyük Kürdistan”ı kurarken, komşu ülkeleri parçalamak var.

Suriye’nin de işini bitirdiler, Suriye’nin kuzeyinde de artık Kuzey Irak’takine benzer bir yönetim kurdular.

Şimdi hedeflerinde İran ve Türkiye var.

Papa geldiğinde, bir pul çıkardılar.

“BOP haritalı Papa pulu”…

BOP, biliyorsunuz “Büyük Ortadoğu Projesi”.

ABD’nin Ortadoğu’da kurmak istediği siyasal yapının kısaltılmış adı…

Ve bu proje çerçevesinde ABD’nin bölge için çizdiği bir harita var.

Ülkemizi yakından ilgilendiren ve yıllardır sancısını çektiğimiz bir harita.

26 ili Türkiye’den koparmak istiyorlar

BOP haritasında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde bulunan 26 il, Kürdistan sınırları içinde gösteriliyor.

Hangi illerimiz bunlar?

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Kilis.

DOĞU ANADOLU: Ardahan, Kars, Iğdır, Erzurum, Ağrı, Van, Muş, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya.

AKDENİZ BÖLGESİ: Kahramanmaraş, Hatay.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ: Sivas

Artık gizlisi saklısı yok, internete girin bakın, BOP haritasında yukarıda saydığım iller Kürdistan’da görünüyor.

Bu, “BOP haritalı Papa pulu”nu üç yıl önce kim basmıştı?

Kuzey Irak’taki Barzani yönetimi.

Şimdi biz bu Barzani yönetiminden, “PKK ile mücadele etmelerini” bekliyoruz.

Bizim 26 ilimizi de içine alan o “BOP haritası”, aslına bakarsanız yeni bir şey değil.

Habur Sınır Kapısı’ndan öbür tarafa geçin, sizi Zaho Sınır Kapısı’nda “Kürdistan’a hoş geldiniz” tabelası ve haritası karşılar.

O “BOP haritası”…

Kuzey Irak’ın her köşesinde, her binasında o haritayı görebilirsiniz.

Gizlileri, saklıları yok.

Hele hele Barzani’nin sarayına girin, her odasında bizim 26 ilimizi de içine alan “Kürdistan” haritasının asılı olduğunu göreceksiniz.

Dahası var.

Barzani ailesine ait Rûdaw TV’yi izlediniz mi hiç?

RÛDAW TV, Kuzey Irak’taki Erbil şehrinden yayın yapan Barzani ailesine ait bir televizyon.

2003’te ABD’nin Irak’ı işgal etmesinden sonra deneme yayınlarına başlamıştı, 2008’de kuruluşunu tamamlayarak bölgenin önemli bir medya kuruluşu haline geldi.

O yıllarda Irak’a her gittiğimde RÛDAW TV’nin yayınlarını öfkeyle ve nefretle izlerdim.

Neden öfkeyle ve nefretle?

Öfkeyle ve nefretle, çünkü hava durumu dahil bütün haberlerde bizim Güneydoğu Anadolu, “Kürdistan” sınırları içinde gösterilirdi.

Hele hava durumu sunumlarına sinir olurdum.

“Kürdistan’ın Erzurum kentinde sıcaklık 10, Sivas’ta 12 derece… Hatay’da 20, Mersin’de 22 derece…”

Barzani’nin televizyonu, bizim bölgedeki illerimizi çoktan kendilerine bağlamıştı.

Açın izleyin, o televizyon o hain yayınlarına hâlâ devam ediyor.

Ve ne kadar acıdır ki, bu hain televizyon Kasım 2013’ten Eylül 2017’ye kadar bizim TÜRKSAT uydusu üzerinden yayın yaptı.

Kimse de sesini çıkarmadı, “Ne yapmak istiyorsunuz?” diye sormadı.

Siz dünyada, kendi uydusu üzerinden kendisine hainlik yapılmasına izin veren bir başka devlet gördünüz mü?

RUDAW TV, bugün de bu hainliğine devam ediyor.

Ve biz ülke olarak nasıl bir akıl tutulması yaşıyorsak, PKK’yı yok etmek için “PKK zihniyeti” ile işbirliği yapmaya kalkıyoruz.

Şunu kabul edelim.

Irak, Suriye ve PKK konularında bizim artık tek muhatabımız var, Amerika Birleşik Devletleri!

Benim “Erdoğan’ın Irak ziyareti” ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar.