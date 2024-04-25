KOCAELİSPOR’U KOCAELİSPORLULAR YÖNETSİN!

Bir türlü şansımızın tutmadığı Ümraniye yenilgisi bana göre kırılma anıdır.

Neden mi?

Ümitliyim dedim, olmadı. Başarabiliriz dedim, olmadı.

Ruhumuz yeter dedim, olmadı.

Biz Kocaelispor’uz dedim, yine olmadı.

Aslında asıl kırılma anı, Ertuğrul Sağlam’ın gönderilmesi idi.

Ama biz işlerin kötü gittiğini bile bile Polyanna oynamaya devam ettik.

Belki de mecburduk.

Yapılacak en küçük yıkıcı eleştirinin Kocaelispor’a zarar verme ihtimalini göz önünde

tuttuk.

***

Aslında sadece Sağlam’ın gönderilmesi değil, onun öncesini de konuşmamız gerek

ama, bunun için sezon sonunu beklemeliyiz.

Zira hocanın ve yönetimin demeçleri birbirlerini tutmuyor.

Geçelim.

Her ne olursa olsun, gerçekçi olalım.

En azından elimizde kalan son viraja odaklanalım.

Play Of vizesini alana kadar Kocaelispor’a desteğimizi esirgemeyelim.

Ondan sonra da “Kocaelispor’u Kocaelisporlular yönetmelidir” tezinin gerçekleşmesi için hepimiz elimizden geleni yapalım.

Aklın yolu birdir ve zaman metin olma zamanıdır.

Üzülüyor muyuz?

Fazlası ile üzülüyoruz.

Eteğimizdeki taşları dökeceksek, sezon sonuna kadar sabredelim.

GÜÇLÜ OLMAK.

Ümraniye maçı sonunda Mustafa Gürsel hocamızın hakemi eleştirdiği hepimizin

malumu.

Haklı yönleri var elbette.

Ne var ki, göreve geldiği günden bugüne Kocaelispor’a pek de bir şey katamadığı gerçeğini unutmayalım.

Ama konumuz bu değil.

Kocaelispor, sezon başından bu yana hakemlerden yana hiç de şanslı değildi. Kullandığım cümlenin hafifliğinin farkındayım.

Ne var ki, güçlü olmanın sadece sahada güçlü olmak ile yetmediği gerçeği, Türk

futbolunun realitelerinden biridir.

Üzülerek ifade etmeliyim ki, Kocaelispor saha dışında haklarını savunma konusunda hiçbir zaman gerektiği kadar güçlü olamamıştır.

Bunun sebepleri elbette sıralanabilir ama.,

Önceki yazılarımda daha açıklıkla ifade etmiştim ki, kara gömleklilerin Kocaelispor ile ne alıp veremedikleri konusu her zaman kafamda soru işareti bırakmıştır.

Peki bütün bunlar sahada yokları oynayan bir Kocaelispor için bahane olabilir mi?

Bana göre olamaz.

Yine de bir Kocaelispor taraftarı olarak saha dışında da güçlü bir Kocaelispor her zaman hayallerimi süslemiştir.

Umarım bir gün gerçekleşir.