Muhtarhane!

Muhtarlık son dönemlerde pek revaçta. Herkes muhtar olmak istiyor. Kocaeli ilimizde 12 ilçede, toplam 472 mahalle ve muhtar var. Kocaeli’nin merkezi ve göz bebeği İzmit’te ise 102 mahalle ve muhtar mevcut. Hal böyle olunca herkes bir tarafa çekiyor. Bildiğiniz üzere muhtarlar seçimle geliyor. Herhangi bir siyasi partiye adayı değil, tamamen bireysel ve bağımsız giriyorlar.

Gel gelelim bu kural son yıllarda YENİ TÜRKİYE mantığı ile değişti. Muhtarların çoğu resmen bir siyasi partinin sanki adayı gibi seçime giriyor. Sizin anlayacağınız siyasal Cumhurbaşkanı olunca siyasetten uzak olması gereken muhtarlar da siyasete bulaştı. Vatandaşı temsil eden muhtarlar, bir siyasi partinin belediye başkanı ya da milletvekili gibi davranıyor. Boy boy afişler asıyorlar. Yemekler, hediyeler vermekle kalmıyor, hemşeri dernekleri ve mahallenin ileri gelenlerini ziyaret edip, icazet alıyor. Ülkemizde muhtarların bağlı olduğu iki dernek var.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu ve Türkiye Muhtarlar Derneği. Çoğu illerde ve ilçelerde bunların şubeleri mevcut. En güçlüsü Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu. Bu güzel vatanımızda 50 bin üzeri muhtar var. Çoğu da Konfederasyona bağlı. Şimdi gelelim ilimize. Gölcük, Kandıra, Darıca, Kartepe, Dilovası, Başiskele İlçelerinde Konfederasyona bağlı birer muhtarlık bulunurken İzmit ilçesinde ne hikmetse 3 muhtarlık derneği var.

Konfederasyona bağlı Kocaeli Muhtarlar Derneği ve İzmit Muhtarlar Derneği şubeleri faal. Birde Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi var. Etti mi sana üç. İzmit Muhtarlar Derneği CHP’ye yakınlığı ile Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi de AK Partiye yakınlığı ile biliniyor.

Geçtiğimiz yıl 40 yakın muhtar her iki derneğe de tarafsız olun birleşin. “Bölünmeyelim bir olalım” çağrısı yapıtılar, ama her iki dernekte bu çağrıya kulaklarını tıkayınca onlar da topluca istifa ettiler. Kocaeli Muhtarlar Derneği ve İzmit Muhtarlar Derneğinden istifa ederek bağımsız bir platform kurdular. Yapılan açıklamada şöyle denilmişti. “Biz Muhtarlar olarak bir bütünlük içinde hareket etmek adına İzmit Muhtarları platformunu hayata geçirdik. Muhtar derneklerimiz ne yazık ki bağımsızlıklarını ortaya koymakta zorlandılar. Oysaki biz muhtarlar siyasi kimliklerimizle seçimlere girmiyoruz. Ayrıca biz muhtarlar için her belediye başkanımız, kamudaki her bürokratımız çok için değerlidir.”

Ne kadar anlamlı dimi. İşin içine siyaset girince birlik olunmuyor işte. İzmit’te birden muhtarlar derneği çok olunca resmi makamlarca pek kaale almıyor. Birçok muhtar bu yüzden muz derip. Muhtarlar haklarını arayamıyor. Bölünmüşlük yüzünden inciliyorlar. En basiti yeni seçilmiş bir muhtar yaka rozetini bile İzmit Belediyesi yada Kocaeli, Büyükşehir belediyesinden alıyor. Ne acı. Halbuki bir tek muhtarlar derneği olsa yeni katılan muhtar üyelere topluca tören düzenlenip muhtarlık yaka rozetleri takılsa daha şık olmaz mıydı?

Muhtarların mührü var, makamı var, maaşı var, silahı var, Muhtarhaneniz var, “19 Ekim Muhtarlar günü” bile var. Eee, daha neyi paylaşamıyorsunuz. Siyasete bulaşmış Türkiye’mizin her kademesinde seçilmiş seçkin insanlar bir araya gelemiyorsanız, birlik olamıyorsanız, hangi birlik Türkiye’den bahsedeceğiz? Siz tabanda bir olamıyorsanız nerede birleşeceğiyiz. Bağımsız olmanız ve Atatürk ilkelerinden ödün vermeyen birer nefer olmanız gerekirken hangi vatandan, hangi toplumdan, hangi birlikten bahsedeceğiz. Bölünmüşlüğü, ayrışımcılığı değil tek bir bedende tek ruh olduğunuzu görmek dileğiyle…