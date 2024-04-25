Kamil Çöpür ile “ATEŞTEN YILLAR” üzerine…

Kamil Çöpür, Malatya doğumlu ama uzun yıllar önce İzmit’e yerleşmiş ve burada yaşamını sürdürüyor. Okumayı, gezmeyi, insanlarla sohbet etmeyi ve yazmayı seviyor.

Daha çok yaşanmış hikâyeleri romanlaştırıyor Kamil Çöpür. “Esey ile Haydar Çavuş”, “Serpil”, “Suçum Kadın Olmak”, “Aydınlık Pınarı Köy Enstitüleri” “Bir Yürekte İki Sevda” ve son kitabı olan “Ateşten Yıllar”

Sufiler şöyle der; “Seninle uğraşan hiç kimseyle uğraşma. Eğer ki onunla uğraşırsanız onunla aynı yerde kalırsınız, ilerleyemezsiniz. Etrafından dolanıp yolunuza devam ediniz.”

İnsanlar da su gibi olmalıdırlar. Başkaları ile uğraşmaya zaman ayırmamalıdırlar. Zamanlarını kendileri için daha önemli yerlerde kullanmalıdırlar. Yoksa oldukları yerde kalır ve ilerleyemezler. “Ateşten Yıllar”

Kamil Bey, bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

1949 Malatya doğumluyum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Malatya’da, yükseköğrenimimi Ankara’da yaptım. Yirmi beş yıl İzmit Ticaret Meslek Lisesinde meslek dersleri öğretmeni olarak görev yaptım. “Ticaret Meslek Liseleri için mesleki uygulama, Şirketler Muhasebesi, muhasebe Teknikleri ve Beşeri ilişkiler” adında kitaplar yazdım. Kitaplarım Milli Eğitim Bakanlığı onaylı. İki yıl Kandıra Meslek Yüksek Okulunda, MEKSA Vakfında yetişkinlere meslek edindirme kapsamında Muhasebe eğitimi, on yıla yakın da KOSGEB'in girişimcilik eğitimlerini verdim. Bu benim 6’ncı Romanım.

Hayatım mücadele içinde geçti. 1968 kuşağıyım. 0 dönemde yaşadıklarımı, 12 Mart askeri cuntasının biz gençlerin başına bir balyoz gibi nasıl indiğini, öğretmenlik anılarımı bu dönemde verdiğim mücadeleyi, 12 Eylül 1981 darbesine giden yolda yaşadıklarımı yazarak bizden sonraki uşaklara ve bu günleri bilmeyenlere anlatmak istedim.

Sizi “ATEŞTEN YILLAR’ı” yazmaya yönlendiren sebep ne oldu?

Hayatımda hiç günlük tutmadım. Olayları, romanda adı geçen kişileri, yerleri günü gününe anımsıyorum. Hayatım hep bir mücadele içinde geçti. Kimseye boyun eğmedim. Yaptığım her hareketin ve söylediğim her sözün arkasında durdum. Haksızlıklar karşısında susmadım. Direndim. Bu nedenle de direnen, boyun eğmeyen, mücadele edenleri hep sevdim. Bu da beni “ATEŞTEN YILLAR’ı” yazmaya yönlendirdi.

Yazma süreci hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?

Kitabı bir yıl içinde bitirdim.

Kitabınızda bazı gerçekleri değiştirdiniz mi, kurgu var mı?

Kitabımda hiç kurgu yok. Olayların tümü gerçek... Hiç abartı yok.

Yazmak sizin için ne ifade ediyor?

Çocuklarıma beni anımsasınlar diye bu rulmanı yazdım. Anılarımın geleceğin gençlerine ışık tutacağına eminim. Hele girişimciliğin önem kazandığı çağımızda genç girişimcilerin benim bu kısacık yaşamımdan ders çıkaracaklarını umuyorum.

Romanınızdaki en sevdiğiniz karakter hangisi?

Romanımdaki en önemli karakter benim.

Romanınızda vermek istediğiniz en önemli mesaj nedir?

Mücadelenin insanı diri tuttuğunu... Bir öğretmenim nasıl bir eğitimci olması gerektiğini, gençlerin nasıl girişimci olabilecekleri, kimseye biat etmemeleri mesajıdır.

Yazmanın sizin hayatınızdaki yeri nedir?

Yazmak beni diri tutuyor. Hayat her şeyiyle bir bütündür. Eğrisiyle, doğrusuyla, iyisiyle, kötüsüyle, güzeliyle, çirkiniyle... Hayat hiç kimseye altın tepsi içinde sunulmuyor. Bana da sunulmadı. Ancak mücadele azmim ve gücüm beni hayatta başarılı kıldı.

Yazma konusunda başarı için kendi tarzınızı oluşturup farklı olmak gerekir. Siz kendinizi ve kitaplarınızı nerede görüyorsunuz?

Kitaplarımda Öztürkçe kullanmaya dikkat ediyorum. Bu nedenle bizden önceki kuşakları Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Fakir Baykurt, Zülfü Livaneli gibi yazarların izinde görüyorum.

Kamil Bey, size son bir sorum olacak genç yazarlara ne gibi tavsiyeleriniz olur?

Genç yazarlar çok okusunlar. Okuduklarını günlük yaşama indirgesin. Öz Türkçeyi iyi kullansınlar. Kısa cümleler kursunlar. Anlatımlarda abartıya kaçmasınlar. Konuşur gibi yazsınlar.

Kamil Bey, bize vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. 27 Nisan 2024 Cumartesi günü Soydan İş Merkezi zemin katta bulunan Kitap Keyfim’de 14.00 – 16.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan imza etkinliğinizde size başarılar diliyorum.

Gül Hanım, teşekkür ederim. Saygılar.