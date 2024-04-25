Belediyeler, belediye başkanlarının çiftliği mi?

31 Mart seçimleri; Türkiye’deki çürümüşlüğü, Türkiye’deki sorumsuzluğu, Türkiye’deki soygunu nasıl da ortaya döküverdi.

Nasıl da milletin gözüne gözüne sokuverdi…

Hani “Takke düştü, kel göründü” derler ya…

Bir seçim yapıldı, seçimi kaybeden çoğu AKP’li belediye başkanlarının “kel”i görünüverdi.

Şimdi fanatik AKP’liler bile şaşkın.

“Bu kadar da olmaz” diyorlar.

“Yazık bu milletin parasına” diyorlar.

“Ne bu şatafat, ne bu savurganlık” diyorlar.

Gözleri, yaşananlar karşısında faltaşı gibi!

Nasıl olmasın…

Türkiye, Türkiye olalı böyle rezalet görmedi.

Bir değil, iki değil, son dönemde AKP tarafından yönetilen onlarca belediye “batık” durumda.

Kaynaklar; çarçur edilmiş, yandaşlara aktarılmış, kişisel servete dönüştürülmüş…

Ne ararsan var.

Şeytanın aklına gelmeyecek yöntemler.

Bu nasıl bir cesarettir, bu nasıl bir cürettir, anlamak mümkün değil.

O başkanlar, her halde belediyeleri “babalarının çiftliği” sandılar.

Oturdukları koltuktan hiç kalkmayacaklarını düşündüler.

İnanın, “babalarının çiftliği” sansalar bile, babaları bu kafadaki oğullarına çiftliğini teslim etmez.

Bu zihniyet, düpedüz “Devletin malı deniz, yemeyen domuz” zihniyeti.

Gidin bakın, bu batık belediyelerin eski başkanlarının hepsi “dini bütün” geçinirler.

Gösteriş olsun diye namazlarını, oruçlarını, umre ve hacca gitmelerini eksik etmezler.

Ama sonuç ortada.

O makam odaları, o makam arabaları, o savurganlık, o şatafat, o gösteriş, o borçlanma, dinimizin hangi kuralına uyuyor Allah aşkına!

Sorumlu olan, hesap verir

Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde böylesine başıboş bir yönetim sistemi olamaz.

“Belediye başkanlığı, belirli bir dönem halk adına sorumluluk alma” görevidir.

Süresi belli mi?

Belli, beş yıl…

Kimin adına sorumluluk alıyorsun?

Seni halk seçtiğine göre, halk adına…

Kuraldır, sorumlu olan kişi, dönemi bittiğinde hesap verir.

Çıkar halkın karşısına, yaptığı hizmetleri anlatır, harcadığı paranın kuruş kuruş hesabını verir.

Seçimi kaybedince, sırtını dönüp çekip gitmez.

Gidemez…

Ne olacak şimdi bu borçlar?

Bu abuk sabuk harcamaların sorumlusu kim?

Altı bin metrekare büyüklüğünde “makam katı” döşemek de ne oluyor?

Bir makam odası için 4 milyon lira harcamak da neyin nesi?

Hiç 2 milyon liralık kuruyemiş faturası olur mu?

5 milyon liralık çiçek, kimlere neden gönderildi?

Seçim kaybeden belediye başkanlarının, devir teslim yapmadan eşe dosta milyon liralık ihaleler yapması, hangi ahlakın ürünü?

Mutlaka hesap sorulmalı

Gazete ve televizyonlar, günlerdir AKP ve MHP’den CHP’ye geçen belediyelerin borçlarını haber yapıyor:

*Balıkesir Büyükşehir Belediyesi: 15 milyar lira.

*Denizli Büyükşehir Belediyesi: 11 milyar 130 milyon lira.

*İstanbul Sancaktepe Belediyesi: 1 milyar 946 milyon lira.

*Kütahya Belediyesi: 1 milyar 717 milyon lira.

* Ankara Gölbaşı Belediyesi: 1 milyar 60 milyon lira.

*Antalya Alanya Belediyesi: 1 milyar 122 milyon lira.

Tabii sadece AKP ve MHP’den CHP’ye geçen belediyelerin borçları haber olmuyor.

AKP’nin yeniden kazandığı bir belediye var ki, bu belediye, Malatya Büyükşehir Belediyesi, borç şampiyonu.

Tam 17 milyar 80 milyon lira…

Yani AKP’li eski başkan, yine AKP’li yeni başkana 17 milyar lira borç bırakıyor.

Milyar liranın altında borcu olan belediyelerin hepsini yazmaya kalksam, köşe sınırları dışına taşar.

Böyle bir başıboşluk olamaz.

Devlet yönetimi ciddi iştir.

Bir belediyenin nasıl yönetileceği, yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiştir.

Hiçbir yasa, böylesine keyfi bir yönetime izin vermez.

Ama işte görüyorsunuz, bazı belediyeler, belediye başkanları tarafından “babalarının çiftliği gibi” yönetilmiş, ama gereği yapılmamış.

Belediyeleri denetlemekle görevli Sayıştay, ya görevini yapmamış, ya da Sayıştay görevini yapmış, verdiği raporlar “yürütme” veya “yargı” tarafından işleme konulmamış.

Ya biri, ya diğeri…

Üçüncü olasılık yok.

Bu, böyle devam edemez.

Sorumlu olan, hesap verir.

Devlet yönetiminde kural budur.

Sen hesap sormazsan…

Yaptığı, yapanın yanına kâr kalmaya devam ederse…

Bu ülkenin temel sorunlarını çözmemiz mümkün olamaz.

Dönemlerini “mantık dışı borçla” kapatan, dönemlerinde “kişisel servet” edinen, yasa ve yönetmelikleri hiçe sayarak şatafat içinde yaşayan eski belediye başkanlarından mutlaka hesap sorulmalı.

AKP artık “suç işleyen kendi belediye başkanlarına dokunmama” kararından vazgeçmeli.

Eğer vazgeçmezse, işte 31 Mart seçimleri ortada, bir dahaki seçimde bunu da bulamaz.