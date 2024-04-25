Bugün milletvekili seçimi olsa KİME oy verirsiniz?

31 Mart’ta yapılan seçimlerin yankıları devam ediyor…

CHP, 47 yıl aradan sonra ilk kez birinci parti oldu…

AKP, 22 yıl aradan sonra ilk kez ikinci parti durumuna düştü…

Durum böyle olunca, araştırma şirketleri 31 Mart seçimleri sonrasında peş peşe seçim anketleri yapmaya başladı. Önceki gün de Area Araştırma şirketi, 26 ilde yaptığı Nisan ayı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Birgün’ün haberini birlikte okuyalım;

CHP’NİN BİRİNCİLİĞİ…

Area Araştırma, "Türkiye Siyasi Durum Araştırması - Nisan 2024" başlıklı milletvekili seçimi anketinin sonuçlarını açıkladı.

20-22 Nisan tarihlerinde 26 il ve 92 ilçede 3 bin 62 kişi ile görüşülerek yapılan anketin sonuçlarına göre, yerel seçimlerde tarihi bir başarıya imza atarak birinci parti olan CHP'nin seçmen üzerindeki etkisinin sürdüğü görüldü.

Seçmenlere, "Bugün milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusunun yönetildiği anket sonuçlarında, kararsızlar dağıldığında yüzde 34,4 ile CHP birinci, yüzde 32,5 ile AKP ikinci parti oldu.

AKP'DE DÜŞÜŞ

Ankette ayrıca AKP'deki düşüş de bir kez daha gözler önüne serildi. 2023 milletvekili seçimine göre AKP’de yüzde 3,1’lik oy düşüşü gözlemlenirken, CHP'de yüzde 9’luk oy artışı olduğu görüldü. Öte yandan İYİ Parti'deki düşüş ve Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) yükselişi dikkat çekti.

Araştırmaya göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra diğer partilerin sıralaması şöyle:

» DEM Parti yüzde 9,9

» MHP yüzde 9,1

» Yeniden Refah Partisi yüzde 5,6

» Zafer Partisi yüzde 4,0

» İYİ Parti yüzde 3,0

31 Mart yerel seçimlerinde CHP yüzde 37,76 ile birinci parti, AKP ise yüze 35,48 ile ikinci parti olmuştu. AKP'nin oy kaybı dikkat çekmiş, CHP'deki yükseliş de tarihi başarı olarak nitelendirilmişti.”

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CHP İÇİN TARİHİ FIRSAT

Area Araştırma, 26 ilde yaptığı Nisan ayı araştırmasının sonuçlarını yukarıda okudunuz. “Bugün milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği anket sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtıldığında CHP yüzde 34,4 ile birinci, AKP ise yüzde 32,5 ile ikinci parti olduğu görülüyor.

CHP, 47 yıl aradan sonra birinci parti olmayı başardı.

CHP’nin elinde tarihi bir fırsat var…

CHP’li belediyeler iyi bir yönetim sergilerse, halkın gönlüne girerse, Haziran 208’de yapılacak seçimlerin kaderini bir kez daha değiştirebilir. CHP’li belediyelerin performansı, Türkiye’nin kaderini belirleyecek.

Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Toplam seçmen üzerinden.

AKP’nin yerel seçimlerdeki başarısızlığının sizce en önemli sebebi nedir? (%)

Ekonomik kriz 61.6

Göçmen sorunu 8.6

Adayların başarısızlığı 8.5

İsrail ile ticaret 1.1

Hepsi 7.9

Diğer 7.1

Fikir belirtmeyen 5.2

Sizce CHP ülkeyi yönetebilecek ehil kadrolara ve kapasiteye sahip midir?

Evet 39.5

Hayır 49.5

Fikir belirtmeyen 11.0