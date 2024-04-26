Belediyelerin kötü yönetilmesi, Türkiye’nin de belini büküyor

Önce şu tespitimizi yapalım.

Sadece seçimden sonra adı sürekli anons edilen belediyeler değil, Türkiye’deki tüm belediyeler batık.

30 büyükşehir belediyesi…

51 il belediyesi…

922 ilçe belediyesi…

386 belde belediyesi…

Toplam 1389 belediyemiz var.

Bunlardan iki yakasını bir araya getirebilen 100 kadarını çıkın, geri kalan belediyelerin tümü borç batağında.

Nasıl olmasın…

Çoğunun belediye başkanı, “belediyecilik nedir” bilmeden seçimin ertesi günü gidip koltuğuna kuruluyor.

Ya belediye meclis üyeleri…

Belediye meclis üyeliği nedir, ne iş yapar, görevleri ve sorumlulukları nedir; bunları bilen kaç belediye meclis üyesi var?

Sonra…

Belediyelerimiz, seçimi kazanan partinin yandaşlarının “yemlenme” yeri oldu.

Herhangi bir belediyeye girin, ağzına kadar dolu ofisleri şöyle bir dolaşın, belediyelerin neden batık durumda olduğunu anlayacak üzüntünüzden kahrolacaksınız.

Bizde belediyeler; çalışmayan, üretmeyen, elinden bir şey gelmeyen, sabahtan akşama kadar dedikodu eden, hükümet yıkıp hükümet kuran partililerin pinekleme yeri.

“Son 22 yıldır AKP döneminde bu böyle” dersem, AKP’ye haksızlık etmiş olurum, onlarca yıldır bu böyle.

Tabii bir de belediyelerin “bankamatik” kadroları var.

Onlar belediyenin kapısını dahi bilmezler, her ay kartla maaşlarını çekerler, sırt üstü yatıp keyif sürerler.

Diyeceksiniz ki, belediyelerin kadroları standart, bu kadar kişiyi nasıl ve nerede istihdam ediyorlar?

Bizde çareler tükenmez.

Sen “standart kadro” uygulamasını getirirsen, hemen “taşeronlaşma” diye bir sistem uydurulur.

“Belediye şirketleri” kurulur, ağzına kadar partili doldurulur.

Böyle olunca da personel harcamaları şiştikçe şişer, maaş ödemelerinden başka hiçbir hizmete harcama yapılamaz, çoğu kez maaşlar da ancak “banka kredileriyle” ödenebilir.

Şu anda belediyelerimizin yüzde 90’ının durumu bu!

Belediyeler, işsizlerin zaman geçirme yeri mi?

Şunu kafamızın bir yerine mıhlamalıyız.

Bir defa belediyeler, “işsizlerin istihdam edildiği” bir devlet dairesi değildir.

İddia ediyorum, çalışan sayısını yarıya indirin, iki binse bin, binse beş yüz yapın, belediye hizmetleri daha düzenli yürüyecektir.

Bu savurganlık böyle devam edemez.

Herkes ayağını denk almalıdır.

Çalışmayan ve üretmeyenlere haybeden ödenen maaşlar, belediyeleri de devleti de batırır.

Belediyelerimiz zaten batmış durumda.

Devletimizin hali de ortada.

Tamam, toplumsal ahlak bozuldu.

Çalışarak ve üreterek yaşamak “aptallık”, çalışmadan ve üretmeden yaşamak ise “uyanıklık” oldu.

Bakın çevrenize, çoğu kişi “uyanık” havalarında.

Bu, sürdürülebilir bir yaşam biçimi olamaz.

Türkiye bu tembellikle, bu üretimsizlikle bir yere varamaz.

Belediyeler, işsizlerin işi varmış gibi görünüp zaman geçirdikleri, maaş aldıkları, kendilerini eğledikleri yerler değildir.

Ne yapılmalı?

Yapılacak iş bellidir.

*Belediyelerin tüm şirketlerini kapatacaksın, belediye hizmetlerini liyakatli norm kadrolarla yürüteceksin.

*Belediyeleri, “parti yandaşlarının istihdam edildiği yer” olmaktan çıkaracaksın.

*Belediyeleri kaynak yaratmaya teşvik edeceksin, yarattığı kaynak kadar harcama yapmasına izin vereceksin.

*Belediye harcamalarından başta belediye başkanı olmak üzere belediye meclis üyelerini de sorumlu tutacaksın, hesap soracaksın.

Eğer bunlar yapılmazsa, belediyeler batık durumdan kurtulamaz, kente de ülkeye de zarar vermeye devam eder.