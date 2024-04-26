Kabul etmeyin!

İzmit Yahyakaptan yerleşim alanı, önceden doğal ağaç topluluklarından mahrum, yağışlardan sonra yüzeyi bir müddet su ile kaplı kalan bir araziydi. Çünkü burada taban suyu seviyesi toprak yüzeyine çok yakındır. Yerleşimi sağlayabilmek için dolgular yapıldı, kanallar açıldı.

Bu alanda, bir plan dahilinde yerleşim sonrası oluşturulan yollara ve binaların çevresindeki boş alanlara, ekolojik istekleri gereğince irdelenmeden çeşitli türden ağaçlar dikildi. Yaşamlarını sürdürebilen ağaçlar sayesinde binalar arasında yeşil alanlar oluştu.

Ama bir zaman geldi, bazı kişiler ve belediye tarafından eline motorlu testere verilmiş birileri önce budama adı altında bu ağaçların dallarını doğradılar. Bu da yetmeyince birçok ağacı çeşitli ve uyduruk nedenlerle dipten kestiler.

Çünkü bunu önlemesi gerekenler bilmiyorlardı ki;

Beslenmeleri için fotosentez yaparken havadaki karbondioksiti kullanıp ihtiyacımız olan oksijeni üreten ağaçların yaprakları, kendi ağırlıklarının 5-10 katına kadar toz tutabilmektedirler. Bu nedenle havayı kirleticilerden arındırma güçleri o kadar yüksektir ki hava kirliliği 100 kabul edilen bir şehrin parklarında kirlilik 14,4, bulvarlarında 31 bulunmuştur. Yani bir şehirde ağaçların havayı temizleme oranı parklarda % 85, bulvarlarda % 70’dir.

Yaşam ortamında çok sayıda ağaç olması, yaşamsal problemlerden kaynaklı ruhsal sıkıntıları da önemli ölçüde azaltmaktadır,

Ağaçların çok olduğu ortamlarda yaşamaya başlayanların zihinsel sağlıklarında önemli ve kalıcı iyileşmeler olmaktadır,

Stres, kaygı ve depresyona bağlı en büyük ruhsal sağlık sorunlarının, yeşil alan açısından fakir bölgelerde yaşayan insanlarda olduğu belirlenmiştir,

Ağaçların, insanın psiko-fiziksel iyileşmesine katkısı o kadar büyüktür ki kenarlarında ağaç olan yollarda, dinlendirici ve stresten uzaklaştırıcı etki nedeniyle trafik kazaları daha az olmaktadır,

Doğa ile temas daha güçlü bir toplum duygusu yaratmakta ve suç oranlarında azalmaya neden olmaktadır. Örneğin ağaç toplulukları ile temas arttıkça suç eylemleri azalmaktadır. Çünkü “yeşil doku” ceza gerektiren eylemleri (Kriminalite eğilimini) baskılamaktadır. Bu nedenle bir yerleşim yerindeki ağaçlar orada yaşayanların güvenliği için de önemlidir,

Ağaç gibi bir bitkiye bakmak, zihni olumsuz düşünce ve endişelerden arındırmakta, genel bir rahatlama ve esenlik hissi vermekte, özgüven duygusunu arttırmakta, yeteneği harekete geçirip başkalarıyla çalışma kapasitesini arttırmaktadır.

Durum bu ama Yahyakaptan'da ağaçların oluşturduğu yeşil örtü hızla tahrip ediliyor. Bu konuda umursamazlık diz boyunda !

Yasal açıdan da 'anlaşılmaz' bir durum söz konusu:

6831 sayılı Orman Kanununun 116.maddesine dayanılarak 29.06.2006 tarihinde "Orman Sayılmayan Tapulu Taşınmazlar Üzerindeki Ağaç ve Ağaçlıklardan Faydalanılması Hakkında Yönetmelik' yayımlanmış.

Bu yönetmeliğin 5.madde 2/d.(K)'ye bakıldığında;

"Orman sınırları dışında olup, alan büyüklüğüne bakılmaksızın sahipli arazilerde ekim ve dikim yoluyla yetiştirilen her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerden taşınmazın bulunduğu belde/ köy/ mahallede kullanılmak üzere taşınmaz sahiplerinin talep edeceği miktar kadar her türlü yapacak ve yakacak ihtiyaçlarının, 8.maddede belirtilen formalitelerin yerine getirilmesi durumunda karşılanacağı" yazılıdır.

Ne kadar net değil mi? Yahyakaptan'daki ağaç ve ağaççıklardan taşınmaz sahiplerinin talep edeceği kadar ürün edinilecek ve bu ürün sadece Yahyakaptan'da kullanılacaktır.

Şimdi basit bir soru: Yahyakaptan'da süregelen ağaç kesimleri sonucu elde edilen emval (ürün) kimler tarafından, kimlerin kararı ile nereye taşınmıştır ve taşınmaktadır? Bu ürünlerden, yukarıda belirtilen yönetmeliğin 5. maddesi gereği Yahyakaptan ne şekilde faydalanmaktadır? Bilen var mı? Çok merak ediyorum.

Yahyakaptan'da taşınmaz sahibi olanlar, çevrenizdeki ağaçların türlü nedenler ileri sürülerek kesilmesini kabul etmeyiniz. Aksi takdirde, oluşacak "ağaç fakiri" ortamın çok olumsuz etkileri altında yaşamak zorunda kalacaksınız.

Kaynak:

1)Germana Carillo. 2014. Gli spazi verdi fanno bene alla mente e combattono la depressione.

2)Roberta Ragni. 2017. 10 motivi per piantare un albero.