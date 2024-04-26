ERMENİLERİN 24 Nisan YALANI

23 Nisan’ı, Lozan’ı, Çanakkale zaferini ve benzer zaferleri içlerine sindiremeyen, çifte standardı yaşam biçimi kabul eden birçok ülke, 24 Nisan’ı bahane ederek mağlubiyetlerinin rövanşını almak için her türlü yalan ve önyargı içindeler.

1915 yılında Osmanlıyı arkadan vuran Osmanlı vatandaşı Ermeniler Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sivil vatandaşlarımızı, Kars-Erzurum ve Ağrı’da 30 bin suçsuz ve günahsız Türk'ü hunharca katlettiler. Bunun üzerine hiçbir devletin müsamaha gösteremeyeceği bir anlayış ile Osmanlı idaresi Ermenileri Suriye başta olmak üzere İran ve Irak'a tehcire (mecburi göçe) tabi tutuldular.

O günün şartlarında araçları temin edildi, yol paraları verildi. Birçoğunun mallarının ve eşyalarının bedelleri de ödendi. Bu karar Ermenileri korumak için alınan akılcı bir karardı.

Osmanlı Devletinde Nazır (bakan) ve General rütbesini erişmiş Ermeniler vardı.

Fransa, İngiltere ve Rusya başta olmak üzere birçok devletler Ermenileri kullandılar. Ayrıca Büyük Ermenistan hayali ile akla hayale gelmeyecek zalimlikleri yapan Ermeniler, daima bir kaşık suda fırtına koparmaya devam ettiler ve halada devam etmek için fırsat kolladıklarını görüyor ve biliyoruz.

Rusların desteği ile Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiler. Hocalı kasabasında 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece 613 insanı katlederek SOYKIRIM yaptılar.

Vahşeti yaşatarak 43 Türkiye hariciyecisini Asala Terör Örgütü kanalı ile çeşitli ülkelerde katlettiler.

Ermenilerin ileri gelen etkili kişilerinin yaptıkları katliamları durdurmalarını için tedbir olarak tutuklanması tarih olan 24 Nisan 1915 tarihini "Soykırım" olarak duyulmaktadırlar. Uydurdukları bu yalanla taraftar toplamaya devam etmektedirler.

Türkiye de ilk ve tek Soykırım Müzesi Haydar Aliyev Kültür Evi'nde belgelerle Ermenilerin yaptıkları katliamları ve soykırımları ibretle izleyebilirsiniz.

Amerika, Rusya ve Türkiye arşivlerini incelemesini yapan Amerikalı bilim adamlarının raporuna göre Ermeniler iki milyon Osmanlı Türk'ünü öldürmüşler.

Buna karşılık Türkler de 500 bin Ermeni’yi öldürmüşler.

Türkiye tarihi arşivlerini denetime açmıştır.

Yalanı yaşam biçimi yapan Ermeniler arşivlerini denetime açmaktan kaçıyorlar.

Tarihi tarihçilere bırakmadan siyasetçilerin tarih yazdığı ve karar aldığı çifte standart bir dönem yaşamaktayız.

Türkiye'nin ve Türk Dünyasının tarihinde katliam hiçbir zaman olmamıştır. Bizim geçmişimiz karanlık değildir. Geçmişimizde utanacağımız bir durum yoktur.

Ermenileri Azerbaycan'ın şanlı Ordusunun Zafer Savaşında işgal altındaki topraklarının büyük bir kısmı geri alındı. Ermeniler 10 bin civarında askerini kaybederek tarihi bir ders aldılar.

Elbirliği ile bu önyargılı yalanları çürütmek hepimiz adına tarihi bir borçtur.

Suçluların güçlü olduğu bir dünya tarihe yapılan bir suikasttır.