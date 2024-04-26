Taklacı meclis üyesi, AKP’nin karizmasını yerle yeksan etti!

Kocaeli’nin yanı sıra tüm Türkiye, AKP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Efe’nin durup dururken dayak yemiş gibi kendini yere atmasını, yerde yuvarlamasını, güvercin gibi takla atmasını, şovunu, şaklabanlığını konuşuyor.

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Taklacı İbrahim Efe;

Tavşantepe Mahallesi Muhtarlığı yaptı…

Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanlığı yaptı…

Mart 2019’da seçimi kazanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, işe gelmeden ve kart basmadan maaş aldığı gerekçesiyle işten çıkardı.

Hürriyet işten çıkarınca, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın işe aldı.

Mayıs 2023 seçimlerinde, AKP’den 14.sıra milletvekili adayı oldu…

31 Mart seçimlerinde AKP’den İzmit Belediyesi Meclis Üyesi seçildi…

TAKLA ATTI, ŞOV YAPTI…

İbrahim Efe, son olarak İzmit Tavşantepe Mahallesi'nde yapılan yol çalışması sırasında Kocaeli Büyükşehir ve İzmit Belediyesi ekipleri arasında 'yetki alanı' nedeniyle çıkan tartışmada dayak yemiş gibi kendini yere attı…

Kendini yuvarladı…

Yetmedi takla attı…

Yetmedi, yerden iken bacaklarıyla birini düşürdü…

Çok güzel bir şov yaptı, tiyatro sanatçılarına taç çıkarttı…

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Bu görüntüler sosyal medyada çalkalanırken, Efe olayların ardından bir açıklama yaparak özür diledi.

Efe açıklamasında öfkesine yenik düştüğünü belirtti.

Özür dilese ne olur, özür dilemese ne olur.

Zaten olan oldu.

DİSİPLİN SÜRECİ

AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, taklacı Efe’nin hareketleriyle ilgili açıklama yaptı…

“Söz konusu olaya adı karışan ve yaşanan görüntüler nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Meclis Üyesi İbrahim Efe hakkında, ilgili kurullarımızla yaptığımız istişareler sonucu disiplin sürecini başlatmış bulunmaktayız” dedi…

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Bence, İbrahim Efe gibilerin siyasette yeri olmamalı.

Siyasetçiler yanlış bir şey söyler, özür diler…

Siyasetçiler bir gaf yapar, özür diler…

Bu tür özürler kabul edilebilir, ama sen önce şaklabanlık yap, sonra da özür dile, bu tür özürlerin de bir hükmü yok.

PARTİSİNİN KARİZMASINI ÇİZDİ

Elbette biz burada hakim ve savcı değiliz.

AKP, gereğini yapar.

Ama şu da bir gerçek: AKP İzmit Belediye meclis üyesi İbrahim Efe, yaptığı bu şaklabanlıkla AKP’nin karizmasını fena çizdi.

Kendisini meclis üyesi adayı gösterenlerin karizmasını fena çizdi.

Kocaeli siyaseti, AKP’li meclis üyesi İbrahim Efe’nin o videodaki görüntülerini uzun süre unutmayacaktır.