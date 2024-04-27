Kocaelispor’un son 3+1 maçtaki kadrosu böyle olmalı ve değişmemeli

Kocaelispor, Pazar günü Bandırmaspor'u konuk edecek, Bodrum'a gidecek, Sakarya ile Tarihi Finale çıkacak. Bu maça kadar yarışın süreceği ortada. Ve büyük bir ihtimalle de Sakaryaspor ile Kocaelispor Süper Lig'e yükselme finalini oynayacaklar.

Bir tarihi maç daha olacak. Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'in nasıl bir kadroyla bu üç maçı götüreceğini merak ediyorum. Takımın yine bir haftası bir haftasını tutmamaya başladı.

Bu köşede son üç haftadır yenilmeyen takımın özellikle iki maçta, yani Çorum ve Efsane Göztepe maçında, Göztepe'nin yüz yıl daha unutulamayacağı yüzüncü yıl maçında, futbol dersi verdi. Ancak aynı Mustafa Gürsel, bir önceki takımı Ümraniyespor'a karşı sahaya sürdüğü kadronun yanı sıra değişikliklerde geç kalmasıyla olumsuz sonuca katkı sundu. Takım 1-0 yenilirken, %20'lik hata Mustafa Gürsel’indi.

O da kolay bir dönem geçirmedi. Çok zor bir ortamda, kulübü devraldı. Ertuğrul Sağlam gibi bir adamın arkasından başarısız olma şansı yoktu. Teknik adamlık kariyeri biterdi. Bunun üzerine kendisiyle anlaşma yapan başkan da istifa etti. Normal şartlarda başkanın istifa ettiği yerde teknik direktör de istifa etmeli. Ve yönetimin kendisine bizzat devam etmesi gerektiğini söylemesi gerekir. O kulüp içerisinde bir şekilde halledildi. Recep Doğrul başa başa konuştu ve çözümü sundu.

Bu yazıda ben özellikle son 4 büyük final, yani 3 artı 1 büyük final öncesi, artık kadro istikrarının oturması gerektiğiyle ilgili düşüncelerimi aktarmak istedim. 90'lı yıllarda Güvenç Kurtar’ın efsane Kocaelispor’unu herkes ezbere bilirdi. Çünkü Güvenç Kurtar 11'i sahaya sürdü mü, kolay kolay bir tek adamını bile değiştirmezdi.

Yedektekileri de iyi takip eder, gerektiği anlarda takviyelerini onlarla yapardı. Ancak son 4 sezondur Kocaelispor&un kadrolarında istikrar namına tek bir şey yok. Şampiyonluklar geliyor ama nasıl geldiği ve sonra da nasıl çözüldüğümüz ortada.

Ben sadece ve sadece kendi görüşüm üzerine son 4 maçta kolay kolay değişmemesi gereken bir 11 sunmak istiyorum. Tekrar ediyorum bu tamamen benim şahsi fikrimdir. Son bir senedir izlediğim Kocaelispor ve bu bir sene içerisinde 1.Lig’de izlediğim diğer takımları göz önüne alarak, pazar günkü Bandırma, önümüzdeki ve sonraki hafta Bodrum, Sakaryaspor ve sonra X bir takımla yapacağımız maç için en fazla 2 veya 3 adamın değişeceği bir 11 olması gerektiğini düşünüyorum.

Ben bu 4 maçta Mustafa Gürsel olsaydım kadroyu şöyle sıralardım. Kalede Gökhan, savunmada Oğuz Ceylan, Burak Öksüz, Emir Ortakaya, solda kesinlikle Duhan Aksu, Orta Alanda Yusuf Cihat, Barış Alıcı, Candeias, Karaişvili Forvette Beridze ve Şeydayev.. İlk 11 olarak adlandıracağımız bu kadroya ilave olarak Cem Ekinci, Şikirtladze, Amaral, Vukovic hamle oyuncuları olarak görev alacaklardır. Yine yetişirse Fofana'ya itici güç olacaktır. Ve tabii ki Haşim Arda, Faruk Sarman'ın oğlu Haşim Arda Sarman. 3 maç iyi gitti, Keçiören maçında bir hata yaptı, formayı göremiyor.

Ama bu 4 maç ta onun da dakikalar içerisinde monte edilmesi gerçeğine inanıyorum. Bu benim 11'im ve tamamen beni bağlyar. Mustafa Gürsel Hoca'nın bugünden tezi yok, kimsenin etkisi altında kalmadan, kendi kariyerini de iyi hesaplayarak, ve play-offlardaki, yani final maçlarındaki tecrübesine güvenerek, Pazar günkü Bandırma maçından itibaren Play-Off’a başlamış gibi hissetmelidir.

Kente de bunu hissettirmelidir. Bandırma maçına küskün de olsa taraftar gelecektir. Haftaya Bodrum'a taraftar gider. Ama Sakaryaspor ile oynayacağımız maça motivasyona bile gerek yok. Bu kent o gün orada gerekeni yapacaktır. Ve sonra Sakarya ile olası bir finalde de gerekeni yapacaktır.

Mustafa Gürsel'in de işte bu maçlarda nasıl bir kadro iskeleti kurarsa kursun, onda ısrarcı olması lazım. Çünkü Gökhan'ın ne kadar mükemmel bir profesyonel olduğunu kabullenirken, aslında diğer yandan nasıl bir efsane olduğunu ortaya çıkaran tek gerçek, iki yıldır önünde bu kadar savunma oyuncusu değişen bir kaleci olarak olağanüstü şeyler yapmasıdır. Alper Boğuşlu'dan sonra uzun süre böyle bir kaleci görmemiştim.