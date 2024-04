Zamanın akışı

“Acele eden,

daima geç kalır, güvercin…”

Güvercinle, buluşmuş, hemen sohbete başlamışlardı.

Lal, ne zamandır, güvercine bir şey sormak istiyordu.

‘Merak ediyorum güvercin’, dedi. ‘Senin, zamanla ne derdin var’.

‘Kelebeğin ömrü, senin can sıkıntısı ile geçirdiğin sıradan bir gün kadar, Lal’.

‘Ya senin ömrün, güvercin?’.

‘Kelebeğinkinden daha uzun olduğu kesin. Ama …’.

‘Ne aması?’.

‘İnsanlar için, gökyüzü muhteşem bir dünya. Neredeyse gelecek, demek.

Benim içinse, gökyüzü uçmak ve sonsuz bir özgürlük, ama …’.

‘Bugün hep böyle mi, konuşacaksın güvercin?’.

‘Benim için gökyüzü, kocaman bir ölüm kalım ormanı. Her an, her şey olabilir, bir lokma da yutulabilir, yok olurum’.

‘Her zaman hissettiğin, tedirginliğinin sebebi, bu mu, güvercin?’.

‘Tedirgin değilim, Lal. Aksine, yaşamla dengelenmekte, ustalaştığımı düşünüyorum.

Biz güvercinler, çok özel dikkat halinde yaşarız. Sana bir hikaye anlatayım. Belki de önceden anlatmışımdır?’.

‘Olsun. Yine anlat. Hikayeleri, severim’.

‘Vakti zamanında, genç bir öğrenci, kendine öğretmen ararmış. Onu, çok sevilen ama huysuzluğu da bilinen bir öğretmene götürmüşler. Öğretmen, önce seni imtihan etmeliyim, sınavı geçersen öğrencim olursun, demiş’.

Hikayeyi anlatırken, gülmeye başladı güvercin.

‘Galiba, biraz uydurmaya başladım’. dedi. ‘Bugün keyfin, çok yerinde, Lal’. ‘Çünkü zamana yetişmeye başladım. Bu yüzden rahat nefes alıyorum ‘.

‘İmtihanına gel, güvercin’.

Ögretmen, öğrencine, içinde zeytinyağıyla dolu bir çorba kaşığı vermis. Bunu dökmeden, karşıda gördüğün güzel bahçeyi gez, gördüklerini bana anlat, demiş. Genç öğrenci, bir heves bahçeye koşmuş. Bahçe, rengarenk çiçekler ve onların yaydığı kokularla kaplıymış. Her tarafa büyülenerek, bakmış. Sonra, gördüklerini anlatmak için, heyecanla, öğretmeninin yanına gitmiş. Gördüklerini anlatmaya başlayınca, öğretmen, dur, bir dakika, önce sana verdiğim çorba kaşığını göster. Öğrenci, ancak o zaman, hala elinde tuttuğu kaşığı hatırlamış. Kaşıkta, bir damla bile yağ yokmuş. Olmadı demiş, öğretmen, imtihandan kaldın.

Bunu duyan öğrenci, yalvarıp yakarmaya başlamış. Hatalıydım, Ne olur beni yeniden imtihan et, demiş.

Öğrencisinin çok üzüldüğünü gören öğretmen, bir kaşığa yine zeytinyağı koyarak, öğrencinin eline tutuşturmuş. Öğrenciyi, bu sefer bir müzeye göndermiş. Bir zaman sonra, geri gelen öğrencinin kaşığına bakmışlar. Kaşıktaki zeytinyağı, olduğu gibi duruyormuş. Öğrenci rahat bir nefes almış. Şimdi de müzede gördüklerini anlat, demiş öğretmen. Öğrenci, heyacanla kafasını sallayarak, gördüklerini düşününce, kala kalmış. Zira kaşıktaki yağı, dökmemeye o kadar odaklanmış ki, müzede, baktığı, hiçbir şeyi görmemiş, öğretmenine de, hiçbir şey anlatamamış’.

‘Anladım, dedi Lal. Ne demek istediğini, anladım güvercin. Hikayenin sonunda, öğrencinin geçip geçmediğini sormayacağım. Keyifli olduğunda, ağzından bal damlıyor. Biraz önce zamana yetişmeye başladım, derken ne demek istedin? Zamanla yarıştığını biliyoruz. Anlattığın hikayedeki gibi yaşıyorsun değil mi?’.

‘Tehlikeli bir ortamda, sağlıklı kalarak, uçmaya, uçarken de yaşamdan zevk almaya çalışıyorum, Lal’. ‘Bunu asıl ben söylemeliydim’, dedi Lal. ‘Benimde, yaşam felsefemde bu, güvercin. Ama zamana yetişmek ne demek? Ne demek istedin?’.

Biraz önce, yaşamın ritmine uyum sağladığımı söylemeye çalışıyordum, Lal. Zamanın önüne geçmek, bir dert, zamanda ve toplumun geriside kalmak, ayrı bir dert …

Arkada kalır, yavaşlarsan, herkes seni itip, kakmaya küçümsemeye başlayarak, un ufak eder, bırakıp gider. Zamanın ilerisine geçersen, bu sefer de, ne yaptığını anlayamadıklarından, güvenmez, seni dışlar, içlerine almazlar.

O zamanda, kendi kendine savaşmaya başlarsın.

En iyisi, toplumla ve toplumun yaşama zamanıyla, uyumlu bir şekilde yaşamak…

O yüzden, zamanın akışından, ne daha yavaş, ne de daha hızlı bir şekilde, geleceğe doğru akmak istiyorum, Lal’.

‘Ya ikisinden birisini seçmek zorunda kalırsan?’.

‘Ben, güvercinim. Önde gitmek zorundayım. Uçarken yavaşlarsam, yaşayamam. Beni, en ufak bir hata, yok eder.

Çok uzağa gitmene gerek yok, güvercin. Yeni yerler görme, keşfetme merakın, seni zorunlu olarak ileriye doğru taşıyor zaten. Doğru anlamışım değil mi?’.

‘Hiç sanmıyorum, Lal.

Benim zamansal ve mekansal kuşatılmışlığımı, anladığını sanmıyorum’.

‘Şikayetçi misin güvercin?’.

‘Hiç sızlandığımı gördün mü? Bu durumda, elindeki tek uzama sarılıyorsun, onu değerli kılıyorsun’.

‘Anlamadım, güvercin’.

‘Dışarda uçamazsan içerde uçmaya başlarsın, Lal’.

‘Beni affet güvercin, gerçekten anlamadım’.

‘Zamanı ve mekanı, içsel dünyanda, aşarak yaşarsın, demek istemiştim…’.

Derin bir nefes aldı, Lal.

’Sabrına hayranım güvercin’.

Yine anlamadı, diye düşündü güvercin.

‘Neden herşeyi olduğu gibi kabul etmiyorsun, Lal?

Değerlerim ve algımın farklı olduğunu biliyorsun.

Hiç bir kuşun çıkamadığı yüksekliklere çıkar, bütün güvercinlerden hızlı uçar, kimsenin göremediğini görür, bilirim.

Çoğu zaman kalbin gözüyle bakar, öyle yaşarım.

Ama sonunda, tüm algı ve farkındalığımla daima, kendi içime yerleşirim’.

‘Dışardan hiç belli etmediğin, zaman telaşını da unutma, güvercin.

Zamanla ne derdin oldu, bilemiyorum. Zamanla hep bir yarış halindesin…’.

‘Haklısın, zamanla hep bir derdim vardı…’.

‘Sanki, şimdi bitti mi güvercin?’.

Birlikte, gülmeye başladılar.

‘Bitti mi, hiç bilemiyorum Lal, dedi sonra da güvercin.

‘Neyi biliyorsun, o zaman’.

‘Sevgiyi bilirim’, dedi güvercin, keyifle.

‘Sevginin sonsuzluğunu…

Kalanını da, evren bilir zaten…

Benim bilmeme gerek yoktur…

Bilmem gerektiğinde, istemesem bile, evren bana öğretir.

Neden merak ederek, kendimi yorayım ki?’.

‘Anlattıklarını anlamadığımda bile, benimle nasıl bu kadar şefkatle, arkadaşlık ettiğini merak ediyorum, güvercin’.

‘Asıl benim sormam gerekir, Lal. Sen, benimle neden bu kadar özenle arkadaşlık ediyorsun?

Ne kadar narin ve özde ne kadar vahşi ve inatçı olduğumu biliyor, yine de bana karşı, her zaman yumuşaklıkla yaklaşıyorsun. Güvercinler, kafese kapatılırlarsa ya da onlara hoyrat davranılırsa, ölürler. Bunu, içgüdüsel bir şekilde seziyorsun sanırım, Lal. Belki de bunu farkettiğin için, beni hiç zorlamadın, hep özgür bıraktın, ruhumu, hiç bir zaman darlamadın. Gösterdiğin bu özel davranış, sevgi ve özgürlük yüzünden, sana bağlandım, Lal. Senin yanında, kendimi yuvamda gibi hissediyorum…’.

‘Bana bundan daha güzel bir söz, söyleyemezdin, güvercin’. Lal, sevgiyle gülümsemeye başladı.

‘Zamanla kavga etmeden, dalgaları aşmak zaman alıyor, Lal…’.