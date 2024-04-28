Süs bitkilerinde meydana gelen bazı hastalıklar ve verdikleri zararlar

KIRMIZI ÖRÜMCEK:

Süs bitkileri yaprakların alt yüzeylerinde gözle ancak fark edilebilecek derecede kırmızımtırak sarı renkte noktalar halinde bir takım küçük canlı varlıklar görülür. Bunlar bulundukları yerde gayet ince örümcek ağı meydana getirirler. Ve yaprakların öz suyunu emerek onları İlk önce sarartır, sonra kuruturlar.

KOŞNİLLER- KABUKLU BİTLER:

Süs bitkilerinin çiçek sapı ve dallarına yapışarak üstünü sert bir kabukla örtmek suretiyle yaşayan bu bitler, çiçek bitkilerin öz suyunu emerek zarar yaparlar.

THRİPSLER:

Bir takım ince uzun böcekler, süs bitkilerin öz suyunu emerek yapraklarının damar boylarında kuruma ve aynı yaprağın altına rastlayan kısımları gümüş gibi parlak bir durum alır. Akdamar hastalığı çiçeklerde tomurcukların isteksiz açmalarına gösterişsiz olmalarına yol açar. Yaygın durumlarda bitkiyi kurutur.

SÜS BİTKİLERİNDE BİTLENME (PÜSERON) :

Gül fidanlarında açık yeşil, kasımpatı bitkilerinde ise siyah renkte bir takım ufak böcekler, sürgün uçlarında ve goncaların dibinde kümeler halinde yaşayarak hortumları ile bitkilerin öz suyunu emerler.

TOPRAK KURT VE PİRELERİ:

Toprağın içinde ve toprağın hemen yüzende yaşayan çeşitli toprak kurt ve pireleri, süs bitkilerinin kök, yumru ve soğanların kemirerek onlara zarar verirler.

CHLOROSE -SARILIK:

Bu hastalık daha ziyade, bahçe toprağının gerektiğinden fazla kireçli ve nemli olmasından veyahut da süs bitkilerinin kireçli ve acı sularla aşırı şekilde sulanmalarından ileri gelir. Süs bitkileri arasında ortanca ve Japon ayvası daha ziyade fizyolojik olan bu hastalığa fazlaca tutulurlar.

KÜLLEME HASTALIĞI:

Süs bitkilerinin yaprak sürgün ve goncaları beyaz kül renginde bir un tabakasıyla kaplanır. Çiçek goncaları isteksiz açılır. Bu hastalık gül, karanfil, astar, gibi süs bitkilerinde fazlaca görülür.

Bir başka konu yazımda buluşmak üzere saygılar sunarım.