Şeriat düzeni isteyenler

Son günlerde ülkemizde şeriat isteyenler uygun buldukları her yerde “Şeriat isteriz.” Diye meydanlara çıkıyorlar.

İsmail Ağa Cemaatinin liderlerinden Cübbeli Ahmet Hoca bir televizyon konuşmasında şeriatı savundu ve ülkemizde şeriat düzeninin kurulmasının yakın olduğunu söyledi.

Bu cübbelinin Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için söyledikleri de yenilir yutulur cinsten değil.

Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Hiçbir cumhuriyet savcısı bu adam hakkında hiçbir işlem yapmadı. Oysa bu cumhuriyet savcılarının görevi cumhuriyeti korumak değil mi?

Türkiye’de şeriat düzeni isteyen Cübbeli Ahmet Hoca’ya en güzel yanıtı Suudi Arabistan’da 4 yıl görev yapan Basın Yayın ve Enformasyon eski Genel Müdürü Cemil Ünlütürk yanıt veriyor.

Suudi Arabistan’da türbe, yatır yoktur, yasaktır. Bunlar olmayınca ziyaretler de yoktur. Böyle davranışlar gericilik, cahiliye devrinden kalma putperestlik sayılır.

Suudi Arabistan’da Hz. Muhammed’e ait olduğu söylenen Sakal-ı Şerif, Hırka-i Şerif gibi ziyaretler yoktur. Böyle davranışlar gericilik ve şirk sayılır.

Suudi Arabistan’da imam, müezzin gibi din görevlileri ülkemizdeki gibi devlet memuru değildir, devlet bütçesinden bu kişilere maaş ödenmez. Allah için yapılan görevin karşılığında para almak ayıp sayılır ve yasaktır. Para alan imam ve müezzinlerin arkasında namaz kılınmaz. Ülkemizde imam ve diğer din görevlileri kıldırdıkları namazdan para alırlar. Devleti bunlara lojman tahsis etmiştir. Kira, elektrik, su ve ısınma giderleri için herhangi bir ücret ödemezler.

Suudi Arabistan’da biri çıkıp da medyum olduğunu söylerse kellesi hemen gider. Ülkemizde medyumlar krallar gibi yaşamaktadırlar.

Suudi Arabistan’da tarikatlar yoktur. Onların müritleri de yoktur. Bu kişiler televizyonlara kanaat önderi olarak çıkarlarsa kelleleri hemen gider. Ülkemizde onlarca tarikat ve cemaat vardır. Bunlar holdingleşmiştir. Hepsi ticaretle uğraşırlar. İşin en ilginç yanı da devlet tarafından korunmaları ve desteklenmeleridir. Cemaat ve tarikatların çoğu yaptıkları faaliyetlerden vergiden muaf tutulmaktadırlar.

Bu ülkede kız imam hatip liseleri yoktur. Çünkü İslamiyet’te kadın imam olmaz. Ülkemizde topluma mal olmuş tarihi liseler birer birer kapatılırken, imam hatip liseleri açılmıştır.

Suudi Arabistan camilerinde, derneklerin kişilerin din adına para toplaması yasaktır. Buna yeltenenlerin bilekleri kesilir. Ülkemizde ise her halk pazarına çıktığınızda onlarca kişinin ellerinde makbuz camiler için para topladıklarına tanık olursunuz.

İşte size bir şeriat ülkesinde bizim ülkemizde dinen yasak olarak kabul edilen bazı yaşam biçimlerinin orada serbest olduğunu yazmak ve vurgulamak istedim.

Suudi Arabistan bu yıl dünya güzellik yarışmasına katılıyor. İyi mi?

Herkes gider Mersine biz gideriz tersine.