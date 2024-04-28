HEDEF SAPTIRMA!.. 

Toplumsal kültürümüzde, çok anlamlı yorum ve deyimlerimiz vardır.

“Eşeği dövemeyen semerini döver” derler!

Aslında, eşek de dövülerek güdülemez!

Neyse, konumuza gelelim.

Efendim, bir grup “tüketicimiz” lokanta ve kafeteryalardaki “fahiş fiyatlara” karşı “boykot” eylemi yaptılar.

Sonuç; beklenen olmadı!

NEDEN?

Sorunun “asli sorumlusu ” işletmeciler mi dersiniz?

Akıl ve bilinçle bir düşünelim;

O işletmeci, “ekonomik sorunlar” nedeniyle, “fahiş” sayılabilecek kira artışları ile karşılaştı.

O işletmeci, artan doğalgaz, elektrik, su giderleri ile karşılaştı.

O işletmeci, “et, süt, yumurta” başta olmak üzere, tüm üretim girdilerinde “fahiş” artışlarla karşılaştı.

Yaşam öylesine pahalılaştı ki, o işletmede emeği ile yaşayan insanlar da “ zam istediler.”

İşletme sahipleri, “yaşamak, ayakta kalmak ve ailelerini yaşatmak” için ne yapabilirler?

“Toplam maliyet arışlarını” fiyatlara yansıtmak zorundadırlar!,

Peki, bu sorunları “istismar” edenler yok mudur?

Elbet te olabilir.

O zaman, “eğri ile doğruyu karıştırmayacaksınız!”

Peki, “hesap sorulacak” hedef kitle nedir?

“Siz, bu kardeşinize yetkiye verin, enflasyonla, faizle, nasıl mücadele edilir göreceksiniz” diyen “siyasal iktidar” olabilir mi?

Bu “siyasal irade” uygulamaları ile “ulusal paramızın değerini sürekli yerin dibine batırıyorsa, “emeği ile yaşayan insanlar” sürekli yoksullaşıyorsa, siyasi iktidar “tarımsal ve hayvansal” üretimi desteklemek yerine, “yandaş ithalatçıları” destekleyerek üreticiyi “yok” sayıyorsa, bu ülkede “ENFLASYON” ve bunun en somut sonucu tüm “temel ihtiyaç ürünlerinde” sürekli ve fahiş artışlar olmaz mı?

Sen; Mustafa Kemal Atatürk döneminde, yoktan var edilen, meyve ve sebze ile bedeli ödenen “Ulusal fabrikaları” yok pahasına satıp savarsan, bu ülkeyi “ÜRETİMİ TEŞVİK” yerine, “yandaş ihracatçıları” desteklersen, “ulusal üretim kaynaklarını” yok ederek, “sürekli borçlanma” ile ülkeyi borç batağına sürüklersen, ülke genelinde “ekonomik istikrar” olur mu?

Yeter artık!

Uyan vatandaş;

Sorunlarının kaynağı bir kısım işletmeci değil!

Sorunun kaynağı, “rant ve israf” düzeninin sorumlusu olan siyasal iktidardır!

Hedef şaşırma!