Kurumlar Vergisi Beyanında Özellikli Konular (2)

Değerli okurlar, geçen hafta ilk bölümünü aktardığım, kurumlar vergisi beyannamesi düzenlerken özellikle dikkat etmemiz gereken konulara ilişkin kısa hatırlatmalarımızın devamını bu yazımda sizlerle paylaşacağım.

13-Nakit sermaye artırımında faiz indirimi: Nakit sermaye artırımında faiz indirimi düzenlemesi 01.07.2015 tarihinde yürürlüğe girmiş daha sonra iki önemli değişikliğe uğramıştır.01.07.2015 tarihinden itibaren ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarında nakdi sermaye artışı yapan veya bu tarihten itibaren yeni kurulan sermaye şirketleri bu düzenlemeden yararlanabilirler. İndirime konu edilecek tutarın hesaplanmasında; mevcut sermaye şirketlerinde ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları ile yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı dikkate alınmaktadır. Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan sermaye artışları, sermaye şirketlerinin birleşme ,devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından kaynaklanan sermaye artışları, öz sermaye kalemlerinin sermaye eklenmesinden kaynaklanan sermaye artışları ,ortaklarca veya ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları ,şirkete nakdi sermaye dışında hisse senedi tahvil veya bono gibi kıymetlerin konulması suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları, bilanço içi kalemlerin birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye artışları indirime konu edilemezler.

5/7/2022 tarihinden itibaren yapılacak sermaye artırımları için indirim hakkı sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi dâhil olmak üzere beş hesap dönemi için ayrı ayrı uygulanabilecektir. 2023 ve müteakip yıllarda hak kazanılan ancak matrah yetersizliği nedeniyle yararlanılamayarak gelecek yıllara devreden nakdi sermaye artışlarından kaynaklanan faiz indirimlerinin, beş yıllık süre dolduktan sonra da endeksleme yapılmaksızın indirime konu edilebileceği unutulmamalıdır.

Eğer değişen yasa öncesinde; 2016 -2021 yılları arasında hak kazandığınız ancak matrah yetersizliği nedeniyle yararlanamadığınız ve sonuçta gelecek yıllara devreden nakdi sermaye artışlarından kaynaklanan faiz indirimleriniz varsa o takdirde de herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın ve endeksleme yapılmaksızın nakdi sermaye indiriminden yararlanmaya devam edebileceğinizden bu konunun gözden geçirilmesinde fayda vardır.

İndirim hesaplanırken ,TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan ticari krediler faiz oranı uygulanmakta olup ,2023 yılı için en son açıklanan faiz oranı %53,11’dir.

İndirim konusu yapılacak tutarın hesabında; kurum kazancından indirilebilecek tutar = nakdi sermaye artışı *faiz oranı *indirim oranı*süre formülü uygulanacaktır.

Genel olarak indirim oranı %50 olup yurtdışından getirilen nakit ile karşılanan kısım için %75 ,halka açık şirketlerde halka açıklık oranı %50’den az olanlarda %75 ,%50’nin üzerinde olanlar da %100(25 yada 50 puan ilave nedeni ile),nakit artırılan sermayenin yatırım teşvik belgeli üretim ve sanayi tesisleri ile bu tesislere ait makine ve teçhizat yatırımlarında ve/veya bu yatırımların inşaasına tahsis edilen arsa ve arazi yatırımlarında kullanılması durumunda %75’dir.Bu indirimin hesaplanmasında da konunun profesyonellerinden destek almakta fayda vardır.

14-YATIRIM İNDİRİMİ :2023 yılı için yararlanılabilecek yatırım indirimi istisnası tutarı bulunan kurumlar için dikkate alınacak yeniden değerleme oranı %58,46 ve ÜFE artış oranı ise %44,22’dir.

15-İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ: Teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar için indirimli kurumlar vergisi oranı uygulaması mevcuttur. İndirimli kurumlar vergisi oranı yoluyla yararlanılacak teşvik tutarı, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen yatırıma katkı tutarı ve yatırıma katkı oranı ile indirimli kurumlar vergisi oranına bağlıdır. Teşvik belgesinin alındığı tarihe ve koşullara bağlı olarak farklı oranların uygulama olasılığı dikkate alınarak, her bir yatırımcı doğru oranı uygulayıp uygulamadığını bölge ,yatırıma katkı oranı, kurumlar vergisi indirim oranı ve uygulanacak kurumlar vergisi oranı yönüyle profesyonellerden destek alarak belirlemelidir.

Kural olarak ,yapılan yatırımdan elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanmakta ise de gerçekleşen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının %80’ini geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına da indirimli oran uygulanması sağlanmıştır.

İndirimli kurumlar vergisi oranı uygulamasına, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren başlanacaktır. Yatırımın tamamlanması veya tamamlama vizesinin yapılmış olması koşulu bulunmamaktadır.

Kısaca, Yatırım döneminde diğer kazançlardan mahsuben indirim yapılabilirken, işletme döneminde sadece bu yatırımlardan elde edilen kazançlardan indirim yapılabildiğini unutmamamız gerekiyor.

16 -VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ İNDİRİMİ: Vergiye uyumlu mükelleflere, yıllık kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i oranında indirim olanağı sağlanmıştır. Vergi indiriminden yararlanabilmek için; indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait (2023 yılı beyannamesinde;2023,2022ve 2021 yıllarına ait)vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içinde kesinleşmiş olması koşuluyla vergi beyannamelerindeki vergi türleri itibari ile ikmalen,re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması, indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibari ile ,vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin Ödenmiş olması (vergi aslı,vergi cezaları ile feri alacaklar dahil ),1000 TL’nin üzerinde vadesi geçmiş borç bulunmaması gerekir. Vergiye uyumlu mükelleflerin yararlanabileceği %5 vergi indirimi, 2024 yılında maksimum olarak 6.900.000,-TL olarak kullanılabilir.

17-İHRACATTA GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI:7491 sayılı kanun ile ihracat, yurtdışında inşaat, onarma,montaj ve taşımacılık işleriyle uğraşanlar için öngörülen götürü gider uygulaması kaldırılmış olup, değişiklik 01.01.2024 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlüğe girdiğinden, götürü gider uygulaması Nisan ayında verilecek 2023 kurumlar vergisi beyanlarında son kez uygulanacaktır.

Yurtdışında belgelendiremedikleri giderlere karşılık olmak üzere götürü olarak gider yazılacak tutar, ihracattan döviz olarak elde edilen hasılatın binde beşini aşamayacaktır. Hasılat kapsamında değerlendirilecek dövizlerin Türkiye’ye getirilmesi şartı bulunmamaktadır.

18-FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI: İşletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon ,vade farkı ,kar payı, kur farkı ve benzeri gider ve maliyet unsurlarının %10’unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmının, kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaması öngörülmüştür.

Bu konuda çok fazla tartışmalı konu olduğundan profesyonellerden destek alınarak hesaplamanın yapılması yararlı olacaktır.

19-VERGİ MAHSUBU: 2023 yılına ilişkin verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilecek vergiler; yabancı ülkelerde ödenen vergilerden mahsup edilecek kısım, yıl içinde kesinti yoluyla ödenen vergiler ve geçici vergidir.

20-KURUMLAR VERGİSİ ORANI:Genel oran %25 olup ,bankalar, leasing ve finansman Şirketleri,elektronik ödeme ve para kuruluşları ,yetkili döviz müesseseleri ,varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve emeklilik şirketlerinde ise oran %30 dur.

Kurumlar vergisi oranı; Borsa İstanbul’da işlem görmek üzere en az %20 oranında ilk kez halka arz edilen şirketlerin, paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemi için 2 puan, ihracat yapan kurumların ihracattan elde ettikleri kazançları için 5 puan, sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretim faaliyeti ile iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar için 1 puan indirimli uygulanmaktadır.

21-KURUMLAR VERGİSİ ÖDEME ZAMANI: Kurumlar vergisi, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar (30 nisan 2024, saat 23.45’e kadar)ödenmesi gerekirken, gelir idaresi başkanlığı tarafından çıkarılan sirküler ile 2023 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyanname verme ve ödeme son günü 6 mayıs 2024 tarihine uzatılmıştır.

Kısa özetler halinde aktarmaya çalıştığım, önemli gördüğüm indirim-istisna konularının teknik detayları oldukça fazla olduğundan, konunun profesyonellerinden (mali danışmanlarınız, yeminli mali müşavirlerinizden)destek alınarak ilerlenmesinde fayda gördüğümü belirtmek isterim.