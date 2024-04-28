Belediyelerde “iflas” yöntemi uygulanabilir mi?

Kişiler, iflas ediyor.

Şirketler, iflas ediyor.

Şehirler, iflas ediyor.

Devletler de iflas ediyor.

“Kişileri, şirketleri, devletleri anladık da, şehirlerin iflas etmesini de nereden çıkarıyorsunuz?” diye aklınıza bir soru takılabilir.

Uydurma değil, gerçek.

ABD gibi bazı ülkelerde, şehirler de iflas ediyor.

Yönetim sistemleri öyle.

Türkiye’de yerel yönetimlerde sıkıntı yaşandığından “Acaba belediyelerimizde iflas yöntemini uygulayabilir miyiz” diye geçirdim içimden.

Aslında incelenmeli.

Neden olmasın?

ABD’de son şehir iflası nasıl olmuştu?

Çok eski değil, 11 yıl önce…

19 Temmuz 2013’te, ABD’nin Michigan eyaletinde bulunan Detroit şehri, 18.5 milyar doları bulan borcu nedeniyle iflasını açıkladı.

Eyalet tarafından acil durum için atanan yöneticisi Kevyn Orr, mahkemeye gitti, bir federal hâkimden “şehri iflas korumasına almasını” istedi.

Bazı arsa ve binaları satıp borçları ödemeyi, taahhüt etti.

Hâkim, şehrin iflasına karar verdi ve bunu resmen ilan etti.

Otomotiv sektörüyle bir dönem ABD’nin sanayi gücünün simgesi olarak bilinen kent, ABD’nin o güne kadar iflas eden en büyük kenti idi.

Acil durum yöneticisi Orr ve Belediye Başkanı Dave Bing, kentin yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu, kentin açık kalacağını ve hizmetlerin devam edeceğini açıkladı.

Detroit, neden iflas etmişti?

Yeni yatırım yoktu, yeni işyeri açılmıyordu.

Kentten, 2000 ve 2010 yılları arasında 250 bin kişi göç etmişti.

Başta yolsuzluk olmak üzere suç olayları da artmıştı.

Kentin normal yöneticileri, gerekli önlemleri zamanında almıyorlar, sorunları çözemiyorlardı.

İflasın temel nedenleri bunlardı.

Kent bütçesinin ayarları bozuldu, borç sarmalı başladı.

Şehirler, “şirket mantığıyla” yönetiliyor

Eyaletlere göre değişiyor, ama ABD’de kentler genellikle “şirket mantığıyla” yönetiliyor.

Ne kadar kazanırsa, o kadar harcama yapabiliyor.

Gerekmiyorsa, devlet dairelerine personel almıyor.

Onun kızı, bunun oğlu deyip hatır gönül yoluyla istihdam sağlanmıyor.

Lüks harcama yok!

Şatafat yok!

Her şey gerektiği kadar.

Sonra, otokontrol var.

Nereye, ne kadar, neden harcandı, hepsi basının ve vatandaşların denetimine açık.

Tabii en önemlisi, kenti seçilerek veya atanarak yönetenler, hesap vermek zorunda.

Bizdeki gibi, belediyeyi milyarlarca lira borca sokup “Haydi bana eyvallah” diyemiyor.

Varsa eksiği, kusuru, hatası, suçu; yargılanıyor, cezasını çekiyor.

Sistem bu.

İflas eden kentleri, öyle kapatmıyorlar.

Yaşam devam ediyor.

Eyalet merkezinden atanan “acil durum yöneticisi” kente gelip duruma el koyuyor, kenti iflastan kurtarmak için çareler arıyor, ne gerekiyorsa yapıyor.

Varsa varlıkları satılıyor, kent düzlüğe çıkarılıyor.

Bizdeki gibi bol keseden har vurup harman savurmak yok.

Yönettiği kenti iflasa sürükleyen yöneticiler, mutlaka cezalandırılıyor.

Bu nedenle yöneticiler, “basiretli tüccar” gibi davranmak zorunda kalıyorlar.

Yani “geleceği gören, sezgisi yüksek, dikkatli, yapacaklarının nereye varacağını bilen, işletmesini en iyi şekilde yöneten tüccar” gibi…

Türkiye, yerel yönetim sistemini mutlaka gözden geçirmeli

Değişik ülkelerde farklı modeller var.

Kalkınmış çağdaş ülkelerin modeli farklı, halkı cahil ve yoksul bırakılmış bizim gibi ülkelerin sistemi farklı.

Bizde yerel yönetimler, “devletin parasının seçmeni memnun etmek için hesapsız kitapsız savrulduğu” yerler.

İşte sonuçta, belediyelerin hepsi borç batağında.

Türkiye, yerel yönetimler konusunda mutlaka yeni bir sisteme geçmek zorunda.

Bu böyle devam edemez.

Kent geneli için değil, ama belediyelerde “iflas yöntemi” uygulanabilir.

Neden olmasın?