Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri kim olmalı?

2004 yılında İzmit Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olmuştu.

İlk genel sekreterlik görevine Münir Karaloğlu getirilmişti…

Karaloğlu’ndan sonra sırasıyla Ersin Yazıcı, Tahir Büyükakın, İlhan Bayram ve Balamir Gündoğdu genel sekreterlik yaptı.

Genel sekreterlik koltuğuna oturanın şansı açıldı…

Mühir Karaloğlu, Ersin Yazıcı ve Tahir Büyükakın vali olmuştu.

Büyükakın, Bilecik Valisi iken Mart 2019’da AKP’den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılmış ve genel sekreter olarak ayrıldığı Büyükşehir’e başkan olarak gelmişti.

Büyükakın, Mart 1019’daki seçimlerden sonra genel sekreterliğe Balamir Gündoğdu’yu getirmişti.

GÜNDOĞDU, ANKARA’DA…

31 Mart’ta yapılan seçimden sonra Balamir Gündoğdu, genel sekreterlikten ayrılma kararı aldı.

Gündoğdu, İçişleri Bakanlığına Bakan Müşaviri olarak atandı.

Gündoğdu’nun atanmasıyla Genel Sekreterlik koltuğu boşaldı.

Peki Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri kim olacak?

İSMİ ÖN PLANA ÇIKANLAR…

Şu anda Hasan Aydınlık, Gökmen Mengüç, Ali Haydar Bulut, Sadık Uysal genel sekreter yardımcılığı yapıyor. Doğal olarak bu dördünün ismi genel sekreterlik için geçiyor.

Bu dört ismin yanı sıra İSU Genel Müdürü Ali Sağlık da genel sekreter adayları arasında.

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Hasan Aydınlık, Gökmen Mengüç, Sadık Uysal ve Ali Sağlık, bürokrat kadrosunda.

İçlerinden Ali Haydar Bulut’un siyasi ve bürokrasi yönü güçlü.

Zira Bulut, 2004-2009 ve 2014-2019 yılları arasında Derince Belediye Başkanlığı yaptı.

Kendisi için Derince’ye hatırı sayılır kalıcı eserler bırakan tek belediye başkanı diyebiliriz.

ALİ HAYDAR BULUT’UN DURUMU

Mart 2019’daki seçimlerden sonra kendisine uzun süre görev verilmeyen Ali Haydar Bulut, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından Eylül 2023’te Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı.

Bulut, hem siyasetten geldi, hem iki dönem belediye başkanlığı yaptı, hem de Büyükşehir’e genel sekreter yardımcısı olarak atanarak, Büyükşehir’deki işleyici de öğrendi.

İL İÇİNDEN Mİ, İL DIŞINDAN MI?

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, genel sekreterlik için tercihini kimden yana kullanacağı bilinmiyor. Yukarıdaki isimlerin dışında Kocaeli içinden biri veya Kocaeli dışından biri de genel sekreter olarak atanabilir.

BULUT VE SAĞLIK…

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği için Büyükşehir’den biri atanacaksa, ben Ali Haydar Bulut ve Ali Sağlık’ı şanslı görüyorum.

Genel sekreterin Kocaeli içinden birinin atanması isabetli bir karar olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım Balamir Gündoğdu’dan boşalan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine kim atanacak?

Hasan AYDINLIK

Gökmen MENGÜÇ

Ali Haydar BULUT

Sadık UYSAL

Ali SAĞLIK