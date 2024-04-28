Kocaelispor’un Cihat’ı

Kocaelispor, tüm maçların aynı saatte başladığı haftada, bir başka deyişle sondan üçüncü haftada, adeta her maçın final haline geldiği 1.ligde Bandırmaspor’u konuk etti. Teknik direktör Mustafa Gürsel, Ümraniye maçında kendisini şaşırtan futbolcularını birkaç ufak değişiklikle ve cesaretle sahaya sürdü. Banko oyuncular Duhan, Gökhan, Yusuf Cihat, Emir, Oğuz, Candeias doğru seçimlerdi. Ancak Şeydayev'deki ısrar çok da olumlu bir katkı sağlamadı. Zira ilk yarı boyunca futbolcu da defalarca pozisyona girdi ancak sonunu getirecek güçte değildi. İlk yarının en başarılı oyuncusu yine Burak Öksüz ve yine Yusuf Cihat'tı. Ancak bunlar skora yansımadı.

Kocaelispor’a gereken ciddiyeti veren Bandırma kontrollü oynamak yerine açık oyunu tercih etseydi maç ilk yarıda 10-0 biterdi. Kapanan defansa rağmen en az 6 net pozisyon bulan Kocaelispor bunların neredeyse tamamını kaleci Zafer'in üzerine nişanladı. Zaten başarılı olan Zafer bu pozisyonlarda da toplarla adeta dövüldü. Bu pozisyonlardan bir tanesinin bile gol olmaması takımın üzerindeki stresi göstermeye yetiyordu.

İlk yarıda tam bir hakem faciası vardı. Hele hele ofsayt pozisyonunda yardımcı hakemin bayrak çekmemesi ardından devam eden topta ceza alanı içerisinde penaltı olması iki pozisyon için de VAR’a gidilmesine neden oldu. Yardımcı hakem ofsaydı belirledi. Çizgi çekmedi. Dolayısıyla da penaltıya gerek kalmadı. Ancak acemi hakem oyunu taç ile başlatmak yerine ofsayt ile başlatsaydı tribünlerde ne olduğunu görebilecekti. Neyse sonuçta doğru karar verildi. Burak ofsayttı, Kocaelispor'un penaltısı da penaltıydı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

Maçın ikinci yarısı bambaşka bir havaya büründü. Bandırma yine sinecek denirken coştu ve bir üst direkten dönen top ve bir de Gökhan’ı ikramıyla 1-0 öne geçti. Stadın üzerine kabus çöktü. Gökhan resmen tepside golü sundu eski takımına. Sezonun kahramanı; bir pozisyonla yıkacaktı hepimizi.

Sonra Yusuf Cihat sahneye çıktı ve gerçekten Cihat yaptığını gösterdi. Mükemmel bir gol attı. Ardından Amaral ve Vukoviç Bandırma’yı çökertirken, en çok Gökhan sevindi. Neyse bu maç geride kaldı. Girdik son iki haftaya. Bu hafta Bodrum ve Gökdeniz haftası. Bodrum ve Sakarya’yı yenip, ligin geride kalan kısmında neler olacağına bakacağız.