SİYASİLER BIRAKIN ARTIK KULÜPLERİN YAKASINI !

Profesyonel futbolda “Kocaeli rezaleti” yaşanıyor… Seçim zamanı para yağdırılan, arpalık haline gelen kulüpler, seçim sonrasında kapısına kilidi vuruyor… Bunun tek sebebi siyasiler. Şampiyonluk yaşayıp, kahraman oluyorlar, oy topluyorlar, cepler doluyor, sonra kulüpleri borç batağına terk ediyorlar…

DERİNCE 3.LİG’E DÜŞÜYOR; DARICA AMATÖRE DÜŞTÜ; GÖLCÜK, GEBZE, KARAMÜRSEL HALA AMATÖRDE…

Kocaeli profesyonel futbolu, yine siyasilerin gazabına uğradı. 1966’da Kocaelispor ile başlayan profesyonel futbol hayatımız, 2.Lig ve 1.lig (Şimdiki Süper Lig) heyecanıyla büyürken, 80’lerde bunlara 3.Lig de katıldı. Gölcükspor, Gebzespor, Darıca ve Kağıtspor ilimizi 3.Lig’de temsil ederken, bir zamanlar İstanbul’un dev takımları olan Vefa, Beyoğlu, Yedikule, Bakırköy, Zeytinburnu gibi takımlarıyla oynadı. Daha sonra bu dört takıma Petkimspor, Karamürsel, Tavşancılspor, Bekirpaşa ve İzmitspor katıldı. Son sezon da Derincespor, yeniden 2.Lig tadı yaşattı.

4 GOLLÜ GALATASARAY MAÇI EFSANESİ TANER GÜLLERİ, YILMAZ VURAL’DAN 7 GOL YEDİ

Kocaelispor, 15 yıl önce yer aldığı Süper Lig’de Galatasaray’a Ali Sami Yen’de 5’lik destan yazarken, tam 4 golü atan kral Taner Gülleri’nin şimdi teknik direktörlük yaptığı takımı Belediye Derince, pazar günü deplasmanda Yılmaz Vural’lı Menemen’e tam 7-1 yenilirken, 2.Lig’de kalma hayallerini son iki maça bıraktı… Derinceliler, Sakarya tandanslı kulübü bir türlü benimseyemedi…

PROFESYONEL KULÜPLER BELEDİYELERE YAKIN İNSANLARIN ARPALIĞI HALİNE GELDİ

Profesyonel takımlarımız sapır sapır dökülürken, bir zamanlar, eski adıyla 2.Lig, şimdiki adıyla 1.Lig’de yer alan Gebzespor, BAL’dan kurtulmaya çabalıyor. Bir zamanlar 1.Lig kapısını çalan Darıca, sonunda amatöre düştü. Yıllarca 2. ve 3.Lig’lerde ilimizi temsil eden efsanelerimiz Gölcükspor ve Karamürselspor amatör liglerde sürünüyor… Tek nedeni, siyasiler. Belediyelerdeki siyasi yapılanmalar, seçim zamanı bol para saçıp, çevresindekilere de para kazandırarak, kulübü şampiyon yapıp, bir daha kapılarına bile uğramıyor. Kocaeli Birlikspor faciasını kimse unutamıyor. Artık yeter diyoruz. Kulüpler siyasilerin arpalığı olmasın, kirli mendil gibi kullandırılıp bir kenara atılmasın. Bu kulüplerin geleceğini düşünen gerçek taraftarlar, günü-birlik sevinçlerle avunmasın. GERÇEK TARAFTAR OLARAK, SOYULAN KULÜPLERİN YÖNETİMLERİNE PRİM VERMEYİN… GÜNÜ-BİRLİK ZAFERLERE KANMAYIN… DÜŞÜN PROFESYONEL FUTBOLUN YAKASINDAN !.. ARTIK YETER !..