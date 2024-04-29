Turbo İsmail’den SMA’lı hastalar için Sağlık Bakanı Koca’ya çağrı!

Kullar Mehmetağa Mahallesi Muhtarlığını 6 dönem yapan İsmail Özkar (Turbo İsmail), 31 Mart’ta yapılan seçimde muhtarlığa aday olmadı. Özkar, S.S 4 Nolu Kullar Goodyear Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığına devam ediyor. Özkar, çok aktif bir insan. Kentin sorunlarına, halkın sorunlarına çok duyarlı biri. Çok yardım sever, vicdan sahibi bir kişiliğe sahip.

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Dün gazetemize gelen İsmail Özkar, SMA’lı hastalarla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrı yaptı Özkar, Bakan Fahrettin Koca’ya şu istek ve talepte bulundu;

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“Sayın Sağlık Bakanım Fahrettin Koca.

Sayın Bakanım, şunu söylemeliyim ki bazı işleriniz iyi, ama yaptığınız işlerin yüzde 25’ine yakını hiç iyi değil. Bunu da sadece ben değil, vatandaşlara da sorarsanız size söylerler.

RANDEVU ALMA SORUNU

Özellikle hastanelerde sıra alma işi tamamen bir fiyasko. Bunun akabinde bu işi nasıl yaparsanız, yapın, hastanelerde randevu alma işine acilen alternatif ve çözüm bulmanız şart.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez önceki gün bir açıklama yaptı.

TEŞVİK ALMIŞSINIZ…

Turan Çömez’in dediğini göre kendinize bayağı yüklü miktarda teşvik almışsınız. Teşvik işine kafanızı yoracağınıza, öncelikle bu randevu alma işine kafanızı yormanızı rica ediyoruz.

Maalesef devlet sizlere maaşınızı veriyor, ama verilen maaşı hak etmiyorsunuz Sayın Bakanım.

TÜRKİYE’DE SMA SORUNU

Tahminime göre Türkiye genelinde 50 SMA’lı çocuğumuzun olduğunu varsayıyoruz.

Benim size akıl verecek gibi bir lüksüm yok, ama ben şu cahil kafamdan geçen bir şeyi size arz ediyorum, kusura bakmayın.

Ege tarafında bir Binbaşımızın çocuğu SMA hastası idi, televizyona çıkıp, “Ben size hizmet ediyorum, şimdi sıra sizde” dedi ve bir günde askeriyeden parası toplandı.

CUMHURBAŞKANINA SÖYLEYİN…

Sayın Koca, ben de sizden şunu rica ediyorum, Siz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a söyleyin, her şey Sayın Cumhurbaşkanımızın iki dudağı arasında. Cumhurbaşkanımızın isteğiyle çalışan memurlarımızdan, işçilerimizden, ve asgari ücretle çalışanlardan bir seferliğine mahsus 100 TL kesildiği zaman, göreceksiniz 1 ayda Türkiye’deki SMA’lı hastaların parası toplanmış olur. Yardım konusunda Türk insanı duyarlıdır, merhametlidir.

CUMHURBAŞKANI ONAY VERİRSE…

Buradan da bütün Türkiye’ye sesleniyorum, Cumhurbaşkanımız onay verirse, bu iş olur ve bu insanlar bir daha bu işle uğraşmazlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu işi dikkate alacağını düşünüyorum. Zaten artık evlenecek çiftlere test yapılıyor, Türkiye’deki 50’ye yakın SMA’lı hastamızı kurtardığımız zaman, artık SMA sorunu da ortadan kalkar” dedi.

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İsmail Özkar’ın Sağlık Bakanı Sağlık Koca’ya yaptığı öneri ve talepleri sizinle paylaştım.

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de 50’ye yakın SMA’lı hasta var.

SMA’lı hastaların iyileştirilmesi için çok büyük paralar lazım.

Artık evlenecek çiftlere SMA testi yapılıyor, bundan sonra SMA’lı çocuk dünyaya gelme olasılığı azalacak.

Aslında İsmail Özkar’ın önerisi, olabilecek bir öneri. Şimdi bir çoğunuz, devlet bu parayı versin, SMA’lı hastaların tedavisi yapılsın diyebilirsiniz.

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Ekonomistlere göre, devlet güçsüz. Zaten güçsüz olmasaydı, emekliye seyyanen zam yapardı. Bütün SMA’lı hastalar için Türk çapında yapılacak bir kampanya ile yeterli para toplanabilir diye düşünüyorum.