Ülkemizdeki ekonomik İSTİLA TEHLİKESİ

Emperyalizm yani yayılmacılık; bir devletin başka devletler üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda hegemonya kurup, kaynaklarını kullanmasıdır. Sanayii devrimi nedeniyle hammadde ihtiyacının tavan yaptığı dönemde emperyalist ülkeler canice saldırarak başka ülkeleri bölmüş, parçalamış,işgal etmiş ve bu şekilde oradaki ham maddelere ulaşarak sömürü düzenlerini devam ettirmişlerdir. 18. yüzyıldan 20. Yüzyıla, 1.Dünya savaşına kadar olan dönemde emperyal Avrupa ülkeleri Belçika, Almanya, İspanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Portekiz, Afrika’yı adeta yağmaladı. Kıta bu ülkeler tarafından kontrol edilen kolonilere bölündü. Osmanlı imparatorluğunun yıkılmasının temelinde de öncelikle petrol yatakları ile diğer emperyal ihtiyaçlar yatmaktaydı.

Birinci Dünya savaşı öncesi, İngiltere’nin liderliğindeki emperyalizm Çanakkale boğazından geçerek İstanbul’a ve Çarlık Rusya’sına bu amaçlarla ulaşmak istiyordu. Çok kolay zannettikleri bu iş orada efsaneleşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk emrindeki 57 alayla yaşanan büyük mücadele sonucunda gerçekleşmemişti.Ne var ki ; Çökmekte olan Osmanlı hanedanının büyük hataları sonucu yaşanan birinci Dünya savaşı sonrası Emperyalizmin gemilere kolayca Çanakkale boğazından geçerek İstanbul’a ulaşacak ve ülkemiz fiziken işgal edilerek parçalanma aşamasına getirilecekti.

Emperyalizm bu şekilde büyük Türk devletini ortadan kaldırarak Anadolu’yu bir sömürge yapmak, Ortadoğu’daki petrol yataklarına da ulaşacaktı. Kurtuluş savaşı ile ülkemiz kurtuldu.Ama emperyal ülkeler Ortadoğu’yu,petrol yataklarını ele geçirdiler.Oralarda suni devletçikler ve kukla yöneticiler oluşturarak bölgeyi sömürmeye devam ettiler.Hala Ortadoğu’daki savaşların temelinde Irak,Suriye ve Filistin’de, Gazze’de yaşananların nedeni emperyalizmin sömürü düzeninin devam ettirilmesi, daha da geliştirilmesi çabalarından başka bir şey değil.

O zaman askerle yapılmakta olan büyük emperyal işgal 21 asırda; artık emperyal ülkelerin kendi askerleri ile değil etkiledikleri yerel güçleri kullanarak vekalet savaşları ile yapılmakta, gerçek sömürü de artık dış ekonomik ilişkilerle gerçekleşmektedir.

İşte Türkiye çok partili sisteme geçildikten sonra böyle bir tuzağa çekildi. Emperyalizm sözünü geçiremediği siyasal iktidarları askeri darbelerle devirerek kendi sözünü dinleyecek kukla iktidarlar oluşturmaya başlandı. Bu kukla iktidarlarla ülkemizin ekonomik değerlerini sömürmeye ,ülkemizi bu şekilde tamamen kendilerine bağlamaya başladı.Çok partili sisteme geçiş ve sonrasında yaşanan askeri darbelerin temel nedenleri bunlardı.24 ocak kararları gibi kararlarla kamu malları çekirdek fiyatına satılarak Devletin üretim araçlarındaki varlığına son verildi.Devlet küçültüldü ve zayıflatıldı.Alınan dış borçlar üretim araçlarına değil ,başka alanlara aktarılarak ülkemiz borçlarını ödeyemez hale getirildi.Bir çok işletmemiz yabancı sermayeye satılarak Türkiye adeta emperyalizmin pazarı haline getirildi.

Bakınız birçok banka ve işletmelerin yabancı ülkelere satılmış olduğunu ve bunların karlarının yabancı ülkelere aktarıldığını görürsünüz. Çanakkale ve kurtuluş savaşları ile verdiğimiz bağımsızlık mücadelemiz ne yazık ki emperyalizmin yeni sömürü düzeni olan “EKONOMİK EMPERYALİZMİN kucağına eritilmeye çalışılmaktadır.

İşte her 10 yılda bir ve bu günlerde yaşanan ağır ekonomik krizlerin nedeni budur. Bu krizlerle ülkemiz daha da borçlandırılmakta ,geniş halk yığınları fakirleştirilerek kültürel ve toplumsal gelişme önlenmektedir.Bu şekilde emperyalizmin kültür ve inançları, değerleri ve toplumsal normlarının ülkemizin kültürel değerlerine baskın hale geleceği ,emperyalizmin son aşaması olan kültürel emperyalizm hayata geçirilerek sömürü düzeninin sürekliliği sağlanmaya çalışılmaktadır.Büyük millet meclisinin bir komisyon kurarak ekonomik istilanın var olup olmağını incelemesi ve konuyu mutlaka raporlandırması gerekmektedir.İşte mücadele etmemiz gereken yeni moda ve çok tehlikeli istila budur.Bu nedenle her zaman ifade etmeye çalıştığım gibi,önümüzdeki dönem; demokratik bir siyasal partiler yasası,demokratik ve ulusal değerlere bağlı yönetim kadrolarını oluşturmuş, güçlü, bağımsız bir TBMM ,bağımsız bir yönetim kadrosu beraberinde yapılması gereken bir ekonomik kurtuluş savaşı zamanıdır. Artık gerçek istilalar ekonomik istila şeklinde yaşanmaktadır.

NOT : Bunun için John Perkins’in “bir ekonomik tetikçinin itirafları “adlı kitabını okumanızı öneririm.