İYİ PARTİ KURULTAYINDAN İZLENİMLERİM

İYİ Parti’nin, 27 Nisan’da yapılan Olağanüstü Kurultayında, Kurucu Genel Başkan Meral Akşener veda etti. Yapılan seçimde yerine Müsavat Dervişoğlu Genel Başkan olarak seçildi.

Medyanın ilgisi olağanüstü idi. Yarışan adayların birbirlerine ve taraftarlarının diğer tarafı destekleyenlere karşı herhangi bir nahoş hareketi olmadı. Son derece sakin, medeni ve gerginliğin olmadığı bir kurultay izledik.

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MERAL AKŞENER’İN VEDASI

Kurucu Genel Başkan Meral Akşener veda konuşmasında duygusal bir üslup kullandı. İçindeki fırtınaları bastırmaya çalışarak, partinin kuruluş aşamasından bugüne yaşadığı zorlukları nasıl aştıklarını yumuşak bir ses tonuyla anlattı.

“Bugüne kadar verdiğim tüm kararların, aldığım tüm tutumların, üstlendiğim tüm sorumlulukların hep arkasında durdum, bugün de durmaya devam ediyorum" dedi.

Meral Akşener 31 Mart yerel seçimlerine "hür ve müstakil" olarak girme kararının da arkasında olduğunu vurguladı. “Aldığımız riskin elbette farkındaydım. Gerektiğinde, bedel ödemeyi bildim. Bundan dolayı da asla pişman olmadım. Nitekim bugün de pişman değilim" şeklinde konuştu.

İki konuda özeleştiri yapması gerektiğini düşünenleri yanılttı.

Bugüne kadar partinin kurucuları, başkanlık divanı, GİK, MDK ile il ve ilçelerde yönetici ve gönüllü olarak hizmet yapmış ve fakat partiden ayrılmış olan değerli kimselerin kaybı konusunda bir özeleştiri yapmadı.

31 Mart yerel seçimlerine “hür ve müstakil girme” kararını Genel İdare Kurulunda birlikte karar alınsa da tek başına sorumluluğu üstlendiğini anlattı. Fakat il ve ilçe teşkilatlarının çoğunluğunun seçim işbirliği yapılmasına dair görüş bildirdiğinden bahsetmedi.

"Ben İyi Parti'yi sizlere bir ev, bir yuva yaptım. Ocağını tüttürdüm, içini ısıttım, sofrasını kurdum, bahçesini genişlettim. Yıkmak, dağıtmak, çökmek isteyenlere müsaade etmedim. Ama bugünden sona artık bu evi siz koruyacaksınız” diyerek duygusal bir veda yaptı.

Bu süreci yaşayanların hemen hepsi Meral Akşener’in sıfırdan kurduğu partiyi Türkiye siyasetinin önemli belirleyicilerinden biri haline getirmesindeki emeğini ve çektiği sıkıntıları biliyorlar. Fakat başarılı bir süreçten sonra son bir yıl içinde yüzde 3,7’ye gerileten siyasi ve yönetsel tercihlerin de Meral Akşener’in eseri olduğu kanaatindeler.

Seçimin diğer mağlupları Erdoğan, Bahçeli, Davutoğlu ve Babacan yerlerinde dururken Meral Akşener’in sorumluluğu üstlenip değişime kapı aralaması takdir edilmekte.

Akşener’in yönetim tarzını beğenmeyen, çeşitli tavırlarından dolayı kırgın, son seçim yenilgisine sebep olan politik tercihi nedeniyle kızgın olanlar bile bir vefa göstererek, kurucu genel başkanlarını ayakta alkışlarla uğurladı. Veda sahnesinde delegelerin bu karışık duygularını hissettim.

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GENEL BAŞKAN ADAYLARININ KONUŞMALARI

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

Genel Başkan adaylarının üçü de çok tecrübeli, kürsü hakimiyeti olan politikacılardı. Her aday kendi güçlü oldukları alana ağırlık verdiler. Müsavat Dervişoğlu hitabeti en etkili olan adaydı. Hedef olarak karşısına AKP ve Genel Başkanı Erdoğan’ı aldığını göstererek, miting meydanlarında en iyi mücadeleyi kendisinin verebileceği mesajını verdi.

Partinin siyaset yelpazesindeki konumunu “tam Atatürk’ün olduğu konumda yani Türk Milletinin merkezinde olacağız” diye tarif etti.

Meral Akşener’in desteklediği aday olarak bilinen Dervişoğlu kurucu Genel Başkan için övücü ifadeler kullandı. Bugüne kadar izlenen politikalar hakkında eleştirel biz söz söylemedi. “Sonuç ne olursa olsun, kurultay salonundan diğer adaylarla kol kola ayrılacağını” ifade etti.

TOLGA AKALIN

Avukat Tolga Akalın kurultay öncesi TV kanallarında yaptığı konuşmalarında beğenildi. Gençliği, akıcı konuşması ve Türkiye’nin sorunlarını, siyasi partilerin rekabetini geniş bir pencereden bilimsel terimlerle yorumlamaya çalışması ile takdir kazandı. Ancak aynı üslubu kongre salonunda devam ettirmesi etkisini azalttı.

İlk turda Koray Aydın 472 oy, Müsavat Dervişoğlu 370 oy alırken Tolga Akalın 327 oy alarak üçüncü olabildi. Tolga Akalın çekilerek ikinci tura katılmadı. “Delegelerin ferasetine güveniyorum” diyerek çekilmiş olmasına rağmen 2. Ve 3. Turda kendisine oy veren delegeleri Müsavat Dervişoğlu’na yönlendirdi. (Ekibinden bazı kişilerin kendi delegelerine “Müsavat Bey’e oy vereceğiz” diye haber ilettiğini ve grup içi mesajlarla bu kararı paylaştıklarını bizzat gözlemledim.)

KORAY AYDIN

Koray Aydın, diğer iki adaydan farklı olarak, 31 Mart yerel seçimlerinde “hür ve müstakil girme” kararına karşı çıkıp, belli illerde CHP ile işbirliğini savunmuştu. Diğer iki aday Meral Akşener’in yönetim tarzı ve politikalarını hiç eleştirmezken Koray Aydın, Akşener’in şahsına yönelik dikkatli bir üslup kullanarak, yönetim tarzını ve politik tercihlerini eleştirdi. Ancak Akşener’in aday olmamasını “demokratik bir olgunluk” olarak tanımladı.

Koray Aydın “Partideki sarsıntıyı en az hasarla atlatabilmek için bir durum muhasebesi yapmamız elzemdir, kaçınılmazdır.” “Toplumun sesine, parti teşkilatlarımıza ve tabanımızın taleplerine kulak tıkayarak, asla ve asla siyaset yapılmaz. Kısaca, millete rağmen siyaset yapılmaz. Seçim sonuçlarından çıkarmamız gereken ilk ders budur” dedi.

Kendi güçlü olduğu yönlerini, teşkilatlanmadaki başarılarını, bakanlık tecrübesini öne çıkardığı konuşmasında “partiden küserek, kırılarak veya umduğunu bulamayarak ayrılmış olan bütün dava arkadaşlarımızı partiye davet edeceğim” vaadinde bulundu. Gençlik kolları, kadın kolları kurarak, aktif teşkilatlarla ve yeni üyelerle partiyi kısa zamanda güçlendireceğini söyledi.

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İYİ PARTİ’DE DEĞİŞİMİN YÖNÜ

Üç güçlü adayla girilen seçimlerin üçüncü turunda Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti’nin 2. Genel Başkanı oldu. Genel İdare Kurulu Meral Akşener’in ekibi ile Müsavat Dervişoğlu ve Tolga Akalın’ın yakın çalışma arkadaşlarından oluştu.

Müsavat Dervişoğlu kazandıktan sonra son derece takdir edilen şu sözleri söyledi: "Bugün itibarıyla birbirimize sarılarak yaralarımızı saracağız. İktidar yolculuğuna ağabeyim Koray Aydın, kardeşim Tolga Akalın'la ve bu dava için alın teri döken sizlerle devam edeceğiz.”

Türkiye’nin güçlü bir İYİ Parti’ye ihtiyacı var. Şimdi cevabı aranan ilk sorular şunlar:

“İktidar yolculuğuna birlikte devam etmenin” anlamı “yönetimde ortak akla dayanacağız” demek midir? Böyleyse ortak akıl için bir mekanizma oluşacak mı?

İyi Partinin seçmen kitlesi ve kamuoyu İYİ Parti’de yaşananları olumlu ve büyük bir değişim olarak algılayacak mı?

İstifalar durup, yeniden partiye katılımlar başlayacak mı?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’na ve ekibine başarılar diliyorum.