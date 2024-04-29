Gitme sırası şimdi Erdoğan ve Bahçeli’de mi?

İsmet İnönü… Celal Bayar… Adnan Menderes… Osman Bölükbaşı… Süleyman Demirel… Mehmet Ali Aybar… Ferruh Bozbeyli… İsmail Cem… Turgut Özal… Yıldırım Akbulut… Bülent Ecevit… Alpaslan Türkeş… Erdal İnönü… Hüsamettin Cindoruk… Murat Karayalçın… Deniz Baykal… Doğu Perinçek… Necmettin Erbakan… Mesut Yılmaz… Tansu Çiller… Binali Yıldırım…

Belleğimizi yokladığımızda, bu isimlerin Türk siyasetinde iz bıraktığını bir çırpıda söyleyebiliriz.

Çoğu yaşama veda etti.

Bazıları siyaseti bırakıp köşesine çekildi.

Bazıları da fiilen siyasette, ama varlıkları ile yoklukları bir.

Son 20 yıldır siyaset dünyamızda yeni baş aktörler var.

Recep Tayyip Erdoğan…

Kemal Kılıçdaroğlu…

Devlet Bahçeli…

Meral Akşener…

Temel Karamollaoğlu…

Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda kaybetti CHP Genel Başkanlığı görevini Özgür Özel’e devretti.

Daha yeni, Meral Akşener ben artık yokum dedi, kurultayda aday olmayıp İyi Parti Genel Başkanlığı’nı Müsavat Dervişoğlu’na bıraktı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kararını verdi, önümüzdeki günlerde genel başkanlığı bırakacak.

Siyasette bugünün baş aktörlerinden iki isim kalıyor…

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

Erdoğan 70, Behçeli 76 yaşında.

Recep Tayyip Erdoğan; Ahmet Davutoğlu’nun 1 yıl 269 gün ve Binali Yıldırım’ın da 364 günlük dönemlerini saymazsak, 14 Ağustos 2001 tarihinden buyana, yani 23 yıldır AKP’nin başında.

Devlet Bahçeli ise 6 Temmuz 1997 tarihinden beri, yani tam 27 yıldır MHP genel başkanı.

Erdoğan, 23 yılda, 31 Mart 2024 yerel yönetim seçimleri hariç, girdiği bütün seçimleri kazandı.

Bahçeli ise 27 yılda girdiği bütün seçimleri kaybetti, buna rağmen genel başkanlık koltuğunu kimseye kaptırmadı.

Anlayacağınız, Erdoğan “seçim kazanma”, Bahçeli ise “seçim kaybetme” rekortmeni.

Türk siyasetinde “yenilenme” zamanı

Anadolu’da, yaşını başını almış, artık daha sık hata yapmaya başlayanlara, “Zamanı geçmiş insan” derler.

“Ununu eledi, eleğini artık duvara asmalı” da denir bu insanlara.

Anadolu insanı zariftir, “Sen artık istifa et, köşene çekil” demezler de, “Ununu eledin, eleğini artık duvara as” derler.

Bence…

*CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ununu eledi, eleğini duvara astı.

*İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ununu eledi, eleğini duvara astı.

*Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ununu eledi, eleğini duvara asmaya hazırlanıyor.

Şimdi sıra diğerlerinde.

*AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ununu eledi, eleğini artık duvara asmalı.

*MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, ununu eledi, zaman kaybetmeden eleğini duvara asmalı.

Türk siyaseti, artık yenilenmeli.

Türk siyasetinde “kan değişimi” şart.

Yeni isimler…

Yeni bir bakış, yeni bir vizyon…

Türkiye, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında, yeni isimlerle yoluna devam etmeli.

Zamanı geçmiş insanların, ülkemizi düzlüğe çıkarmaları çok zor.

Gitme sırası, bence şimdi Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’de.