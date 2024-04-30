AKP döneminde “emek” de “sermaye” de dip yaptı

Sevgili okurlarım, bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı.

Diğer adıyla “Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü”…

Bazı tespitimi paylaşacağım sizlerle.

Önce şunu belirteyim.

Çalışma hayatında, “çalışanın” da “çalıştıranın” da önemi büyük.

Yani “emek” de önemli, “sermaye” de…

Aslında bu iki unsur, birbirinin tamamlayıcısı.

Emek “sermaye” ile vardır, sermaye de “emekle”…

Önemli olan, bu iki unsurun “uyum” içinde bulunması.

Birlikte ülkemizin kalkınmasına hizmet etmesi…

İlişkilerin, “emek düşmanlığına” veya “sermaye düşmanlığına” dönüşmemesi.

Sermayeye düşmanlık, sermayeyi yok etme gayreti, istihdam sorununu başlatır.

Bu nedenle kalkınmayı hedefleyen ülkelerde, “emek” ve “sermaye” eşit derecede önemlidir.

Emek ve sermaye, birbirine düşmanlık beslemez.

Emek ve sermaye, dayanışma içindedir.

Bizde, emek ve sermaye, anlamsız bir biçimde çatışma içinde gösterilir.

Özellikle siyasetçiler sıkça “Ben emekten yanayım” söyleminde bulunur.

Tamam da, “sermaye”yi ne yapacağız?

“Sermaye” olmadan, nasıl istihdam yaratacağız?

Türkiye’de “emek” ne durumda?

Bugün İşçi Bayramı olduğuna göre, önce işçilerimizin durumuna bir göz atalım.

İşçinin, sendikalaşma durumu nicedir?

Ülkemizde sendikaların durumu nedir?

Sendikalaşma, düne göre artmakta mıdır, azalmakta mıdır?

Ülkemizde 1946 yılına kadar sendika kurmak yasaktı.

Zaten doğru dürüst üretim tesisi yoktu ki, işçi olsun, sendika olsun!

Cumhuriyetin ilk yıllarında, 1938 yılında çıkarılan Cemiyetler Kanunu’nda, “Sınıf esasına dayalı cemiyet kurulamaz” ifadesi vardı, bu nedenle sendika da kurulamıyordu.

1946 yılında bu kanunda değişiklik yapıldı, “Sınıf esasına dayalı cemiyet kurulamaz ifadesi” kaldırıldı.

Böylece sendika kurulmasının önündeki engel kaldırılmış oldu.

İlk sendikalar, sosyalizmi benimseyen partiler tarafından kuruldu.

Türkiye Sosyalist Partisi ve Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi, ülkemizde sendikalaşmayı başlatan partiler oldu.

Bu sendikalar, kurulduğundan birkaç ay sonra, 17 Aralık 1946 tarihinde sıkıyönetim tarafından kapatıldı.

Bu kapatmalardan kısa bir süre sonra, 20 Şubat 1947 tarihinde “Sendikalar Kanunu” çıkarıldı.

Böylece ülkemizde kanuna dayalı sendikalaşma dönemi başlamış oldu.

Türkiye’de sendikalaşmanın ilk evresi, 1948-1963 yılları arası kabul edilir.

İlk yıllarda çalışan işçilerin sendikaya üye olma oranı yüzde 26 civarındaydı.

1963 yılında bu oran 10 puanlık artışla yüzde 36’ya yükseldi.

Daha sonraki 20 yıl

27 Mayıs 1960 askeri darbesinden sonra ülkemizde yeni bir dönem başladı.

Temel hak ve özgürlükler güvence altına alındı, demokratikleşme süreci başlatıldı.

Sendikacılığın gelişmesinin önündeki engeller kaldırıldı.

İşin tabiatına aykırı, ama kabul edelim ki, gerçek böyle!

1963 yılında çıkarılan kanunla işçiye ilk defa “grevli toplu pazarlık” hakkı verildi.

1967 yılında DİSK’in kurulmasıyla sendikalar arasında rekabet arttı ve sendikalı işçi sayısı hızla arttı.

1966 yılında sendikalı işçi sayısı 374 bin iken, bir yıl sonra bu sayı 835 bine yükseldi.

1970’de 1 milyon 200 bin, 1971’de 2 milyon oldu.

1980 yılına gelindiğinde sendikalara kayıtlı işçi sayısı 5 milyon 721 bine ulaşmıştı.

Ve 1983 sonrası…

12 Eylül 1980 darbesi hafif sarssa da, sendikalaşma oranını fazla etkilemedi.

1984 yılında sendikalaşma oranı yüzde 55.89 idi.

1994’te bu oran pik yaptı, yüzde 69.31’e ulaştı.

2000’li yıllarda tekrar 15 yıl önceye dönüş görüyoruz.

2001 yılında sendikalaşma oranı yüzde 56.88 idi.

AKP döneminde durum

Özet olarak söylersem, AKP döneminde sendikacılık büyük kan kaybetti.

AKP, sendikalaşmaya büyük darbe vurdu.

Size önce 2013, sonra 2016 ve 2023 rakamlarını vereyim.

2013 yılında, ülkemizde bulunan 11 milyon 628 bin 806 işçiden sadece 1 milyon 32 bin 166’sı sendikalara üye idi.

Yani sendikalaşma oranı, yüzde 8. 87!

2016 Ocak ayı rakamlarına göre, ülkemizdeki işçi sayısı 12 milyon 663 bin 783.

Bu işçilerden sadece 1 milyon 514 bin 53’ü sendikalı, yani sendikalaşma oranı yüzde 11.96.

Son durum ne?

2023 Temmuz istatistiklerine göre, Türkiye’deki işçi sayısı 23 milyon 216 bin 318, sendikalaşma oranı ise yüzde 14.76.

Sendikalaşma oranlarını bir daha tekrarlayalım:

*1984’te, yüzde 55.89

*1994’te, yüzde 69.31

*2001’de, yüzde 56.88

*2013’te, yüzde 8.87

*2016’da, yüzde 11.96

*2023’te, yüzde 14.76

Nereden nereye, değil mi?

Ülkemizde her 100 işçiden sadece 14’ü sendikalı.

Bunun tabii değişik nedenleri var.

İktidarın, sendikalaşmaya bakış açısı önemli…

Sendikaların, gerçek işlevlerini yapıp yapmadıkları önemli…

İşverenlerin, sendikacılık kültürü önemli…

Ülke ekonomisinin, sendikacılığı kaldırabilecek kadar güçlü olması önemli…

Türkiye’nin “emek” ve “sermaye”de geldiği nokta

Türkiye’de bugün “emek” de “sermaye” de dip yapmış durumda.

Daha doğrusu, “ Türk emeği” ve “Türk sermayesi”…

Yıllardır devam eden ekonomik kriz nedeniyle, derin bir “işsizlik” var.

Doğru dürüst yatırım yapılamıyor, mevcut işyerleri bir bir kapanıyor, “işçi arzı” artıyor, “işçi talebi” düşüyor, “işsizlik rakamları” her geçen gün yükseliyor.

Eskiden “okumuşların” iş bulması daha kolaydı, şimdi okumuş olmak da fayda etmiyor, “üniversite mezunu işsiz” sayısı sürekli artıyor.

Tabii bir de Suriyeliler geldi geleli, “Türk işçi emeği”nin önemi kalmadı.

Bütün işyerleri “Suriyeli” dolu.

Düşük ücretle ve sigortasız çalıştırılıyor.

Madem bugün “İşçi Bayramı”, en çok üzerinde durulması gereken konu bu.

Bugün mitingler yapılacak, katılanlar “Emek en yüce değerdir” diye slogan atacak, tamam bağır çağır da “Suriyeli güruh” senin işini kaptıktan sonra, senin emeğin nasıl “en yüce değer” olacak?

AKP iktidarının, Türkiye’de emeği getirdiği noktaya bakar mısınız?

Ülkemizde “emek” diye bir değer kaldı mı?

“Sermaye”nin durumu farklı mı?

Ekonomik kriz, enflasyon, devalüasyon; Türkiye’deki sermayeyi eritti, bitirdi.

İşletmelerin değeri düştü, sanayiciler kıpırdayamaz hale geldi.

Ve çoğu da inanılmaz “borç yükü” altında.

Hani o Türk markaları var ya, araştırın bakın, çoğunun sahibi yabancı.

Özetle…

Türkiye’de “emek” de “sermaye” de kalmadı.

“Emek” Suriyelilerin, “sermaye” ise yabancı şirketlerin eline geçti.

Kendi öz vatanımızda, “emek” yönünden de “sermaye” yönünden de “sığıntı” durumundayız.

Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlayalım da, bu gerçekleri de unutmayalım.

Sevgili okurlarım, sizlerle 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda işçilerin sendikalaşma durumunu paylaşmaya çalıştım.

Tüm işçi okurlarımın bayramını kutluyorum.