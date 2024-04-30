EMEK VE İNSANCA YAŞAMA HAKKI!  

Bugün, “Demokratik Hukuk Devleti” kimliğine sahip olan ülkelerde “Emeğin Bayramı” kutlanıyor.

Oysa, ülkemizde emeğin bayram yapacak durumu yok!

Emeğin kısmen örgütlü olduğu ülkemizde, sendikalar emekçilerle toplanıp “insanca hakları” için talep ve tepkilerini haykıracaklar.

Anayasa Mahkemesi’nin “Taksim’de toplanma hakkı” kararına rağmen Taksim alanı emekçilere kapatılırsa, aklı başında ve hukuk kültürü olan hiçbir insan bu yasadışı tutumu onaylayamaz.

İzmit Kaymakamlığı’nın yasak kararı da yasal değil, “İdari” bir karardır ve yanlıştır!

Ülkemizde insan emeği sudan ucuz!

Laf olsun diye yazmıyorum, gerçekten insan için yaşamsal önemi olan su, insan emeğinden daha pahalı!

Peki, emekçilerin belli başlı sorunları neler?

Emekçiler, “Anayasal Hakları” olan Sendikalı olma hakkını

kullanamıyorlar! Türkiye’de, çalışan işçilerin yalnızca yüzde 14.3’ü sendikalı. Sendika hakkını kullanmak isteyenler işlerini kaybediyorlar. Hak arama mücadelelerinde “polis-jandarma” dikiliyor karşılarına! Oysa, gerçekten “demokratik-hukuk devletlerinde” polisler de sendikal haklara sahip!

Emekçiler, “işsizlik korkusu” içinde yaşıyor ve işini

kaybetmemek için düşük ücretlere boyun eğiyorlar! Nitekim, “asgari ücret” bile, insanca beslenebilme ve barınma haklarına karşılık vermiyor! Ama, asgari ücretin altında ücretlere boyun eğen, iş bulabilirse “günlük yevmiye” ile çalışanlar, iş bulamayan ve “işsizlik maaşı” bile alamayan yüzbinlerce insanımız var.

Siyasi iktidar, “Büyüyoruz” diyor! Büyüyorsak, emekçiler

neden “Refah Payı” alamıyorlar? Çünkü, siyasal iktidar, bu ulusun vergilerini “Yap-İşlet-Devret” modeli projelerin müteahhitlerine oluk gibi harcıyor! Otoyollara, köprü geçişlerine, hastanelere, havayollarına ve üst düzey bürokrasinin lüks harcamalarına, LÜKS ve İSRAF kemiriyor vergilerimizi!

“İş Kazaları” canlarını yitiriyor emekçiler. Son 20 yılda bu

ülkede 30 bin üzerinde emekçi, çalışırken yaşamlarını yitirmiş. Bunun 1989’u maden kazalarından. Sorumlulardan hesap sorulamıyor! Kimileri, “kader planı” yalanı ile avutmaya çalışıyor insanları!

İş cinayetleri, daha “staj döneminde” başlıyor! Çocuk

işçiliğini “ucuz emek” olarak kullanıyor kimileri! Stajyer çocuklar, yapmamaları gereken iş görevlerinde kullanılıyor.

Dedeler de torunlar da “iş cinayetlerinde kurban oluyorlar.

İSİG-İşçi Sağlığı İş Güvenliği, 2022 yılının ilk 9 ayında 65 yaş üstü 80 kişinin ve 52 çocuğun iş kazalarında öldüğünü açıklıyor!

“Uzun mesai saatleri” de emekçilerin en büyük

sorunlarından biri. Bizi kıskandığı söylenen Almanya’da haftada 4 gün çalışma düzenine geçiyor. Gerekçe; “Emekçilerin de dinlenmeye, ailesi, dost ve arkadaşlarıyla daha çok bir arada olmaya, sosyalleşmeye ve yaşamdan keyif almaya, mutlu olmaya hakları vardır” diye açıklanıyor! Almanya’da “yarı zamanlı çalışma” 2021 yılı itibariyle başlatılmış ve iş gücünün yüzde 26’sı yarı zamanlı çalışıyor. Almanya’da haftalık çalışma süresi 34.2 saat! Belçika, İngiltere de haftada 4 gün, toplam 35 saatlik çalışma düzeninde.

“İşsizlik Fonu” için hem işçi, hem de işveren ödeme yapıyor.

Ancak, işsizlik fonundan “işsiz kalan işçiden” çok, işveren yararlanıyor!

Daha pek çok örnek verilebilir.

Bu ülkede, bu dünyada her insan gibi “emeği ile yaşamak” isteyen her insanın da “insanca yaşama hakkı” vardır.

Emekçi, vatandaşın vergileriyle beslenen, çok kazanan, hep daha çok kazanmak isteyen aç gözlü, görgüsüz –kimi- “insan kılıklılar” gibi lüks, safahat ve israf içinde yaşamak istemiyor.

Korkmadan, itilip kakılmadan, haksızlığa uğramadan, emeği sömürülmeden “insanca yaşamak” istiyor!

Hepsi bu!