GERÇEKLİK TANIMINIZ NASIL?

Hocam, siz uyanık bir insansınız? Size soru sorulunca hemen cevap veriyorsunuz ama sadece o sorunun cevabını. Çok uyanıksınız çok.

Ama iyi niyetliyim değil mi? Peki sence ne yapmalıyım? 'Bilmiyorum mu?' desem.

Yok hocam öyle değil. Aslında o cevap, o an için soran kişiye mükemmel bir pansuman olmakta eminim. Kendimden biliyorum. Bazen cevabınızın anlamı hakkında tereddütlerim bile oluyor. Sonra zamanla haklı çıkıyorsunuz. Ya da ben cevabı zamanla anlıyorum.

Evet, sorun nerede?

Sorun şurada canım hocam.

Ben terfi mi ettim?

Nasıl yani?

Demin sinsi kıvamında uyanıktım, şimdi can hoca mı oldum?

Alemsin hocam yaa... Valla affetmiyorsun. Taşı gediğe koymakta üstüne yok.

Bana soru soruluyor. Ben cevap veriyorum, 'Uyanıkça' hem de... Sonra...

Sonrası hocam aslında ben o an cevabınızı anlamak için başka sorular sorsam, hem konu derinleşecek hem de anlamam hızlanacak.

Cevaptan sonra soru sormadığın için benim ne yapmamı bekliyorsun?

Cevabı basit vermenizi istiyorum. Siz beni analiz edip cevabınızda hangi konuları hangi kelimelerle anlatınca benim donarak kalacağımı biliyorsunuz. Ben de beynim daha fazla yanmasın diye öteki soruyu soramıyorum.

Vay be... Ben neymişim de haberim yokmuş. Bugünkü konumuz ne, acaba? Baştan bana 'Destur' verdiğine göre cevabı daha açık anlatayım.

Bana 'Kavramlardan uzak dur.' demiştin. Anne, baba, çocuk, arkadaş ya da sevgili ile kafi miktarda bir mesafede olacak, konuyu abartmayacaktım.

Evet, öyle zaten...,

Bana 'Sıfatlara da dikkat et. Tanımlama onları!' dedin. Çok, az - güzel, çirkin - akıllı - zeki, gibi sıfatları da bıraktım.

Çok güzel...

Sonra da 'Bir şeyin iyi ve kötü taraflarının toplamının gerçeklik olduğunu' söyledin.

Evet bunu da devamlı söylerim zaten.

Gelelim bugün kafamda olan konuya. Ben mesafemi belirlediğim, yaşamımda olan, bana hoş gelen sevgilimle 'Güven' sorunu yaşıyorum. Kendime güveniyorum. Ona da güveniyorum. Ama o bana ahret sualleri soruyor. Bu sorgulaması da bende 'Onun bana güvenmediği' hissini yaratıyor. Onun kuşkucu tarafı gerçekliğinin olumsuz yanı. Bunu da kabul ettim. Ben neyi atlıyorum?

Sorun onun sende yarattığı his değil mi?

Evet...

Peki o sana güvenmezse en kötü ne olur?

Ayrılırız.

Sorduğu sorular, senin beklediğin sorular mı?

Bazen evet, bazen hayır. Arada beni şaşırttığı da oluyor.

O sorular senin yalnızken kendini eleştirdiğin konularla mı ilgili?

Sanırım evet...

O zaman buradan güvensizlik duygusuna gideceğine daha kısa sürecek bir yola git. 'Sevgilim bana ayna tutuyor. Bu konu hakkındaki bakış açılarımı geliştirmeliyim.' de.

Ama ağzını yüzünü buruşturarak yapıyor, bunları. Ben daha da tilt oluyorum.

O daha önce bu yollardan geçtiyse, senin hızlıca bu kısmı geçmeni istiyor olabilir. 'Kibir' hepimizde biraz var. Bu da onun kendisini geliştirmesi gereken bir konu gibi gözüküyor.

Ben ona 'Kibirlisin' desem, o gün ayrılırız.

'Hayatımda kibirin bu kadar yakıştığı bir dünya güzeli görmemiştim.' de o zaman.

Ooo Hocam yaptın yine yapacağını.

Hanımefendi haklı ama, biliyor musun? Sana bu edayla söylemese, sende o güvensizlik hissi oluşmazdı. Buraya gelerek bu konuyu sorgulamazdın. Senin yakıtın da bu. Bu öyle bir yakıt ki; bu duyguyla ve bu edayla karşılaşmamak için kanının son damlasına kadar savaşma enerjisi veriyor, sana. İlginç bir gerçekliğin var.

Nasıl yaa. Konu ne ara buraya geldi?

Ciddiye alırsan kızarsın. Önem verirsen gülümsersin. Bilgini anlayışla sunarsan sorun olmaz. Alayla ya da kızarak anlatırsan kibre düşersin. İnsanların kabını tayin etmek ilk görevin olmalı. Fazlasını versen de alamaz. Cevapların karmaşıklığı, kabını hacmini belli etmek içindir. Altında bir 'Uyanıklık' yoktur. Ve aldığın bilgilerle yaşamda karşılaştığında; 'Hıı şimdi anladım' iç sesin seni büyütür. Yana yakıla verdiğin tepkiler, seni bozan duygular gelişmeni engeller, haberin olsun. Ben sana güveniyorum. Senin gerçekliğinin hata yapabileceğine güveniyorum. O yüzden yaptıkların bana 'nötr' geliyor. Sana 'Asla hata yapmaz' tadında güvenirsem, ben düşerim, üzülürüm. İnsan gücünü başkasına verirse 'Hayal kırıklığı' yaşar. Bu yüzden 'İlişkilerde mesafe olmalı diyorum.' Yıkılmaman için. Ve sıfatlar katılaştırır. 'Yalancı' dediğin o insan sen bu tanımını, bu inancını değiştirmeden 'Dürüst' biri olamaz. Onu bu alana kilitlersin. Söylediğim her sözün altında bir yaşanmışlık var. Dene ve gör.

Vay anasını. İyi ki ses kaydı aldım. Sana ilk defa 10 - 0 yeniliyorum. Dinler dururum bu kaydı bir kaç ay. Uyanık, zeki, derin, can hocam. Ben bu son paragraftan sonra giderim. Sağlıcakla kal...

Sen de...