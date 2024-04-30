Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri

Yeni Milli Eğitim Müfredat Programı’nı daha tam olarak inceleyemesem de kabataslak bakabildim. Bir de eleştirileri okumaya çalıştım. Eleştirilerde buna rastlanmadı, bu bulunamadı gibi olumsuz ve yersiz söylemlere denk geldim. Eminim ki bu tür yazanların eğitim- öğretimle ilgili olarak uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur.

Program Türk halkına sunuldu. Eğer tamamını okuyarak bir fikir sahibi olabilirsen düşüncelerini kaleme alabilirsin. Bu düşüncelerin de sivri dille söylenmesi gerekmiyor; amacımız çocuklara faydalı olabilmek ve dolayısıyla geleceğimizi inşa etmektir. Şimdiye kadar batıya dayalı bir programın içinde olduk ve çocuklara, vatanımıza faydasının olmadığını anladık; hatta bu programlar sayesinde kültürümüzden, neredeyse bizi biz yapan bütün değerlerimizden uzaklaştık. Demek ki şimdi farklı bir program izlemeliyiz. Her dersin içinde bizi biz yapan olgular olmalı, uygulanmalı ki sonradan bir şey bilmeden fikir yürütenler işte biz böyleyiz, iki ileri, bir geri diyemesin; büyük küçük demeden öyleleri de eğitilsin, kendini bilsin, yarım yamalak, kulaktan dolma bilgisiyle başkalarının alkışlayıcısı olmasın.

Anaokulu ve ilkokul eğitim öğretimin hem temelini, hem de bel kemiğini oluşturur. Anne karnından itibaren anne ve aile eğitimini anaokuluna başlayana kadar kesintisiz alan çocuklar, bundan sonra çevresine açılır. Bu çevrede yok yoktur… Bunların içinden faydalı olanları seçerek çocuğa sunmak, anne, baba, aile, mahalle derken anaokuluna ve öğretmene, devlete gelir. Çevre faktörü içine herkes girer; ama herkes çocuğa doğru örnek olamayabilir. Bu nedenle okula ve öğretmene çok iş düşer. Önce öğretmenin yeterli donanıma sahip olması gerekir demeye lüzum var mı? Bilmiyorum.

Bir işi başarıya götüren istekli olmaktan geçer. Okula gelen öğrenciye yapılacak ilk iş okulu sevdirmektir. İkincisi öğretmeni sevmesidir; yani öğretmen kendisini sevmelerini sağlamak zorundadır. Bir işe iyi bir şekilde başlamak için özgüven ve moral gereklidir. Asıl konu bu noktada başlar. Çocuğu öğrenmeye nasıl hazırlayacağız? Morali, özgüveni nasıl vereceğiz? Bu iş tahta başında ders anlatmakla olmuyor maalesef... Bu iş esaslı devlet politikası gerektiriyor.

Anaokulu ve ilkokula başlayan çocuğu okula hazırlamak bence kolay iş; ancak elinizi taşın altına koyacaksınız. Anasınıfında odalara yayılıp oyuncaklarla oynamak olayın son halkasıdır. İlkokulda tahta başında ders anlatmak olayın en son halkasıdır. Demek oluyor ki doğru düzgün yapılan her işte olduğu gibi zincirleme faaliyetler planlanmalı ve uygulamalıdır. Bu yaştaki çocuklar, bilgi sızdırmayan alıcıları açık ve kuvvetli bilgisayardan daha gelişmiş bir yapıya sahiptir. Bu dönemde bu gelişmiş beyinlere yüklenen her konu kalıcıdır.

Moral, özgüven nasıl verile bilinir? Önce her birinin çocuk olduğu için kıymetli olduğu hissettirilir de açık açık söylenir de… Bu yetmez; sadece anne ve babasının değil, aynı zamanda milletin çocuğu olduğu belletilmeli… Bu millet Türk’tür, Müslüman’dır; en önemli konu olarak altı çizilmelidir.

Müslüman Türk olarak tarihimizin çok eskiye dayandığı ve bu zaman içinde çok işler başardığımızdan söz edilmeli. Bu sözler kuru kuruya lafla olmamalı. Her ilin tarihi, önemli yapıları gösterilmeli. Hatta yakın çevre gezileri de yapıla bilinir. “Çocuktur anlamaz,“ demek en büyük hatadır. Onlar bizden daha çok anlar; anlamadığına bir düğümle dağarcığına atar ve yeri, zamanı gelince ortaya döker.

Öğrenci, kendini ve milletini, vatanını tanıyınca özgüveni artar, gururlanır. Bu sırada öğreticilere düşen “İşte çocuklar, biz çalışarak bu işleri milletimize, yurdumuza kazandırdık. Artık yaşlanıyoruz, sıra size geliyor. Dersinizi yaparken aklınızda bulunsun; “Ben, devletim, milletim için ne yapabilirim? Buna göre çalışın” demek kalır. Ve neredeyse okul açılalı bir ay geçmiş olabilir. Olmalı… Bundan sonra tahta başına geçebiliriz…

Atölye, drama, resim-iş, müzik, beden eğitimi, din ve ahlak kültürü dersleri ön plana çıkarılarak çocukların kendilerini keşfetmesine yardım edilmelidir. Dil eğitimine Türkçe okuma yazma öğretimiyle birlikte başlanmalıdır; birçok ülkede uygulanan durumdur. Biraz da doğu dillerine kaymalıyız diye düşünüyorum.

Kültürümüzü, bizi millet yapan değerleri her derste öne çıkarmak birinci vazifedir. Hep düşünmüşümdür, yeri geldi yazayım; mesela Almanya Devleti hangi amaçla kiliselerin yanına anaokulu açıyor. Daha doğrusu kiliselerin anaokulu bulunuyor Düşünmemiz gerekir.

Bu gün ve her zaman güneşin altın tozları sizleri bulutsuz gökyüzü ile kucaklasın.