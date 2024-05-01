TOKİ DOSYASI 

İnsan aklı unutkanlık özürlüdür,

Ama arşiv unutmaz!

TOKİ-Toplu Konut İdaresi, Turgut Özal’ın talimatıyla, 1984 yılında çıkarılan 2985 sayılı yasa ile kuruldu.

Amaç; “Dar ve orta gelirli yurttaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamak” idi!

TOKİ, öncelikle kamusal alanlarda yer alacak konutların inşası için, yüklenici firmalarla işbirliği yapacaktı.

TOKİ’nin denetim görevi, “Başbakanlık Denetleme Kurulu’na aitti. Başbakanlık kaldırılınca “Devlet Denetleme Kurulu” bu görevi üstlendi.

Devlet Denetleme Kurulu’nun görevi;

“Yönetim işlerinin hukuka uygun, düzenli ve verimli bir şekilde yürütülüp, geliştirilmesi” olarak tanımlanıyor.

Başkan ve üyelerini atama yetkisi Cumhurbaşkanı’na ait.

Hemen bu noktada aklıma gelen soru şu;

Özellikle “Varlık Fonu” adı altında toplanan ve son yıllarda sürekli “kamu zararları” ile anılan “Kamu kurumları” hakkında nasıl bir denetim yapılıyor?

Kamu kurumlarının –kimi “liyakatsız ve başarısız” yönetimlerine yönelik ne gibi yaptırımlar uygulanıyor?

Siz, bu sorunun yanıtını merak etmiyor musunuz?

Bir de “Emlak Konut” kuruluşu var.

“Türkiye’nin en büyük gayrımenkul yatırım ortaklığı” olarak anılan bu kuruluşun yüzde 50.6 hissesi “Borsa İstanbul’da” işlem görüyor. Yüzde 49’u ise “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na” ait.

Zaman zaman kimi toplu konut satış ilanlarında;

“Emlak Konut güvencesiyle” diye adı bir “güvence” olarak tanımlanan kuruluş!

Emlak Konut’un “güvence” tanımı da şöyle;

“Planlamadan malzeme kalitesine, altyapıdan çevre düzenlemesine kadar her aşamada yapımı denetlemek, teslimat sonrası çıkabilecek sorunları izlemek ve sorunları gidermekle görevli olmak” olarak belirtiliyor.

Peki, Emlak Konut bu görevini layıkıyla yapıyor mu?

TOKİ, bugüne kadar neler yaptı? Nasıl yaptı?

Dar ve orta gelir gruplarının barınma sorununu çözebildi mi?

“TOKİ” arşiv dosyamı tarih sırasına göre sıraladım, içlerinden bazılarını seçtim ve bilgilerinize aktarıyorum.

İşte, dünden bugüne TOKİ…

TOKİ Ataköy’de park söktürdü! ( 5 Aralık 2009) Ataköy

kurulurken, “park ve çocuk oyun alanı” olarak belirlenen yer, konut inşası için söktürülüyor! Ataköy sakinleri siyah bayraklarla TOKİ’yi protesto ediyorlar! Çünkü; konutlarını satın alırken, çevre düzenlemesinde “park ve çocuk oyun alanı” olarak belirlenmiş!

İlginç olan bir diğer husus;

TOKİ Ataköy sahilini de satışa çıkarmış, KATAR’lı yeni sahipleri, çok katlı lüks binaların sahil boyunca kale gibi dikmenin yanı sıra, sahilde halka açık olan yeri de vatandaşa kapatmış! ( Eski Ataköy Plajı ve C Motellerin olduğu alan!) Oysa, Anayasamız ve 3621 sayılı Kıyı Yasası’na göre; “Sahillerin halka açık, halkın ortak malıdır!”

TOKİ, 23 binden fazla davada 109 milyon lira tazminat ödedi!

( 29.Ekim 2012.) Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar. Tazminat nedenleri; eksik ve kusurlu işler ve geç teslimat!

TOKİ’nin vekiller için yaptığı ve düşük fiyatla verdiği konutlar

kapışıldı! Ankara’da villa tipi evlerin bulunduğu İncek’te, imar planları değiştirilerek, çok katlı lüks konutlar, milletin vekillerine rayiç bedelin altında satılmış! Vekillerimizden bazıları; “Yalçın akdoğan, Taner Yıldız, Bekir Bozdağ, Mevlut Çavuşoğlu, Oğuz Kaan Köksal, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek! (29 Aralık 2014)

Bir hatırlatma;

AKP, ilk iktidar döneminde, “Milletvekilleri de halkın arasında yaşamalı” diyerek “ Meclis Villalarını” satmamış mıydı?

TOKİ’ye balıklı tepki! Bursa’da, TOKİ’nin yaptığı apartmanın

otoparkı, temelden gelen suyla 1 metrelik göle dönüştü! Önlem alınması için defalarca başvuran daire sahipleri bot içinde oltaya takılan balık görseliyle tepkilerini yansıttı. Sudan dolayı kolon demirleri paslanmış. (18 Ekim 2016)

Askeri araziler TOKİ’ye geçti! Son 10 yılda, başta İstanbul olmak

üzere birçok ildeki 244 parsel askeri arazi TOKİ’ye devredildi. Arazilerdeki ağaçlar kesilerek konut alanı yapıldı. ( 18. Aralık 2016)

( İstanbul’a artık kar yağmıyor! Neden?)

Florya’daki askeri alan ile Avcılar’daki itfaiye alanı “bedelsiz”

olarak TOKİ’ye devredildi ve imara açıldı! (30.Kasım 2018)

TOKİ, dar gelirlileri ev aldığına pişman ediyor! Son bir yıl içinde

borcunu ödeyemediği için 300 taşınmazın sözleşmesi feshedildi. TOKİ, altı ayda bir taksitlerde artışlar yapıyor! (29.Aralık 2020)

TOKİ mağdur etti! Salgın nedeniyle, 2 ay ertelenen konut

taksitlerini önümüzdeki 6 aya yaydı. Ayda 1300 TL. yerine 1700 TL. ödeyeceğini öğrenen vatandaş isyan etti.( 22 Temmuz 2020)

Skandalı Anayasa Mahkemesi ortaya çıkardı. Samsun’da

2012’de yaşanan sel felaketinde, TOKİ konutlarının dere yatağına yapıldığı ortaya çıktı! AYM kararında; “Yılandere’nin dere yatağı güzergahı değiştirilip konutlar yapılmış” denildi.( 7.Ağustos 2020)

TOKİ, 26 ilde 191 arsa için satış ve kira ihalesine çıktı. Arsalar

içinde rekreasyon alanı, açık spor tesisi, dini tesis, sağlık ocağı, ilk yardım merkezi, kentsel hizmet alanı, yol, sosyal-kültürel tesis alanı, park ve resmi kurum alanı bulunuyor! ( 7 Ağustos 2020)

TOKİ müteahhitleri 107 milyar lira kazandı. Çevre ve şehircilik

Bakanı Murat Kurum, 2003’den bu yana müteahhitlere 107 milyar lira ödendiğini açıkladı. ( 8 Ağustos 2020)

Vatandaş patates, TOKİ “Millet Bahçesi” peşinde! Pandemi

döneminde de “Millet Bahçesi” ve “Millet Kıraathanesi” yapımına hız kesmeden devam ediliyor. Diyarbakır-Bağlar ilçesinde 88 bin 431 metrekarelik alana yapılacak Millet Bahçesi için 24 milyon 221 bin TL’lik sözleşme imzalandı. (26 Nisan 2021)

TOKİ, ev sahibi değil dert sahibi yaptı! Kırşehir’de 1092

konutluk Bağbaşı TOKİ 3. Etap projesi 2017’de başladı. Daireler 2019’da teslim edilecekti. Ancak 2 yıldır tek çivi çakılmadı. (27.5.2021)

Konutları kim, nasıl denetliyor? İzmir-Bayraklı’da yapılan TOKİ

Konutlarının kolonlarının parçalanması Meclis’e taşındı. TOKİ konutlarını kim, nasıl denetliyor? ( 9. Haziran 2021)

TOKİ borçları ödenemiyor! Asli görevleri dar ve orta gelir

grubunu, uygun koşullarda ev sahibi yapmak olan TOKİ’ye olan borçlar ödenemiyor. Vatandaşın 2016’da 12 milyar TL. olan borcu beş yılda 26.4 milyar TL’ye çıktı. ( 10. Ağustos 2021)

TOKİ konutları bitmeden çöktü! Denizli-Merkezefendi ilçesi

Gümüşler Mahallesi’nde yapılan iki etaplı toplu konut projesinde kaba inşaatı tamamlanmış bazı bloklarda kaymalar tespit edildi. Yüklenici firma bina zeminlerine beton enjekte ederek zemini sabitlemeye çalışıyor! ( 2 Eylül 2021)

Termal turizm alanı TOKİ’ye devredildi. Bursa-Sıcaksu

bölgesinde termal tesis yapmak üzere kamulaştırılan alan TOKİ’ye devredildi. TOKİ, 690 adet konut ve 92 dükkan yapılmak üzere ihale yaptı. ( 16 Eylül 2021)

TOKİ’den patlamaya hazır konut projesi! Uşak’ta, dar gelirli

vatandaşlar için inşa edilen 792 konut, kentin çöplük alanına yapıldı. Alanda her an metan gazı patlaması tehdidi var. İYİ parti milletvekili Durmuş Yılmaz, konuyu yargıya taşıyor! ( 29.Eylül 2021)

TOKİ, yoksulu unuttu, zengine çalıştı. 2003-2020 arasında inşa

edilen 977 bin konutun yalnızca yüzde 16’sı alt gelir grubuna yönelik. (27. Aralık 2021)

12 bin aileye TOKİ darbesi. “Kira öder gibi ev sahibi olun” vaadi

ile TOKİ’den ev alan 12 bin 777 konut sahibine, 10 ve üzeri taksit ödeyemediği için yasal işlem başlatıldı. ( 29.Aralık 2021)

Depremzedelere para karşılığı yapılan deprem konutları

kusurlu çıktı. İzmir’de, 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan deprem sonrasında yapılan evlerine 16 ay sonra kavuşan vatandaşlar, huzur bulamadı. Konutlarda 22 ayrı kusur çıktı. Otoparklarda çatlaklar açıldı. Çamaşır ve bulaşık makineleri giderleri yok, kapılar kırık, kolonlar ve duvarlar arasında yarıklar var. ( 5 Şubat 2022)

TOKİ, tarla alanına konut yapıyor! İstanbul’da yapılacak 50 bin

konutun 20 bini “Kanal İstanbul” sınırları içinde ve tarım alanlarında kalıyor. Arsa tapusu yok ama TOKİ bu alanlarda konut yapımı için başvuru alıyor! ( 15.Eylül 2022)

TOKİ’nin kurasından, AKP’lilerin yakınları çıktı! Konya’nın

Yalıhüyük İlçesi’nde, yapımı tamamlanan 11 adet 2+1, 11 adet 3+1 evin kuraları çekildi. Başvuru şartlarında; Konya ve ilçelerinde bir yıl ikamet etmiş olmak, kendisi-eşi ve velayeti altındaki hane halkı adına yalnız bir kişinin başvuru yapma şartı olmasına rağmen, kura çekiminde bu koşullara uymayan AKP’li kişilerin çıktığı, belediye Başkanının annesi, meclis üyelerinin yakınlarının ve belediye personelinin yer aldığı tespit edildi. ( 12.Ekim 2023)

Esnafın TOKİ isyanı… Bursa’nın Kestel ilçesinde 2008 yılında inşa

edilmesi planlanan “Çataltepe Esnaf Sanayi Sitesi” projesi 15 yıldır tamamlanamadı. TOKİ’nin üstlendiği 129 milyon liralık proje için 3 bin 159 esnaftan 75 milyon TL’ye yakın para toplandı. Bugüne kadar, 1. Etap’ta sadece 129 işyeri yapıldı. TOKİ, geri kalan miktarın ödenmediği gerekçesiyle tek taraflı olarak projeden çekildi. 3 bin dönüm sanayi arazisi esnafın bilgisi dışında 2019’da BESOB Esnaf ve Sanatkarlar Toplu işyeri Yapı Kooperatifi’ne bedelsiz olarak devredildi. ( 7 kasım 2023)

Menzil şeyhlerine TOKİ’den ev çıktı! Tarikatın, aynı soyadlı

şeyhleri ve akrabalarına, depremde evleri yıkılmadığı halde deprem konutu piyangosu vurdu! ( 15.Şubat 2024) (Yerel seçimde Adıyaman’da vatandaşın CHP adayını seçmesinde bu haksızlığın da rolü olabilir mi?)

Kahramanmaraş Beyoğlu mahallesinde TOKİ konutları için

eylem. 6 şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi Beyoğlu mahallesinde “yerinde dönüşüm ve TOKİ konutları konusunda bir gelişme yaşanmadı. Vatandaşlar eylem yaptılar. ( 20 Şubat 2024)

“İlk Evim” kampanyasında AKP’li vekile konut çıktı! Oysa,

kendisi veya yakınlarının evinin olmaması ve aylık gelirinin 16 bin TL’den az olması koşulları var! (25.Şubat 2024)

SONUÇ;

Yukarıdaki örnekler, arşivimden seçtiklerimdir. En az bir o kadar örnek olaylar var.

Bu kadar örnekten de anlaşılıyor ki;

TOKİ, asıl amacına uygun konut üretmiyor!

Konutların “kalite denetimleri” yapılmıyor!

Siyasal nedenlerle kayırmalar, ayrıcalıklar yapılıyor!

Vatandaşın, değişen ödeme miktarları ve faizlere gücü yetmiyor!

Yer seçimlerinde “Doğaya saygı” gösterilmiyor! Tarım ve orman alanlarına kıyılıyor!

TOKİ’nin uygulamalarından tek mutlu ve kazançlı çıkan, İnşaat işlerini üstlenen müteahhitler oluyor!

Ve bir soru geliyor aklıma;

AKP’nin genel ve Yerel seçimde oy kaybında TOKİ’nin olumsuz etkileri olabilir mi?