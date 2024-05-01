4 ay içinde açlık sınırı asgari ücreti solladı!

TÜRK-İŞ, Nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı Öncelikle açlık ve yoksulluk sınırının ne olduğunu sizinle paylaşmak istiyorum.

Açlık sınırı nedir?

Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarına açlık sınırı denir. Açlık sınırı hesaplamasında minimum kalori ve minimum maliyet dikkate alınır.

Yoksulluk sınırı nedir?

Yeterli yaşam standardında yaşam sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari gelir miktarına yoksulluk sınırı denir.

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Açlık ve yoksulluk sınırının tarifini yukarıda yaptıktan sonra gelelim TÜRK-İŞ, Nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklamasına…

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TÜRK-İş'in hesabına göre, Nisan ayında açlık sınırı 17 bin 725 TL, yoksulluk sınırı ise 57 bin 736 oldu. Böylece açlık sınırı bu yıl ilk kez net 17 bin 2 TL olarak uygulanan asgari ücretin üzerine çıktı.

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Dünya'da yer alan habere göre, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 57.736,78 TL’ye çıktı. Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 22.991,90 TL’ye yükseldi.

MUTFAK ENFLASYONU...

TÜRK-İŞ 'in verilerine göre gıda fiyatlarında yükseliş devam etti. Dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 5,55 oranında gerçekleşti. Son 12 ay itibariyle değişim oranı yüzde 74,88 oldu.

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TÜRK-İş’in hesaplamasına göre Nisan ayında açlık sınırı 17 bin 725 TL, yoksulluk sınırı ise 57 bin 736 oldu…

Başka bir deyişle;

17 bin 725 liranın altında geliriniz varsa açsınız…

57 bin 725 liranın altında geliriniz varsa yoksulsunuz.

4 AY İÇİNDE SOLLADI

Ocak ayında açlık sınırı 16 bin lira civarındaydı…

Yani açlık sınırı, asgari ücretin altındaydı…

Aradan 4 ay geçti asgari ücret, açlık sınırını solladı.

Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmazsa, asgari ücret açlık sınırının daha da altında kalacak…

EMEKLİLER PERİŞAN…

Emekli gözüyle bakıldığında, en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Maaşı açlık sınırı olan 17 bin 725 liranın altında olan yaklaşık 12-13 milyon emekli vardır. Yani, emeklilerin yüzde 85’i geçkin kısmı asgari açlık sınırının altında yaşıyor… Bu gerçekten de vahim bir tablo…