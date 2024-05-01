1 Mayıs’a “Taksim” tuzağı

Dikkat ediyor musunuz, 1 Mayıs İşçi Bayramı, “bayramı Taksim Meydanı’nda kutlama” tartışmasına tutsak edildi.

Yıllardır bu böyle.

İki ay öncesinden başlarız, yatar kalkar bunu tartışırız.

Bir tarafta sendikalar ve siyasi partiler…

Diğer tarafta iktidar.

Sendika ve siyasi partiler, “Taksim de Taksim” diye diretir…

İktidar da “Kesinlikle olmaz” der.

Taa 1 Mayıs’a kadar sürer bu tartışma.

Aslında “Taksim inatlaşması”, 1 Mayıs İşçi Bayramı’na kurulmuş bir tuzaktır.

Tarafların, yani iktidar ve sendikaların birlikte kurdukları bir tuzak.

Sadece “Taksim” tartışılır, bu tartışmayla diğer bütün sorunların üstü örtülür.

Gündemin en önemli maddesidir Taksim.

1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanıp kutlanmaması, ülkemizin en önemli sorunudur.

Herkes işini gücünü bırakır, bunu konuşur.

Gazeteler bunu yazar, televizyonlar bunu söyler.

Sanırsınız ki, kutlamalar Taksim’de yapılsa, çalışanların sorunları şipşak çözülüverecek, ülkemiz bir anda düzlüğe çıkacak.

Dedim ya, bu inatlaşma bir tuzak.

İktidar bile bile Taksim’e izin vermiyor, sendikalar da bile bile Taksim diye diretiyor.

Çalışanların temel sorunlarını hiç konuşan var mı?

Bugünlerde, çalışanların temel sorunlarının konuşulduğunu ve tartışıldığını siz hiç duydunuz mu?

Örneğin sendikalaşma sorununu…

1984’te ülkemizde sendikalaşma oranı yüzde 55.89, 1994’te yüzde 69.31 iken, AKP iktidarı döneminde sendikalaşma neden dip yaptı, hiç bu sorunu konuşan var mı?

Neden AKP iktidarında sendikalaşma oranı yüzde 8.87’ye kadar indi?

Neden bu oran bugün (2023) yüzde 14.76?

Türkiye’de sendikalaşma oranı taa 30 yıl önce yüzde 69.31 iken, bugün bu oranın yüzde 14.76’ya inmesinin anlamı ne?

Neden hiç kimse, iktidarın sendikalaşmaya bakış açısını konuşmuyor?

Neden hiç kimse, sendikaların gerçek işlevini yapıp yapmadığını tartışmıyor?

Neden hiç kimse, ülke ekonomisinin sendikacılığı kaldırabilecek kadar güçlü olup olmadığını konuşmuyor?

Neden hiç kimse, emeğin de sermayenin de önemli olduğu, ülke kalkınması için her iki unsurun da uyum içinde bulunması gerektiği üzerinde durmuyor.

Neden bazı kesimler körü körüne “emek düşmanlığı”, neden diğer bazı kesimler de körü körüne “sermaye düşmanlığı” yapıyor?

“Emeksiz sermayenin” ve “sermayesiz emeğin” bir işe yaramayacağı, hâlâ anlaşılmadı mı?

Bugün Türkiye’de “emek” de “sermaye” de dip yapmış durumda.

Neden bu böyle?

Sermaye neden yok?

Neden yatırım yapılmıyor, neden yeni işyerleri açılmıyor?

“İşçi arzı” var da, “işçi talebi” neden yok?

Neden ülkemizde Türk işçilerinin yerine çoğunlukla Suriyeli ve Afgan sığınmacılar çalıştırılıyor?

Biz 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda bunları sorgulamamız gerekirken, yatıp kalkıp “Taksim”i konuşuyoruz.

1 Mayıs kutlamaları Taksim’de yapılmalıydı, yapılmamalıydı…

Diyelim ki kutlamalar Taksim’de yapıldı, ne değişecekti?

İşçilerin temel sorunları şak diye ortadan mı kalkacaktı?

İşte bu nedenle, “Taksim, 1 Mayıs’a kurulmuş bir tuzaktır” diyorum.

Çalışanları, “Taksim’le eğleme” tuzağı…

Çalışanlara, “sorunlarını unutturma” tuzağı…

İktidar, sendikalara Taksim’i verse, sendikalar başka şeyler konuşmaya, esas sorunlarını tartışmaya başlayacak.

Bu nedenle Taksim’i vermiyor…

İktidar, sendikaları “Taksim’e tutsak” etti.

Bu gerçeği, bakalım kim ne zaman görecek?