Mustafa Gürsel'e mektup

Saygıdeğer Mustafa Hocam. Kaç hafta geçti, hala saçma sapan arayışlar içerisindesin. Senden biz şapkadan tavşan çıkarmanı istemiyoruz. Herkesin kendi mevkiinde oynaması yeterli. Yusuf arkadaşımızda bu kadar ısrarcı olmanı anlamış değilim. Her hafta Yusuf'un partnerleri değişiyor, ama Yusuf değişmiyor. Emir'i hala ön liberoda oynatma hayalinin anlamını anlamış değilim. Bu kardeşimizde bizim görmediğimiz bir özellik var mı, bilemiyoruz. Bu kadar ısrarcı olmanı anlamıyorum. Şunu sormak isterim, neden o zaman çıkarıyorsun, Vukoviç'i sokuyorsun?..

Her hafta senin takım üzerinde yaptığın fantezileri izlemek zorunda mıyız? Candeias'a sallayanlara ayrıca parantez açmak isterim, Candeias olmasın, biz pozisyona giremiyoruz. Bu hafta iki golde de harika asistler yaparak 2 golde katkı sağladı.

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Maça gelirsek, Bandırmaspor’u ligi bitirmiş, havlu atmış, tatil moduna girmiş bir takım hüviyeti içerisinde gördüm. Kenarda Yusuf Hocanın hırsı takımda olsa işimiz gerçekten çok zor olurdu. Yusuf hocadaki hırsı anlamış değilim. Bizim belki sezon boyunca en çok gol pozisyonuna girdiğimiz maçlardan biri diyebilirim. İlk yarı oyunu forse ettik diyebilirim. Bir tek gol eksikti, ama golü biz yedik. Basit bir hatadan dolayı... Hiç kimse havaya girmesin, işimiz zor. Bu kadar kolay bir maçta gol yollarında beceriksiz olmamız beni karamsarlığa sürüklüyor.

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Mustafa Hocam, her hafta yazıyorum, yazmaya da devam edeceğim. Emir ve Burak harici merkez stoper yok. Bu takımda orta sağda Vukoviç ve Cihat Çelik oynar, Oğuz ve Atilla bekler. Bunlar dışında önde kimi oynatırsan oynat, takımdaki oyuncuların gerçek mevkisinde oynat yeter. Bodrum maçı senin maçın olacak, bakalım nasıl bir onbir süreceksin, merak ediyorum. Bodrum maçı Bandırma maçı gibi olmayacak. Bodrumspor kontrollü oynayan bir takım. Çok risk almayan, rakibin hata yapmasını bekleyen bir oyun anlayışı var. Hocalığını konuşturacağın bir maç olacak Mustafa Hocam, sabırla maçı bekliyorum. Bodrum'u yen. Sakarya maçını taraftarımız sabırla bekliyor. O maç kolay olacak, diyorum…