İzmitli olmak ayrıcalıktır

Tarih boyunca geçmişten günümüze hep ayrı bir yeri olmuştur İzmit’in. İstanbul ile Anadolu üzerinde bir köprü olan İzmit, Bizans’tan Osmanlı’ya çeşitli devletlerin kültür izlerini taşır. Havasını koklayan, suyunu içen bir daha ayrılamaz bu şirin yerden. İnsanları dürüst, misafirler ve vatansever evlatlarıyla doludur. Şimdi gelin hep birlikte bakalım İzmitli olmak neymiş.

-Şehir dışındaki akrabalarına pişmaniye götürmek veya göndermek İzmitli olmaktır.

-Yeşil siyah atkısını alıp Kocaelispor maçına arkadaşlarınla gitmek İzmitli olmaktır.

-Her aileden birinin “SEKA” fabrikasında çalışmış olması İzmitli olmaktır. (2005 yılına kadar)

-Gazi Paşamızın vefatında Dolmabahçe Sarayı’ndan alınıp Ankara’ya götürülürken ilk karaya çıkartıldığı yerde yaşamak İzmitli olmaktır.

-İstiklal harbimizin milli kahramanları Kara Fatma’yı-Yahya Kaptan’ı bilmek İzmitli olmaktır.

-Körfezi yüzerek karşıya geçmek İzmitli olmaktır.

-Kız arkadaşına ilk randevuyu verirken “Fethiye Caddesi başında buluşalım” demek İzmitli olmaktır.

-Kocaeli fuarında gölün etrafında boş boş tur atmak İzmitli olmaktır.

-İl dışından misafirliğe gelenleri saat kulesine götürüp, Atatürk heykelini göstermek İzmit olmaktır.

-Yüzmek için ille de Tavşancıl’a veya Sapanca gölü kıyısındaki SEKA Kampına yüzmeye gitmek İzmitli olmaktır. (1970-80’li yıllar)

-Her sembol deliye sahip çıkıp onu barındırmak ve beslemek İzmitli olmaktır.

-Yarımca’da bulunan Şark Kahvehanesine Haydarpaşa Treniyle kahve içmeye gitmek İzmitli olmaktır. (2012 Yılına kadar)

-Özellikle Paşalı, Bekirdereli, Kanlıbağlı, Santrallı, Baçlı olup ta “Ne diyonnn bolumm”, “Hadi bizi kesmiyon şeklimizi de mi kesmiyon” ya da “İşin harbiyatında derin mevzular var” gibi herkesin anlayamayacağı cümleleri kurmak İzmitli olmaktır.

-Evin ihtiyaçları için bile çarşıya inmek, Pişkin’de simit yemek İzmitli olmaktır.

-Binlerce fabrikası olup da işsiz kalmak İzmitli olmaktır.

-Vapur Değirmendere iskelesine yanaşırken bilet parası ödememek için vapurdan atlayıp yüzerek kıyıya çıkmak İzmitli olmaktır. (1985’li yıllar)

-Kayıkla Körfeze açılıp 10’lu çaparıyla istavrit tutmak İzmitli olmaktır.

-Bir kafede cebindeki son parasına rağmen arkadaşlarına hesabı ödetmeyerek rajon (çalım-gösteriş) kesmek İzmitli olmaktır.

-Düğünlerde Kasap- Harmandalı oynamak İzmitli olmaktır.

-Maşukiye’ye gidip ille de kiremitte kaşarlı alabalık yemek İzmitli olmaktır.

-Çılgın, renkli yaşamlarıyla Kozluk romanlarıyla arkadaşlık yapmak İzmitli olmaktır.

-Dünyanın en pahalı Hereke halısını dokuyan kızlar kazandığı para ile çeyizini düzmesi İzmitli olmaktır.

-Kocaelispor- Galatasaray maçında Galatasaraylı seyircilerin arasına karışıp Kocaelispor’a tezahürat yapmak İzmitli olmaktır.

-Klor fabrikasının klorunu, Maga Deri’nin deri kokusu ve deniz kıyısındaki çöplüğün kokusunu ciğerlerine çekmiş olmak İzmitli olmaktır.

-Orhan camisine gidip çaldırılan tarihi kılıç yerine sahte kılıçla hutbeye çıkan hocanın arkasında Cuma namazı kılmak İzmitli olmaktır.

-Kilez deresinde yüzüp, mezbahadan alınan boru kurdu ile derede balık tutmak İzmitli olmaktır. (1970-1990’lı yıllar)

-1999 depremini yaşamış olmak ailesini akrabasını kaybetmiş iken diğer cenazelere de koşmak İzmitli olmaktır.

-İzmit- İstanbul arası çalışan otobüs firmaları İzmit seyahat, Asya Tur, Gürkan Turizm’in rekabetleri sayesinde komik rakamlara İstanbul’a (adeta bedava) gitmek İzmitli olmaktır. (2000’li yıllara kadar)

-Dünyanın en güzel deniz coğrafya kıyısında yaşayıp da artık denize girememek İzmitli olmaktır.

- İlçe otobüsleriyle İzmit’e gelirken ille de HALKEVİ durağında inmek İzmitli olmaktır.

-Sporda ezeli rakibi ve komşusu Sakaryaspor’a 4-1 mağlup iken kendi kalesine gol atarak 5-1 yapıp 41 plakayı yazdırmamak İzmitli olmaktır.

-Amatör Ligde tam 20 bin kişi ile seyirci rekorunu kırmış olmak Hodri meydanlı ve İzmitli olmaktır.

-Demiryolu (yürüyüş) yolunda yürürken sağa sola bakmak yerine kargalar pislemesin diye gökyüzüne bakmak İzmitli olmaktır.

İzmitli olmak bir ayrıcalıktır be cancazım.