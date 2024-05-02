AKP iktidarında 3Y’nin çöküşü!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü bu yıl da geride bıraktık.

Yine Taksim’i konuştuk…

Yine AKP iktidarının işçiye Taksim meydanına almamasını konuştuk.

Yine AKP iktidarının işçiye Taksim meydanını yasaklamasını konuştuk.

Yine Taksim meydanı direnişinde polisin işçiye müdahalesini konuştuk.

AKP VE 3Y KURALI…

İşçiden korkan, işçiden çekinen AKP iktidarı, Taksim meydanını yine işçilere kapattı.

Kasım 2002 seçimleri öncesinde AKP, iktidara gelirsek 3Y kuralını uygulayacağız dedi…

3Y’nin açılımı şöyle;

Yolsuzluk… Yoksulluk… Yasaklar…

**

AKP, Kasım 2002’de iktidar oldu…

Ama gelinen noktada;

YOLSUZLUK aldı başını gitti.

YOKSULLUK aldı başını gitti.

YASAKLAR aldı başını gitti…

AKP’NİN 3Y FORMÜLÜ ÇÖKTÜ

Kasım 2002’de iktidar olan AKP; yasaklarla mücadele edeceğiz diye iktidar olurken, gelinen noktada AKP, kendisi yasak uyguluyor, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını hiçe sayıyor. Son olarak Anayasa Mahkemesi, işçiler Taksim meydanında kutlama yapabilir dedi, ama AKP iktidarı Anayasa Mahkemesi kararını yine dinlemedi. Yani AKP’nin 3Y formülü çöktü…

KOCAELİ’DE 1 MAYIS

İzmit’te 1 Mayıs kutlamaları iki ayrı yerde yapıldı…

Sol kesim, Real Otopark alanında,

sağ kesim ise Kocaeli Kongre Merkezi önündeki alanda yaptı.

SOL KESİM, REAL OTOPARKINDA

Sol kesimin yani 1 Mayıs Tertip Komitesi’nin yaptığı miting Belediye İş Hanı önünde başladı, buradan Yürüyüş Yolu’ndan Real Otopark’ına kadar yüründü.

Yürüyüşü birçok sivil toplum örgütü ve sendika katıldı. Doğrusunu söylemek gerekirse, daha büyük bir kalabalık bekliyordum. Yere pankartlar serilmiş, pankartların etrafında toplanılmıştı. Pankartların yere değil de, ip ile farklı yerlere asılmalıydı.

SAĞ KESİM, KONGRE MERKEZİ’NDE

Sağ kesimin, yani HAK-İŞ Konfederasyonunun 1 Mayıs Kutlaması da Kocaeli Kongre Merkezi önündeki alanda yapıldı. Yani HAK-İŞ, kutlama için Kocaeli’yi seçti. Türkiye’nin birçok ilinden gelen sendika üyeleri, coşkulu bir kalabalık oluşturdu.

**

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Ama işçiler mutsuz. Bu mutsuzluklarını ve taleplerini miting alanlarında haykırdılar. İşçilerin çalışma süreleriyle ilgili Sözcü’de Tolga Uğur imzalı önemli bir haber vardı. Bu haberi sizinle paylaşmak istiyorum;

YÜKSEK VERGİ YÜKÜ

“Bir kez daha 1 Mayıs’a artan enflasyon, düşük ücretler ve yüksek vergi yükü altında giren Türkiye’nin ücretli kesimi, Avrupa’nın açık ara farkla en fazla mesai yapan milleti konumunda bulunuyor. Üstelik Türkiye, dünyada çalışma saatlerinin en uzun olduğu dördüncü ülke olarak tespit edildi. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün raporuna göre haftalık çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. Körfez ülkesinde işçi kesimi, haftada 50.9 saat çalışıyor. BAE’yi iki Asya ülkesi Hindistan ve Çin takip ediyor. Hindistan’da işçiler ortalama 46.7 saat, Çin’de ise 46.1 saat çalışıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) en güncel verisine göre Türkiye’nin ücretli kesimi, haftada 43.3 saat çalışıyor. Böylece Türkiye, BAE, Çin ve Hindistan’ın ardından en uzun çalışma saatlerinin olduğu dördüncü ülke konumunda bulunuyor.

AVRUPA’NIN 4 KATI

Haftalık çalışma saatleri; komşu Yunanistan’da 39.7 saat, ABD’de 38 saat, Almanya’da 34.7 saat ve Hollanda’da 31.6 saat olarak tahmin edildi. Avrupa Birliği’nin (AB) istatistik ofisi Eurostat verilerine göre 2023 yılında AB çalışanlarının yüzde 7.1’i haftada 49 saat ve üzerinde çalıştı. Türkiye’de ise fazla mesai yapanların oranı, AB ortalamasını neredeyse 4’e katladı. Eurostat’ın TÜİK’den aldığı verilere göre Türkiye’de 20-64 yaş arasındaki çalışan kesimin yüzde 27.2’si haftada 49 saat ve üzerinde çalıştı. Bir başka ifadeyle Türkiye’deki her 4 çalışandan biri uzun mesailer yapmak zorunda kalıyor. Türkiye’nin ardından en uzun mesailerin görüldüğü ülke İzlanda oldu. İzlanda’da çalışanların yüzde 13.8’i, üçüncü sıradaki Yunanistan’da ise çalışanların yüzde 11.6’sı 49 saat ve üzerinde çalıştı.”

HEM ÇOK ÇALIŞIYOR, HEM DE ÇOK MESAİ YAPIYORUZ!

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün raporunu yukarıda okudunuz.

Haberin özeti şu; Yüksek enflasyon ve düşük ücretlerin yanı sıra ücretli kesimin bir diğer sorunu uzun çalışma saatleri. Türkiye’de çalışanlar uzun mesailere rağmen emeğinin karşılığını alamıyor

EMEĞE SAYGI YOK

Türkiye, işçilerin en çok çalıştığı ülkeler arasında…

Türkiye, işçilerin en çok mesaiye kaldığı ülkeler arasında…

Yani hem çok çalışıyoruz, hem de çok mesai kalıyoruz…

Ama buna rağmen daha az çalışan, daha az mesai kalan Avrupa’nın gerisindeyiz.

Demek ki bir terslik var. Türkiye’de emeğe saygı yok.

Emeğe saygı olsaydı, en düşük emekli maaşı 10 bin TL, asgari ücret de 17 bin TL olmazdı…

DÜNYADA EN ÇOK ÇALIŞAN ÜLKELER (HAFTALIK)

BAE 50.9 saat

Hindistan 46.7 saat

Çin 46.1 saat

Türkiye 43.3 saat

Güney Afrika 42.6 saat

AVRUPA’DA EN ÇOK MESAİ YAPAN ÜLKELER (haftalık)

Türkiye yüzde 27.2

İzlanda yüzde 13.8

Yunanistan yüzde 11.6

Güney Kıbrıs yüzde 10.4

Fransa yüzde 10.1