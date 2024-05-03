Taksim ve işçi bayramı kavgası

1886 yılında, 1 Mayıs’ta ABD'nin Chicago kentinde İşçiler günlük çalışma saatinin 8 saat olması için başlattıkları mücadelede pek çok kişi yaralandı, öldü.

Organizasyonun ve direnişin öncüsü 4 sendikacı yargılandı ve idama mahkum oldu. Emekçiler ağır bedel ödedi. Sermayenin acımasızlığı, baskıları tehditleri işçileri yıldıramadı, sindiremedi 1 Mayıs Günü, 1889'da İŞÇİ BAYRAMI olarak benimsendi ve o tarihten buyana bütün dünyada “ Emek ve Dayanışma" günü olarak, kitlesel olarak kutlanıyor. Ülkemizde de 1923'ten itibaren kutlanmakta olan 1 Mayıs 1977 yılında İstanbul Taksim Meydanı’nda kana bulandı. Kutlama yapan emekçilerin üzerine açılan ateş ve yaratılan panikte 34 işçi öldü ve pek çok emekçi de yaralandı. Katliam ve vahşetin acıları hiç kapanmadı 1 Mayıs kutlamalarının simgesi oldu, siyasal iktidarlarca genellikle sudan bahanelerle kutlamalara kapatıldı.

Bir ara Taksim kutlamalara yeniden açılmıştı. Hiçbir nahoş olay da yaşanmadı.

Hükumet sonradan Taksimi tekrar yasakladı.

Her yıl Taksim bir kayıkçı kavgasına dönüştü.

Hükumet izin vermem diyor.

Sendikalar, işçiler ve muhalefet ne pahasına olursa olsun 1 Mayıs’ta Taksim’de kutlama yapılacak diyor.

Polis her tarafı demir bariyerler ile kapatıyor.

Burada adeta hayat durmuş oluyor.

Taksim'e çıkmaya çalışan işçiler ısrar edinceye coplanıyor ve kelepçelenip karakola bir kısmı mahkemeye veriliyor.

İşçilerin o kadar çok olan sorunları güme gidip tartışılmıyor ne yazık ki.

Sermaye ve emek bilinçli olarak çatıştırılıyor.

Oysaki bu iki grup çatışma ile değil birbirlerini korumakla, el ele vermekle başarıya ulaşırlar.

Ülkemizin buna ihtiyacı var.

Taksim kavgası ve kör dövüşü her iki tarafa da zarar verdiği bir hakikattir.

Ama ne yazık ki taraflar birbirini suçlayarak işçinin acil çözüm bekleyen sorunlarının üzerini örtüyor.

İşçiler açlık sınırının altında ücretle sefaleti yaşıyor.

Yasal hakları olan örgütlenme ve sendikaya üye olma hakları baskı altındadır.

İşsizlik had safhada ve ürkütücü boyuta ulaşmıştır.

Suriyeli ve Afganistan ile diğer ülkelerden kaçak gelenlerin ucuz ve sigortasız çalışmaları nedeni ile tercih edilmeleri işçi olan ülkemizin insanlarını mağdur etmektedir.

Sağlıksız ve niteliksiz işyerleri yüzünden yüzlerce işçiler hayatlarını kaybettiler.

Kömür ocakları, maden ocakları, inşaatlar gibi birçok yerlerde işçiler hayatını kaybediyorlar.

Bunlar ve benzeri acil bekleyen sorunlarının tamamı güme gidiyor.

Günlerdir ülke gündeminde hem de koro halinde Taksim de Taksim kavgası yapılıyor!

Akıl ve alın teri ile çalışan, üreten bütün emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu olsun.