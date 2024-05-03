Dünyada yaklaşık 6000 dil konuşulmaktadır. Dil, bir halkın temel özelliklerinden biri olarak kimliğinin belirtecidir. Bir an düşünün; bizler Türk olduğumuz için Türkçe konuşuyoruz. Yani Türk oluşumuz ve dilimiz birbiri ile bağlantılı. Türkçe yerine bir başka dil konuşuyor olsaydık bir millet olamazdık.

Bu yazımın başlığı size mutlaka tuhaf gelmiştir. Ama ekteki fotoğrafa bakınca nedenini hemen anlayacaksınız. Fevziye cami yanında, İzmit Belediyesi'nin işlettiği Kent Lokantasının girişindeki "Günün Menüsü"nü gösteren fotoğrafta "Roll Ekmek (1 Adet)" ibaresi de var. Türk halkına yönelik bir ilanda İngilizce "Roll" kelimesi kullanılmış. Sanki bu kelime kullanılmasa olmuyor! Yok edilmesi gereken bir yabancı dil hayranlığı!

Bu kelimeyi görünce kendimden utandım! Neden diyeceksiniz; Mühendis ol, Fransızca ve İtalyanca dillerinden Devlet Lisan İmtihanlarını kazan, hayatın bu dillerden bilimsel çeviriler yaparak bilimsel araştırmalar ve gazete yazıları hazırlamakla geçsin ve Türkçe'mizdeki (!) bu "Roll" kelimesinden haberin olmasın! Yazıklar olsun bana! Oraya yemek yemek için gelenlerin hepsinin bildiği bu kelimeyi nasıl bilmezsin! Çok ayıp!

"Roll Ekmek" yerine Türkçe bir tanım mümkün olamaz! Çin'e, Uygur Türklerinin arasına gitseniz bile bunun yerine geçebilecek Türkçe bir kelime veya bir deyim bulamazsınız! Bu yüzden "Roll" den vazgeçemediniz değil mi!

Kentimizdeki birçok ticari kuruluşun isimlerine baktığımızda bile Türkçemize ve dolaylı olarak milletimize yapılan kötülük net olarak ortaya çıkıyor. Çünkü, Türkçemiz kirletiliyor ve buna neden olanlar bilmiyorlar ki bir dil kirlendi mi "arıtılıp temizlenmesi çok güçtür.

Bir milletin dili böyle korunur! Değil mi!

Dilimiz Türkçeyi, net karşılıkları olduğu halde yabancı dil kelimeler kullanarak her geçen gün daha da fakirleştirenler farkında değiller; İngilizcede yaklaşık 500 bin, Almancada 400 bin sözcük bulunurken Türkçe'miz sadece 90 bin kadar sözcük içerdiğinden bu dillere ve bu dillerden Türkçeye çeviriler yapılırken zorluklar yaşanmaktadır. (Prof. Dr.Nüket Güz. Türk dili ve kitle iletişim araçlarında Türk dilinin kullanımı. Kültür Üniversitesi)

Başka ülkeler dillerini korumak birçok ülke tedbirler almıştır. Örneğin Fransa'da yıllar önce 'Dili Koruma Yasası" çıkarılmıştır. Aynı işi Almanya, İsviçre ve Avusturya ve hatta Mısır bile yapmıştır. Ama biz daha olayın farkında bile değiliz.

Bu konuda ne yapacağız? Dilimizdeki öz Türkçe her kelimeye sahip çıkacağız. Yazılı ve sözlü metinlerde mutlaka onları kullanacağız. Türkçemizde tam karşılığı var olan yabancı kelimeleri kullanmayacağız. Hatta, yaşamımıza yeni giren yabancı kelimelerin anlamını tam olarak içeren Türkçe kelimeler üreteceğiz.

Bilmem farkında mısınız? Bazıları yazılı metin veya söylevlerinde ne kadar bilgili ve önemli kişi olduklarını "göstermek" için hiç gereği yok iken yabancı kelimeler kullanırlar. "Roll ekmek" yüzünden aklıma bu da geldi.

Çünkü bizim ülkemizde yabancı kelimeler kullanınca büyük adamsın!

Çıkarılacak kanunlarla Türkçemizde tam karşılığı olan yabancı kelimelerin kullanılması kısıtlanmalıdır. İlanlarda bile bu uygulanmalıdır. Türk kuruluşların isim olarak yabancı kelimeleri seçmeleri önlenmelidir. Aksi durumda Türkçemiz her geçen gün daha da fakirleşecektir...

Roll ekmek! İnanılır gibi değil, bunu da gördük!